Günlük burç yorumları (27 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 27.11.2021 - 07:14 | Son Güncelleme : 27.11.2021 - 09:26
Ortalığı temizlemek için ideal bir gün
Bugün kelimenin tam anlamıyla temizliğe adayabilirsiniz kendinizi. Toparlayın, düzenleyin, evinizle ilgilenin.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Dur, bak ve dinle. Dürtüsel eylem senin düşüşün olabilir bugün. Müdahale etmeden önce bir durumun içini ve dışını araştırın derim.
Boğa
Başarmak istediğiniz şeyi hedefleyin ve hedefinize ulaşana kadar durmayın. Aşırı tepki vermeyin; inisiyatif alın!
İkizler
Başladığınız işi bitirin ve sevdiğiniz biriyle biraz boş zamanın tadını çıkarın. Hemen sıkılıp üç dakika sonra yürüyüp gitmeyin.
Yengeç
Sizinle birlikte olmaktan mutlu olan insanlarla olmayı seçin bugün. Görev gibi zaman geçirmeyin. Anı yaşayın!
Aslan
Yapmaya karar verdiğiniz şeyi başarmak ile beklentilerinizi aşmak arasındaki farkı bugün anlayabilirsiniz.
Başak
Değişim, özveri ve güvenle takip edebilme yeteneği gerektirir. Etrafınızda olup bitenlere dikkat edin bugün derim.
Terazi
Moralinizi yükselten, kalbinizin sesini dinlemeye teşvik eden birileriyle bir araya gelin. Anın tadını çıkarın.
Akrep
Daha fazla kazanmanızı ve tasarruf etmenizi teşvik edecek daha iyi kararlar için bilginizi ve zekanızı kullanın.
Yay
Öfke hiçbir şeyi çözmeyecek, ancak eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşabilir. Bugün bunu bilerek hareket edin.
Oğlak
Kurallar belirleyin ve yönetmeliklere uyun. Neyi başarmaya çalıştığınıza odaklanın ve bütçenizi aşmamaya gayret edin.
Kova
Hedefinizi seçin ve yolunuzda kalın. Duygusal konuların dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin.
Balık
Sağlığınız veya fiziksel refahınız için risk almayın. Becerilerinizi geliştirmek ve görünümünüzü değiştirmek için zaman harcayın.