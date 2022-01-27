Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 27.01.2022 - 04:32 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 10:54
Bugün 10.30’a kadar Ay boşlukta.
Öğleden sonra ciddi bir hareketlilik olabilir. Karar vermeden bir kere daha düşünün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün öyle imkansızı vaat edenlerden uzak durun derim. Bu aralar kapınızı dolandırıcı ruhlu tipler fazlasıyla çalabilir. Maddi manevi temkinli olun.
Boğa
Zamanınıza, paranıza veya pozisyonunuza mal olacak hiçbir şeye karışmayın. Sizden veya becerilerinizden yararlanmak isteyen herkese bugün hayır deyin.
İkizler
Düşüncelerinizi, haklarınızı savunabilirsiniz, ancak uzlaşma konusunda çok inatçıysanız muhataplarınızın gitmesini beklemeniz en ideali.
Yengeç
Ortak yapılması gereken şeylerde bugün katılım göstermekten çekinmeyin. Her ne kadar muhataplarınız sevimsiz bile olsa sıkın dişinizi.
Aslan
Yazılı olarak almadığınız takdirde verilen sözlere bugün itibar etmemenizde fayda var. “Söz uçar yazı kalır” cümlesi boşu boşuna kurulmamıştır değil mi?
Başak
Bu aralar beladan uzak durmayı geçtim, duygularınızı bastırmak bile zor gelebilir size. Dikkatli olmazsanız, kişisel problemlerle cebelleşiyor olabilirsiniz.
Terazi
Sabrınızı kaybetmeden derin bir nefes alın ve pişman olacağınız sözler söylememeye gayret edin. Yani ağzınızın ayarını doğru yapın derim.
Akrep
Yanlış bilgilendirilmiş olmak sizin açınızdan pek de hayırlı durmuyor gibi, o nedenle haber kaynağını doğru araştırmanızda fayda var.
Yay
Maliyetlerinizi karşılamak için işleri ve iş arkadaşlarınızı hareketlendirmeniz gerekebilir. Uyuşukları yanınızdan uzaklaştırmanızda fayda var.
Oğlak
İyi niyet yoksunu biri tartışmaya hazır olmadığınız bir konuyu gündeme getirerek sizi savunmasız hissettirebilir. Ağzının payını verin ama nazikçe.
Kova
Kimsenin duyarsızlığının, ucuzluğunun sizi düşürmesine bugün izin vermeyin. Tüm gerçekleri öğrenene kadar herhangi bir karar vermeyi reddedin.
Balık
Bugün bir sözleşme, yasal veya finansal konu ile ilgili belirsizlik sizi arafta bırakabilir. Kendinizi sağlama almaya bakın derim.