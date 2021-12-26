Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 26.12.2021 - 09:12

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 1

Ay bütün bir gün boşlukta

Hem tatil günü hem de ay boşlukta. Eh, daha ne olsun. Serilin, uzatın ayakları ve keyfini çıkarın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 2

Koç

Sevgiyi satın alamayacağınızı biliyorsunuz. Keza cömert hediyeler yerine “Seni seviyorum” demeniz yeterli olacaktır.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 3

Boğa

Birlikte vakit geçirmeyi sevdiğiniz birileriyle biraz eğlenmeyi planlayın. En iyi şekilde görünmek için kendinizi şımartacak abartısız alışverişler yapın.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 4

İkizler

Bırakın hayal gücünüz gezinsin, duygularınızı ele geçirin, ifade edin. Ve tabi 2022’de aşktan korkmamak için söz verin kendinize.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Bilgi güçtür ve sizi başkalarının egemenliğinden koruyacaktır. Bu konuda bu yıl eksiğiniz, fazlanız neydi bir tartın kendinizde.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 6

Aslan

Bugün önünüze gelen konularla kişisel olarak ilgilenin. Öyle gelgeç, çabuk çabuk yaptım oldu bitti demeyin. Sonra başınıza iş açarsınız.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 7

Başak

Mola verin biraz aklınıza. Duygusal meselelerle zarafet ve haysiyetle başa çıkma sabrını bugün kendinizde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 8

Terazi

Aşka, hayata ve mutluluğa dair enerjik bir yaklaşım içinde olun bugün. Yeni başlangıçlar neden olmasın? Biraz aşkı soluyun.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 9

Akrep

Duygusal değişim, ileride daha mutlu günlere götürecek yoldur, ancak önce artık işe yaramayan şeyleri mümkünse fırlatın atın hayatınızdan.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 10

Yay

Geçmişinizden insanlarla yeniden bağlantı kurmak, onları arayıp sormak bugün size iyi gelebilir. Tabii geride kalmış sevgilileri kastetmiyorum.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Bugün hem kişisel hem de fiziksel görünüşünüze biraz odaklanın. Bunun yanında romantik yanınızı da öne çıkarın.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 12

Kova

Müsrif, tutarsız, kötü niyetli olma eğiliminde olan birileri bugün sizi rahatsız edebilir. Bence ağzının payını bir güzel verin gönderin.

Günlük burç yorumları (26 Aralık 2021) - 13

Balık

Duygusal veya mahrem nitelikteki konulara bugün çok çabuk kayabilirsiniz. Karşınızdaki insan bunları duymaya layık mı, değil mi? Bir düşünün.

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