Günlük burç yorumları (26 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 00:28
Duyguların yoğun olduğu bir gün.
Duygusallığın doludizgin yaşanacağı bir gün. Abartmamakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gayrimenkul, taşınma, emlak vb. konularda çevrenizdekilere yardım edebilirsiniz. Yardım alabilirsiniz.
Boğa
Dosyalama, tasnif etmek gibi işleriniz varsa bugün oturun oturduğunuz yerde angaryaları temizleyin.
İkizler
Para konusunda temkinli olun. Cimri olmanın günüdür dersem abartmış olmam. Dikkatli olun yeter.
Yengeç
Kafanız bin dünya bir halde dolanabilirsiniz. En iyisi önemli kararlar vermek durumunda kalırsanız erteleyin.
Aslan
Kendinizi alıngan bir halde hissedebilir, olur olmadık konularda sorun çıkarmaya meyilli olabilirsiniz. Yapmayın.
Başak
Sosyalleşeyim, biraz kafa dağıtayım derken kelimenin tam anlamıyla çuvallama riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.
Terazi
Para konusunda kesinlikle bugün duygularınızla hareket etmeyin, yanılma payınız hayli yüksek olabilir.
Akrep
Yurt dışıyla ilgili bazı gelişmeler önünüzde açılabilir ve hareket almak isteyebilirsiniz.
Yay
Uykunuza dikkat etmeniz gereken bir gün. Ruhsal olarak kendinizi dingin tutmayı başarmanız gerekecek.
Oğlak
Bugün ortaklık, evlilik birlikte yapılan eylemlerde sömürülmeye pek müsaitsiniz. Dikkat edin çevrenize.
Kova
Çalışma ve iş arkadaşlarınızla takışmamaya ve alınganlık göstermemeye bakın. Sorun yaşamanız pek olası.
Balık
Aşk ve duygusal performans konusunda pek vıcık vıcık bir günden geçecek olabilirsiniz. Akışa bırakın kendinizi.