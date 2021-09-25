Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 25 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 25.09.2021 - 07:03

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 1

16.07'den sonra Ay boşlukta.

Saat 16.00'ya kadar varsa yeni işler, yapın bitsin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 2

Koç

Günün ilk yarısında yapmanız gereken para ile ilgili bir şeyler varsa tamamlamanızda fayda var. Kafanızı toplamaya bakın.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 3

Boğa

Olumlu bir günden geçecek olabilirsiniz. Olumsuz olan durum ve koşulları bugün çok fazla kafanıza takmadığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 4

İkizler

Kendinizi bugün ve yarın biraz rahat bırakın ve manasız, boş işlerin içine atın. Çok ciddi konularda iş halledilecek gün değil.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Bugün kendinizi baya hoyrat bir şekilde görebilirsiniz. Hemen herkese yardım ediyor, işleri için koşturuyor bir halde bulabilirsiniz kendinizi.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 6

Aslan

Ayrılıklar da insanlar için. Bazen kangren olan yeri dağlamak, kesmek gerekebilir. Bu anlamda zor bir gün.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 7

Başak

Uzun süredir görmediğiniz yakınlarınız veya arkadaşlarınızla bir araya gelme durumu söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 8

Terazi

Tutkulu, öyle hararetli konuşmalardan bugün uzak kalmanız sizin için pek güzel olacaktır. Sevimsiz durumlara düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 9

Akrep

Her şey gayet iyi giderken bir anda ortalık karışıp tartışma içine girebilirsiniz. O nedenle ortağınıza veya eşinize biraz daha dikkat edin.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 10

Yay

Sağlık konusunda bugün çok duyarsız olmayın, olur mu? Çünkü eklem yerleri, kas iskelet biraz ses verebilir.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Aşık olabilirsiniz, sizi çok etkileyen bir gelişme olabilir ve siz bu anlamda aklınızı biraz karışmış bir halde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 12

Kova

Tuhaf konuşmalar, manasız sözler ve gereksiz ithamlara maruz kalma olasılığınız hayli fazla durmakta.

Günlük burç yorumları (25 Eylül 2021) - 13

Balık

Fikir ayrılıkları sizi bugün bayağı sıkabilir. Özellikle yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde bu durum sizi yorabilir. Uzak kalın derim.

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