Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 27.11.2021 - 07:14 | Son Güncelleme : 27.11.2021 - 09:26

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 1

Ortalığı temizlemek için ideal bir gün

Bugün kelimenin tam anlamıyla temizliğe adayabilirsiniz kendinizi. Toparlayın, düzenleyin, evinizle ilgilenin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 2

Koç

Dur, bak ve dinle. Dürtüsel eylem senin düşüşün olabilir bugün. Müdahale etmeden önce bir durumun içini ve dışını araştırın derim.

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 3

Boğa

Başarmak istediğiniz şeyi hedefleyin ve hedefinize ulaşana kadar durmayın. Aşırı tepki vermeyin; inisiyatif alın!

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 4

İkizler

Başladığınız işi bitirin ve sevdiğiniz biriyle biraz boş zamanın tadını çıkarın. Hemen sıkılıp üç dakika sonra yürüyüp gitmeyin.

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Sizinle birlikte olmaktan mutlu olan insanlarla olmayı seçin bugün.  Görev gibi zaman geçirmeyin. Anı yaşayın!

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 6

Aslan

Yapmaya karar verdiğiniz şeyi başarmak ile beklentilerinizi aşmak arasındaki farkı bugün anlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 7

Başak

Değişim, özveri ve güvenle takip edebilme yeteneği gerektirir. Etrafınızda olup bitenlere dikkat edin bugün derim.

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 8

Terazi

Moralinizi yükselten, kalbinizin sesini dinlemeye teşvik eden birileriyle bir araya gelin. Anın tadını çıkarın.

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 9

Akrep

Daha fazla kazanmanızı ve tasarruf etmenizi teşvik edecek daha iyi kararlar için bilginizi ve zekanızı kullanın.

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 10

Yay

Öfke hiçbir şeyi çözmeyecek, ancak eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşabilir. Bugün bunu bilerek hareket edin.

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Kurallar belirleyin ve yönetmeliklere uyun. Neyi başarmaya çalıştığınıza odaklanın ve bütçenizi aşmamaya gayret edin.

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 12

Kova

Hedefinizi seçin ve yolunuzda kalın. Duygusal konuların dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021) - 13

Balık

Sağlığınız veya fiziksel refahınız için risk almayın. Becerilerinizi geliştirmek ve görünümünüzü değiştirmek için zaman harcayın.

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