Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 00:18

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 1

Ay tüm gün boşlukta.

Ay boşlukta olduğunda, boş boş işler yapmak için idealdir. Ama siz yine de eski işlerinizi tamamlamaya bakın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 2

Koç

Bir yabancının hayatınızı veya başarmak için belirlediğiniz hedefleri alt üst etmesine izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 3

Boğa

Gerekli olan genişleme, yeni ilgi alanları ve yaptığınız şeyden keyif almak olduğunda yapabileceklerinizi sınırlamayın.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 4

İkizler

İş de durumun kontrolünü elinize alın ve çevrenizden birilerinin sizi hafife almasına izin vermekten kaçının derim.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Başa çıkabileceğinizden fazlasını almamaya dikkat edin. Bugün cömertlik sizi uzlaşmacı bir konumda bırakacaktır.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 6

Aslan

Fikirlerinizi somut bir şeye dönüştürün. Özgeçmişinizi güçlendirecek veya ilerlemenize yardımcı olacak sorumluluklar alın.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 7

Başak

Stresten kaçınmak ve başarılı olmak istiyorsanız, zekanızın yanı sıra çekiciliğinizden de yararlanın.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 8

Terazi

Size neşe getiren şeyin peşinden gitmek için inisiyatif alın. Bugün kendinizi ruhsal anlamda zenginleştirmeniz gerek.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 9

Akrep

Size, ailenize veya topluluğunuza fayda sağlayacak bir şeye abartmadan zaman ve para yatırın derim. Karşılığı gelecek merak etmeyin.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 10

Yay

Gözlem, istediğiniz cevaplara ulaşmanızı sağlayacaktır. Dikkat edin, sizi sürücü koltuğuna oturtacak bir plan yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Bir adım geri atın ve yapabileceğinizden fazlasını vaat etmeden önce neler yapılabileceğini düşünün. Nazik ama makul olun.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 12

Kova

Rotanızı değiştirmeye karar vermeden önce meseleleri iyice düşünün. Aşırılıktan ve riskli durumlardan kaçının bugün derim.

Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021) - 13

Balık

Derin nefes alma, duygusal iniş çıkışlar arasında yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Biraz sabırlı davranın!

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