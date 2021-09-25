Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021)

ntv.com.tr 25.09.2021 - 07:03
16.07'den sonra Ay boşlukta.
Saat 16.00'ya kadar varsa yeni işler, yapın bitsin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Günün ilk yarısında yapmanız gereken para ile ilgili bir şeyler varsa tamamlamanızda fayda var. Kafanızı toplamaya bakın.
Boğa
Olumlu bir günden geçecek olabilirsiniz. Olumsuz olan durum ve koşulları bugün çok fazla kafanıza takmadığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız.
İkizler
Kendinizi bugün ve yarın biraz rahat bırakın ve manasız, boş işlerin içine atın. Çok ciddi konularda iş halledilecek gün değil.
Yengeç
Bugün kendinizi baya hoyrat bir şekilde görebilirsiniz. Hemen herkese yardım ediyor, işleri için koşturuyor bir halde bulabilirsiniz kendinizi.
Aslan
Ayrılıklar da insanlar için. Bazen kangren olan yeri dağlamak, kesmek gerekebilir. Bu anlamda zor bir gün.
Başak
Uzun süredir görmediğiniz yakınlarınız veya arkadaşlarınızla bir araya gelme durumu söz konusu olabilir.
Terazi
Tutkulu, öyle hararetli konuşmalardan bugün uzak kalmanız sizin için pek güzel olacaktır. Sevimsiz durumlara düşebilirsiniz.
Akrep
Her şey gayet iyi giderken bir anda ortalık karışıp tartışma içine girebilirsiniz. O nedenle ortağınıza veya eşinize biraz daha dikkat edin.
Yay
Sağlık konusunda bugün çok duyarsız olmayın, olur mu? Çünkü eklem yerleri, kas iskelet biraz ses verebilir.
Oğlak
Aşık olabilirsiniz, sizi çok etkileyen bir gelişme olabilir ve siz bu anlamda aklınızı biraz karışmış bir halde bulabilirsiniz.
Kova
Tuhaf konuşmalar, manasız sözler ve gereksiz ithamlara maruz kalma olasılığınız hayli fazla durmakta.
Balık
Fikir ayrılıkları sizi bugün bayağı sıkabilir. Özellikle yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde bu durum sizi yorabilir. Uzak kalın derim.