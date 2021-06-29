Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 29 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

29.06.2021 - 00:38

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 1

Bugün fırsatlar doğabilir. 

Ay’ın güneşle ve Jüpiter ile kuracağı olumlu açı duygu ve irademizi yapılandırarak bize atılımlarda bulunmamız için ışık yakabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün özellikle öğrendiklerinizin eğitiminizin faydasını göreceğiniz bir gün. O nedenle bilginizi sonuna kadar kullanmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 3

Boğa

Bugün uzun süredir beklediğiniz olumlu gelişmeler için yeşil ışık yanabilir. Bunları doğru değerlendirin ve hayatınıza yavaş yavaş geçirin derim.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 4

İkizler

Güneş para evinizde, şans gezegeni tepede. Eh, sevgili İkizler  artık bugünlerde de para elinize geçecek gibi duruyor. Siz de çabalayın ama!

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Bugün uzak yerlerden, yüksek mahkemelerden, hukuki konulardan yana şanslı olabilirsiniz. Şansınızı bugün her konuda biraz, abartmadan zorlayın.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 6

Aslan

Eşinizin parası, ortak kazanılan gelirlerde bugün yüzünüzü güldürecek haberler almanız pek olası. O nedenle olumlu düşünün bugün.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 7

Başak

Hadi bugün evlenin desem yeridir. İlişkiler konusunda pek güzel bir zamanlama içinde olabilirsiniz. Kendinizi bugünlerde hazırlayın derim.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 8

Terazi

Kariyerde ve çalışma hayatınızda duygularınızı abartarak kararlar almadığınız sürece gayet güzel bir gelişme sizi bekliyor diyebiliriz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 9

Akrep

Aşk konusunda ani gelişmelere açın kendinizi, hoş şeyler olabilir. Tıraş olun, saçınızı yaptırın… Yaşamınıza iyilerin gireceğine bugün inanın.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 10

Yay

Bugün kendinize bir iyilik yapın ve elinize geçen bir lira bile olsa bir kenara koyup saklayın. Bugün böyle bir girişim alışkanlığı edinmeye karar verin.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Bugün yakın zaman için planlamalar yapabilirsiniz. Veya kardeşlerinizin çok yakın arkadaşlarınızın olduğu ortamlarda keyif alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 12

Kova

Bugün özellikle yazdıklarınıza çizdiklerinize dikkat etmenizde fayda var. Para konusunda kafa karışıklığına kurban gitmeyin. Aceleci olmayın derim.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021 - 13

Balık

Ay bugün sizin burcunuzda parlamakta. Özellikle kendiniz için, bir şeyler yapmak ve şans oyunları için ideal bir gün  söz konusu gibi duruyor.

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