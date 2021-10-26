Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 26 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 00:28

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 1

Duyguların yoğun olduğu bir gün.

Duygusallığın doludizgin yaşanacağı bir gün. Abartmamakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 2

Koç

Gayrimenkul, taşınma, emlak vb. konularda çevrenizdekilere yardım edebilirsiniz. Yardım alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 3

Boğa

Dosyalama, tasnif etmek gibi işleriniz varsa bugün oturun oturduğunuz yerde angaryaları temizleyin.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 4

İkizler

Para konusunda temkinli olun. Cimri olmanın günüdür dersem abartmış olmam. Dikkatli olun yeter.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Kafanız bin dünya bir halde dolanabilirsiniz. En iyisi önemli kararlar vermek durumunda kalırsanız erteleyin.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 6

Aslan

Kendinizi alıngan bir halde hissedebilir, olur olmadık konularda sorun çıkarmaya meyilli olabilirsiniz. Yapmayın.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 7

Başak

Sosyalleşeyim, biraz kafa dağıtayım derken kelimenin tam anlamıyla çuvallama riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 8

Terazi

Para konusunda kesinlikle bugün duygularınızla hareket etmeyin, yanılma payınız hayli yüksek olabilir.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 9

Akrep

Yurt dışıyla ilgili bazı gelişmeler önünüzde açılabilir ve hareket almak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 10

Yay

Uykunuza dikkat etmeniz gereken bir gün. Ruhsal olarak kendinizi dingin tutmayı başarmanız gerekecek.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Bugün ortaklık, evlilik birlikte yapılan eylemlerde sömürülmeye pek müsaitsiniz. Dikkat edin çevrenize.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 12

Kova

Çalışma ve iş arkadaşlarınızla takışmamaya ve alınganlık göstermemeye bakın. Sorun yaşamanız pek olası.

Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021) - 13

Balık

Aşk ve duygusal performans konusunda pek vıcık vıcık bir günden geçecek olabilirsiniz. Akışa bırakın kendinizi.

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