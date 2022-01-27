Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 27 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 27.01.2022 - 04:32 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 10:54

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 1

Bugün 10.30’a kadar Ay boşlukta.

Öğleden sonra ciddi bir hareketlilik olabilir. Karar vermeden bir kere daha düşünün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 2

Koç

Bugün öyle imkansızı vaat edenlerden uzak durun derim. Bu aralar kapınızı dolandırıcı ruhlu tipler fazlasıyla çalabilir. Maddi manevi temkinli olun.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 3

Boğa

Zamanınıza, paranıza veya pozisyonunuza mal olacak hiçbir şeye karışmayın. Sizden veya becerilerinizden yararlanmak isteyen herkese bugün hayır deyin.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 4

İkizler

Düşüncelerinizi, haklarınızı savunabilirsiniz, ancak uzlaşma konusunda çok inatçıysanız muhataplarınızın gitmesini beklemeniz en ideali.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Ortak yapılması gereken şeylerde bugün katılım göstermekten çekinmeyin. Her ne kadar muhataplarınız sevimsiz bile olsa sıkın dişinizi.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 6

Aslan

Yazılı olarak almadığınız takdirde verilen sözlere bugün itibar etmemenizde fayda var. “Söz uçar yazı kalır” cümlesi boşu boşuna kurulmamıştır değil mi?

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 7

Başak

Bu aralar beladan uzak durmayı geçtim, duygularınızı bastırmak bile zor gelebilir size. Dikkatli olmazsanız, kişisel problemlerle cebelleşiyor olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 8

Terazi

Sabrınızı kaybetmeden derin bir nefes alın ve pişman olacağınız sözler söylememeye gayret edin. Yani ağzınızın ayarını doğru yapın derim.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 9

Akrep

Yanlış bilgilendirilmiş olmak sizin açınızdan pek de hayırlı durmuyor gibi, o nedenle haber kaynağını doğru araştırmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 10

Yay

Maliyetlerinizi karşılamak için işleri ve iş arkadaşlarınızı hareketlendirmeniz gerekebilir. Uyuşukları yanınızdan uzaklaştırmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 11

Oğlak

İyi niyet yoksunu biri tartışmaya hazır olmadığınız bir konuyu gündeme getirerek sizi savunmasız hissettirebilir. Ağzının payını verin ama nazikçe.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 12

Kova

Kimsenin duyarsızlığının, ucuzluğunun sizi düşürmesine bugün izin vermeyin. Tüm gerçekleri öğrenene kadar herhangi bir karar vermeyi reddedin.

Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022) - 13

Balık

Bugün bir sözleşme, yasal veya finansal konu ile ilgili belirsizlik sizi arafta bırakabilir. Kendinizi sağlama almaya bakın derim.

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