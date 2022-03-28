Günlük burç yorumları (28 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 28.03.2022 - 00:12
Ay Kova burcunda ilerliyor. Yeniye ve yeniliğe açık olduğunuz bir gün. Mantığınız duygulardan önce gelirken sistematik kararlar aldığınızı hissedebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Arkadaşlık ilişkilerinizde birtakım çekişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken doğruluğunuzun patavatsızlığa dönmesine izin vermeyin.
Boğa
Kalabalık kitlelere hitap edebilen fikirlerinizi sunabilir, yeni amaçlar doğrultusunda planlar yapabilirsiniz.
İkizler
Uzak ülkelerden beklediğiniz gelişmelerin haberini alabilirsiniz. İdealleriniz, ulaşılmak üzere bekliyor.
Yengeç
Mantıksal tarafınızı kullanırken kişilerarası ilişkilerdeki sınırları zorlayabilirsiniz. Bazen aradığınız cevap içinizdedir, onu duymaya çalışın.
Aslan
İkili ilişkilerinizde aktif rol almanız bekleniyor. Çözülmesi gereken düğümler ve anlaşmazlıklar olabilir.
Başak
Rutin işlerinizin ritmine ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Daha planlı olmak işlerinizi kolaylaştırabilir.
Terazi
Adeta sahnede olmanız gerekebilir, yapacağınız her işten haz alabilirsiniz. Hayatınızın baş rolünde de sizin olduğunuzu unutmayın.
Akrep
Aileniz, ailenizin finansal kaynakları ve belirli mülkleriniz için zaman harcayabilirsiniz. Mevcuttaki düzene yeni bir soluk getirmeniz gerekebilir.
Yay
Telefon trafiğinde yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizin gündeminde olabilirsiniz.
Oğlak
Değerinizi sorgulayabilir ve kendi kendinizle çelişebilirsiniz. Aynaya karşı acımasız olmak ile objektif olmak arasındaki ayrımın farkında olun.
Kova
Büyük resmi görebilmenin getirdiği gayeler doğrultusunda kendinizi her türlü çatışmaya arzulu hissedebilirsiniz. Biraz sakinliğe ihtiyacınız olabilir.
Balık
İçinizde kopan beyin fırtınaları ruh halinize yansıyor. Mental anlamda her zamankinden daha aktif ve dolayısıyla yorgun hissedebilirsiniz.