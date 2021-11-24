Günlük burç yorumları (24 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 24.11.2021 - 00:18
Ay tüm gün boşlukta.
Ay boşlukta olduğunda, boş boş işler yapmak için idealdir. Ama siz yine de eski işlerinizi tamamlamaya bakın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bir yabancının hayatınızı veya başarmak için belirlediğiniz hedefleri alt üst etmesine izin vermeyin.
Boğa
Gerekli olan genişleme, yeni ilgi alanları ve yaptığınız şeyden keyif almak olduğunda yapabileceklerinizi sınırlamayın.
İkizler
İş de durumun kontrolünü elinize alın ve çevrenizden birilerinin sizi hafife almasına izin vermekten kaçının derim.
Yengeç
Başa çıkabileceğinizden fazlasını almamaya dikkat edin. Bugün cömertlik sizi uzlaşmacı bir konumda bırakacaktır.
Aslan
Fikirlerinizi somut bir şeye dönüştürün. Özgeçmişinizi güçlendirecek veya ilerlemenize yardımcı olacak sorumluluklar alın.
Başak
Stresten kaçınmak ve başarılı olmak istiyorsanız, zekanızın yanı sıra çekiciliğinizden de yararlanın.
Terazi
Size neşe getiren şeyin peşinden gitmek için inisiyatif alın. Bugün kendinizi ruhsal anlamda zenginleştirmeniz gerek.
Akrep
Size, ailenize veya topluluğunuza fayda sağlayacak bir şeye abartmadan zaman ve para yatırın derim. Karşılığı gelecek merak etmeyin.
Yay
Gözlem, istediğiniz cevaplara ulaşmanızı sağlayacaktır. Dikkat edin, sizi sürücü koltuğuna oturtacak bir plan yapabilirsiniz.
Oğlak
Bir adım geri atın ve yapabileceğinizden fazlasını vaat etmeden önce neler yapılabileceğini düşünün. Nazik ama makul olun.
Kova
Rotanızı değiştirmeye karar vermeden önce meseleleri iyice düşünün. Aşırılıktan ve riskli durumlardan kaçının bugün derim.
Balık
Derin nefes alma, duygusal iniş çıkışlar arasında yolunuzu bulmanıza yardımcı olacaktır. Biraz sabırlı davranın!