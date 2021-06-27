Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 27 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

27.06.2021 - 09:03 | Son Güncelleme : 27.06.2021 - 09:07

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 1
Venüs, Aslan burcuna giriyor

Daha cömert ve aşk ile ilgili hoşluklar yapması mümkün olabilir Venüs’ün. Bugün biraz daha kendinize zaman ayırmanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 2

Koç

Kendinizi bir yandan keyifli hissederken diğer yandan da içinizde manasız bir huzursuzluk duymanız muhtemel. O nedenle oyalayın kendinizi.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 3

Boğa

Aile ve akraba ilişkilerinde bugün durduk yerde abuk sabuk bir konuda kendinizi tartışırken bulabilirsiniz. Bu konuya çok fazla müdahil  olmayın.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 4

İkizler

Kendinizi ve özellikle entelektüel yanınızı biraz sorgulayabilirsiniz. “Aman benden bir halt olmaz…” diyebilirsiniz. Demeyin! Yanıltmayın kendinizi.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Maddi konular şu tatil gününde bile sizi rahat bırakmayabilir. Ve fakat çözüme yönelik güzel konuşmalar, çözümlerde bulmanız olası.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 6

Aslan

Venüs artık burcunuzda, bugün kendinizi, şanslı, seksi, kocaman gönüllü hissedebilirsiniz. Hissedin elbette. Buna mani olanları kovun bence.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 7

Başak

Bugün siz de kazalara dikkat etmesi gereken ve sağlığına özen göstermesi gerekenler listesindesindesiniz. Riskli hareketlerden uzak durun derim.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 8

Terazi

Bugün aşk var havada! Bugün her an her şey olabilir. O nedenle çıkarın üzerinizden o dizi belirginleşmiş lastikli eşofmanı. Bakın biraz kendinize.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 9

Akrep

Şanslı, güzel fırsatlar sizden yana bugün. Bunu yazdım diye kendinizi beklenti içine sokmayın ama haritanızda hoş hareketler var.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün keyifli bir gün geçirmeniz olası. Ama Uranüs denilen musibet sizin sağlık evinizden geçiyor ve Mars'la kavgaya tutuşmak üzere. Dikkatli olun.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün küçük dağları ben yarattım havasında olmanız muhtemel. Evet bunca çalışma, bunca fedakârlık. Artık siz oturun da birileri koştursun.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 12

Kova

Hadi bakalım, bugün kendinize dolu dizgin bakım yapma günü olsun. Kendinizi cilt bakımının, güneşin, masajın kollarına atın derim.

 

Günlük burç yorumları - 27 Haziran 2021 - 13

Balık

Bugün dalgaya, denize, kazaya, belaya dikkat edin. Öyle açıklara yüzmeyin veya arabanızla sürat falan yapmaya kalkışmayın olur mu?

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