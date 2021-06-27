Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021

27.06.2021 - 09:03 | Son Güncelleme : 27.06.2021 - 09:07
Koç
Kendinizi bir yandan keyifli hissederken diğer yandan da içinizde manasız bir huzursuzluk duymanız muhtemel. O nedenle oyalayın kendinizi.
Boğa
Aile ve akraba ilişkilerinde bugün durduk yerde abuk sabuk bir konuda kendinizi tartışırken bulabilirsiniz. Bu konuya çok fazla müdahil olmayın.
İkizler
Kendinizi ve özellikle entelektüel yanınızı biraz sorgulayabilirsiniz. “Aman benden bir halt olmaz…” diyebilirsiniz. Demeyin! Yanıltmayın kendinizi.
Yengeç
Maddi konular şu tatil gününde bile sizi rahat bırakmayabilir. Ve fakat çözüme yönelik güzel konuşmalar, çözümlerde bulmanız olası.
Aslan
Venüs artık burcunuzda, bugün kendinizi, şanslı, seksi, kocaman gönüllü hissedebilirsiniz. Hissedin elbette. Buna mani olanları kovun bence.
Başak
Bugün siz de kazalara dikkat etmesi gereken ve sağlığına özen göstermesi gerekenler listesindesindesiniz. Riskli hareketlerden uzak durun derim.
Terazi
Bugün aşk var havada! Bugün her an her şey olabilir. O nedenle çıkarın üzerinizden o dizi belirginleşmiş lastikli eşofmanı. Bakın biraz kendinize.
Akrep
Şanslı, güzel fırsatlar sizden yana bugün. Bunu yazdım diye kendinizi beklenti içine sokmayın ama haritanızda hoş hareketler var.
Yay
Bugün keyifli bir gün geçirmeniz olası. Ama Uranüs denilen musibet sizin sağlık evinizden geçiyor ve Mars'la kavgaya tutuşmak üzere. Dikkatli olun.
Oğlak
Bugün küçük dağları ben yarattım havasında olmanız muhtemel. Evet bunca çalışma, bunca fedakârlık. Artık siz oturun da birileri koştursun.
Kova
Hadi bakalım, bugün kendinize dolu dizgin bakım yapma günü olsun. Kendinizi cilt bakımının, güneşin, masajın kollarına atın derim.
Balık
Bugün dalgaya, denize, kazaya, belaya dikkat edin. Öyle açıklara yüzmeyin veya arabanızla sürat falan yapmaya kalkışmayın olur mu?