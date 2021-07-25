Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021

25.07.2021 - 00:32
Koç
Evet sizin aklınızdan geçen hemen dudaklarınızdan dökülür. Aman diyeyim bugün o dudaklarınıza fermuar mı taktırırsınız bilemem ama susun!
Boğa
Bugün iş düşünmeyi, para hesaplamayı, telefonda iş konuşmayı yasaklayın ve doya doya ailenizle zaman geçirmeye bakın.
İkizler
Evet bugün karşınızdaki bayıltana kadar susmadan konuşma potansiyeliniz var. Ama bence arada bir susun ve rahat verin çevrenize.
Yengeç
Bugün inadım inat diyerek ortalığı karıştırma olasılığınız var. Bence durumu kişileştirmekten uzak tutup kendinizi daha tarafsız bir yerde görün.
Aslan
Eşinizden veya ortağınızdan bugün biraz uzak durmanızda fayda var. Bir anda konuşmalar sertleşip sizi üzebilir.
Başak
Yanlış anlaşılma potansiyeliniz oldukça fazla. O nedenle özel konulara girmeden konuşmanız ve sakin olmanızda bugün fayda var.
Terazi
Bugün sizin için güzel konuşmaların geçtiği bir gün olabilir ama bir anda gıybet girdabına çekilip, sonra kendinizi küskünler sahilinde bulabilirsiniz.
Akrep
Akrep burcunun bu yıl bir iyi, bir kötü halini yazarken ben yoruldum, sizlerin durumunu düşünemiyorum. Bugün kimseyi yanınıza yaklaştırmayın.
Yay
Bugün her şey yolunda giderken bir anda tuhaf bir karamsarlık içine düşebilir. Bunun nedeni olarak başkalarını görebilirsiniz. Yapmayın!
Oğlak
Konuşurken bugün çok yukardan bir tavır takınmayın derim. Çünkü bu tutum size bugün iyi gelmeyecektir. O nedenle mütevazı durun.
Kova
Bugün ne oradayım ne burada diye dolanıp durabilirsiniz. İçinizin sıkıldığını hissettiğiniz anda ortamınızı değiştirin. Yoksa tartışma kaçınılmaz.
Balık
Bugünü çocuklarınız varsa, çocuklarınızla veya sevgiliniz varsa , sevgilinizle kavga etmeden geçirirseniz bilin ki dünya barış elçisi seçilecek kadarsınız.