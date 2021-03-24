Günlük burç yorumları (24 Mart 2021)

24.03.2021 - 00:03
Merkür yine haylazlık peşinde
Mars ile Merkür arasında zorlayıcı bir açı var bir iki gün iletişimde olumlu olmaya bakın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Aşk ve duygusal hayatınızda salınımlı bir gün yaşamanız olası. O nedenle daha rahat davranmanızda fayda var. Ama ipleri de hepten bırakmanın alemi yok.
Boğa
Para konusunda ve aile ilişkilerinizde gayet temkinli olmanız sizin yararınıza olur. Hemen sinirlenmeniz yükselmeniz çok mümkün. Keskin sirkenin ne yaptığını unutmayın.
İkizler
Arkadaş, komşu, kardeş… yani çevrenize dikkat edin. Olmadık konularda tartışma ve çevrenizdekileri kırma potansiyeliniz var. Neyse ki sonradan gönül almayı bilirsiniz.
Yengeç
Bugünü para konusunda zarar etmenden kapatabilirseniz ne mutlu. Ayınız sevimsiz Satürn karşısından geçiyor. O nedenle riskli konuşmalardan uzak durmanızda fayda var elbette.
Aslan
Canım aslanlarım, Bugün güzel haberleriniz gelecek ve fakat mahkeme ile ilgili konularda özellikle avukatınıza dikkat edin. İşler karışmasın.
Başak
Öncelikle fiziksel anlamda kendinize dikkat etmeniz gereken bir gün. Spor yaparken, ayrıca yediklerinize özen gösterin. Hayata dair öfkenizi yiyerek değil, konuşarak halledin.
Terazi
Sevgili Teraziler, Ortaklık konularında güzel bir gün olabilir ama duygusal konularda iş biraz sarpa sarabilir. O nedenle aşkı meşki bir kenara koyun. Bol bol derin nefes alın!
Akrep
Kariye alanında enteresan hoş haberler gelebilir. Bugün özellikle şans ve şansla ilgili şeylerde beklentinizi büyük tutmayın. Ve bu konuda kendinizi kandırmadığınıza emin olun.
Yay
Sevgili gezmeyi seven yaylar. Yurtdışı ve eğitim, inanç mevzularında uçtum akıl bir hallerde olabilirsiniz. Çekirdek ailenizle ilgili konularda sözlerinize dikkat edin.
Oğlak
Cinselliğiniz konusunda olabilecek gelişmelerde daha temkinli ve dikkatli olmanızda fayda var. Hastalıklara dikkat edin. Ayrıca arkadaşlarınızla uyumlu olmaya gayret edin.
Kova
Eşinizle, ortağınızla hoş gelişmeler neden olmasın? Ve fakat çocuklarla olan ilişkilerde öfke patlaması olabilir. Kendinizi bu konularda zorlamayın. Bırakın ne yaparlarsa yapsınlar.
Balık
Bugün aslında sizin için tuhaf bir gün demek yanlış olmaz. Çalışma koşullarınızda zorlanmalar olabilir, sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Tansiyona dikkat edin.