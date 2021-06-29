Günlük burç yorumları - 29 Haziran 2021

29.06.2021 - 00:38
Bugün fırsatlar doğabilir.
Ay’ın güneşle ve Jüpiter ile kuracağı olumlu açı duygu ve irademizi yapılandırarak bize atılımlarda bulunmamız için ışık yakabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün özellikle öğrendiklerinizin eğitiminizin faydasını göreceğiniz bir gün. O nedenle bilginizi sonuna kadar kullanmanızda fayda var.
Boğa
Bugün uzun süredir beklediğiniz olumlu gelişmeler için yeşil ışık yanabilir. Bunları doğru değerlendirin ve hayatınıza yavaş yavaş geçirin derim.
İkizler
Güneş para evinizde, şans gezegeni tepede. Eh, sevgili İkizler artık bugünlerde de para elinize geçecek gibi duruyor. Siz de çabalayın ama!
Yengeç
Bugün uzak yerlerden, yüksek mahkemelerden, hukuki konulardan yana şanslı olabilirsiniz. Şansınızı bugün her konuda biraz, abartmadan zorlayın.
Aslan
Eşinizin parası, ortak kazanılan gelirlerde bugün yüzünüzü güldürecek haberler almanız pek olası. O nedenle olumlu düşünün bugün.
Başak
Hadi bugün evlenin desem yeridir. İlişkiler konusunda pek güzel bir zamanlama içinde olabilirsiniz. Kendinizi bugünlerde hazırlayın derim.
Terazi
Kariyerde ve çalışma hayatınızda duygularınızı abartarak kararlar almadığınız sürece gayet güzel bir gelişme sizi bekliyor diyebiliriz.
Akrep
Aşk konusunda ani gelişmelere açın kendinizi, hoş şeyler olabilir. Tıraş olun, saçınızı yaptırın… Yaşamınıza iyilerin gireceğine bugün inanın.
Yay
Bugün kendinize bir iyilik yapın ve elinize geçen bir lira bile olsa bir kenara koyup saklayın. Bugün böyle bir girişim alışkanlığı edinmeye karar verin.
Oğlak
Bugün yakın zaman için planlamalar yapabilirsiniz. Veya kardeşlerinizin çok yakın arkadaşlarınızın olduğu ortamlarda keyif alabilirsiniz.
Kova
Bugün özellikle yazdıklarınıza çizdiklerinize dikkat etmenizde fayda var. Para konusunda kafa karışıklığına kurban gitmeyin. Aceleci olmayın derim.
Balık
Ay bugün sizin burcunuzda parlamakta. Özellikle kendiniz için, bir şeyler yapmak ve şans oyunları için ideal bir gün söz konusu gibi duruyor.