Günlük burç yorumları (24 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

24.03.2021 - 00:03

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 1

Merkür yine haylazlık peşinde

Mars ile Merkür arasında zorlayıcı bir açı var bir iki gün iletişimde olumlu olmaya bakın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 2

Koç

Aşk ve duygusal hayatınızda salınımlı bir gün yaşamanız olası. O nedenle daha rahat davranmanızda fayda var. Ama ipleri de hepten bırakmanın alemi yok.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 3

Boğa

Para konusunda ve aile ilişkilerinizde gayet temkinli olmanız sizin yararınıza olur. Hemen sinirlenmeniz yükselmeniz çok mümkün. Keskin sirkenin ne yaptığını unutmayın.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 4

İkizler

Arkadaş, komşu, kardeş… yani çevrenize dikkat edin. Olmadık konularda tartışma ve çevrenizdekileri kırma potansiyeliniz var. Neyse ki sonradan gönül almayı bilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 5

Yengeç

Bugünü para konusunda zarar etmenden kapatabilirseniz ne mutlu. Ayınız sevimsiz Satürn karşısından geçiyor. O nedenle riskli konuşmalardan uzak durmanızda fayda var elbette.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 6

Aslan

Canım aslanlarım, Bugün güzel haberleriniz gelecek ve fakat mahkeme ile ilgili konularda özellikle avukatınıza dikkat edin. İşler karışmasın.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 7

Başak

Öncelikle fiziksel anlamda kendinize dikkat etmeniz gereken bir gün. Spor yaparken, ayrıca yediklerinize özen gösterin. Hayata dair öfkenizi yiyerek değil, konuşarak halledin.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 8

Terazi

Sevgili Teraziler, Ortaklık konularında güzel bir gün olabilir ama duygusal konularda iş biraz sarpa sarabilir. O nedenle aşkı meşki bir kenara koyun. Bol bol derin nefes alın!

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 9

Akrep

Kariye alanında enteresan hoş haberler gelebilir. Bugün özellikle şans ve şansla ilgili şeylerde beklentinizi büyük tutmayın. Ve bu konuda kendinizi kandırmadığınıza emin olun.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 10

Yay

Sevgili gezmeyi seven yaylar. Yurtdışı ve eğitim, inanç mevzularında uçtum akıl bir hallerde olabilirsiniz. Çekirdek ailenizle ilgili konularda sözlerinize dikkat edin.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 11

Oğlak

Cinselliğiniz konusunda olabilecek gelişmelerde daha temkinli ve dikkatli olmanızda fayda var. Hastalıklara dikkat edin. Ayrıca arkadaşlarınızla uyumlu olmaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 12

Kova

Eşinizle, ortağınızla hoş gelişmeler neden olmasın? Ve fakat çocuklarla olan ilişkilerde öfke patlaması olabilir. Kendinizi bu konularda zorlamayın. Bırakın ne yaparlarsa yapsınlar.

Günlük burç yorumları (24 Mart 2021) - 13

Balık

Bugün aslında sizin için tuhaf bir gün demek yanlış olmaz. Çalışma koşullarınızda zorlanmalar olabilir, sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Tansiyona dikkat edin.

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