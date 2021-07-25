Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 25 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

25.07.2021 - 00:32

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 1
Kalp kırmaya açık bir gün!

Merkür ile Plüton karşı karşıya. Eleştiri dilini ve üslubunu bir kenara bırakmanız gereken bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 2

Koç

Evet sizin aklınızdan geçen hemen dudaklarınızdan dökülür. Aman diyeyim bugün o dudaklarınıza fermuar mı taktırırsınız bilemem ama susun!

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Bugün iş düşünmeyi, para hesaplamayı, telefonda iş konuşmayı yasaklayın ve doya doya ailenizle zaman geçirmeye bakın.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Evet bugün karşınızdaki bayıltana kadar susmadan konuşma potansiyeliniz var. Ama bence arada bir susun ve rahat verin çevrenize.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Bugün inadım inat diyerek ortalığı karıştırma olasılığınız var. Bence durumu kişileştirmekten uzak tutup kendinizi daha tarafsız bir yerde görün.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Eşinizden veya ortağınızdan bugün biraz uzak durmanızda fayda var. Bir anda konuşmalar sertleşip sizi üzebilir.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 7

Başak

Yanlış anlaşılma potansiyeliniz oldukça fazla. O nedenle özel konulara girmeden konuşmanız ve sakin olmanızda bugün fayda var.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Bugün sizin için güzel konuşmaların geçtiği bir gün olabilir ama bir anda gıybet girdabına çekilip, sonra kendinizi küskünler sahilinde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Akrep burcunun bu yıl bir iyi, bir kötü halini yazarken ben yoruldum, sizlerin durumunu düşünemiyorum. Bugün kimseyi yanınıza yaklaştırmayın.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 10

Yay

Bugün her şey yolunda giderken bir anda tuhaf bir karamsarlık içine düşebilir. Bunun nedeni olarak başkalarını görebilirsiniz. Yapmayın!

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Konuşurken bugün çok yukardan bir tavır takınmayın derim. Çünkü bu tutum size bugün iyi gelmeyecektir. O nedenle mütevazı durun.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün ne oradayım ne burada diye dolanıp durabilirsiniz. İçinizin sıkıldığını hissettiğiniz anda ortamınızı değiştirin. Yoksa tartışma kaçınılmaz.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz 2021 - 13

Balık

Bugünü çocuklarınız varsa, çocuklarınızla veya  sevgiliniz varsa , sevgilinizle kavga etmeden geçirirseniz bilin ki dünya barış elçisi seçilecek kadarsınız.

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