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Günlük burç yorumları (28 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 28 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 28.03.2022 - 00:12

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 1

Ay Kova burcunda ilerliyor. Yeniye ve yeniliğe açık olduğunuz bir gün. Mantığınız duygulardan önce gelirken sistematik kararlar aldığınızı hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 2

Koç

Arkadaşlık ilişkilerinizde birtakım çekişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken doğruluğunuzun patavatsızlığa dönmesine izin vermeyin.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 3

Boğa

Kalabalık kitlelere hitap edebilen fikirlerinizi sunabilir, yeni amaçlar doğrultusunda planlar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 4

İkizler

Uzak ülkelerden beklediğiniz gelişmelerin haberini alabilirsiniz. İdealleriniz, ulaşılmak üzere bekliyor.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 5

Yengeç

Mantıksal tarafınızı kullanırken kişilerarası ilişkilerdeki sınırları zorlayabilirsiniz. Bazen aradığınız cevap içinizdedir, onu duymaya çalışın.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 6

Aslan

İkili ilişkilerinizde aktif rol almanız bekleniyor. Çözülmesi gereken düğümler ve anlaşmazlıklar olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 7

Başak

Rutin işlerinizin ritmine ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Daha planlı olmak işlerinizi kolaylaştırabilir.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 8

Terazi

Adeta sahnede olmanız gerekebilir, yapacağınız her işten haz alabilirsiniz. Hayatınızın baş rolünde de sizin olduğunuzu unutmayın.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 9

Akrep

Aileniz, ailenizin finansal kaynakları ve belirli mülkleriniz için zaman harcayabilirsiniz. Mevcuttaki düzene yeni bir soluk getirmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 10

Yay

Telefon trafiğinde yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizin gündeminde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 11

Oğlak

Değerinizi sorgulayabilir ve kendi kendinizle çelişebilirsiniz. Aynaya karşı acımasız olmak ile objektif olmak arasındaki ayrımın farkında olun.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 12

Kova

Büyük resmi görebilmenin getirdiği gayeler doğrultusunda kendinizi her türlü çatışmaya arzulu hissedebilirsiniz. Biraz sakinliğe ihtiyacınız olabilir.

Günlük burç yorumları (28 Mart 2022) - 13

Balık

İçinizde kopan beyin fırtınaları ruh halinize yansıyor. Mental anlamda her zamankinden daha aktif ve dolayısıyla yorgun hissedebilirsiniz.

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