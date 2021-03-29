Günlük burç yorumları (29 Mart 2021)

29.03.2021 - 00:03
Aşk tanrıçası, disiplin kralıyla yanyana.
Bugün keyfi işlerden çok, sorumluluk alıp ayaklarımızın üzerinde duracağımız bir gün.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlar, bugün karınızla, kocanızla kavga etmediğiniz taktirde harika bir gün geçirmemeniz için hiçbir neden yok. Yeter ki biraz tatlı dilli olun ve şirin görünün yeter.
Boğa
Sevgili boğalar daha haftanın ilk günü öfleyip, pöflemeyin öyle! Alınganlığınız diz boyu bir hal alabilir. Her lafa ulak kabartıp huzursuzluk çıkarmayın.
İkizler
Sosyal medyada rezil olmadan birilerini bulup aşk yaşamanız için gökyüzü pek müsait. Siz nasıl olsa bir yandan iş yapar diğer yandan sevgili bulur yarım saatte evlenirsiniz bile.
Yengeç
Bugün artık evi evde, sevdiklerinizi sevdiklerinizle bırakıp onların mutluluğu için bir şeyler yapmaktan vazgeçin derim. İş ve kariyer için güzel fırsatlar önünüze gelebilir.
Aslan
Bugün arkadaşlarınızla, çevrenizdekilerle şakalaşırken gülme bir anda ağlamaya dönebilir. Elinizin ve dilinizin ayarı olsun derim. Sonra mağdurum edebiyatına gerek yok.
Başak
Canım başaklarım, haftanın ilk günü hemen zengin olayım kendime kasa kasa çamaşır suyu, süpürge alırım diye hayaller kurmayın. İşinizi siz tam ve dikkatli yapın bugün.
Terazi
“Ben mi, sen mi?” Zor bir karar. O nedenle bugün kararlarınızda ne çok verici olun ne de fazla bencil. En iyisi orta bir noktada kendinizi bulun ve bunu koruyun.
Akrep
“Aman şimdi ille de pazartesi diye iş mi yapılır ben uyuyacağım” falan demeyin. Evet biraz kendinizi bu hallerde görmeniz olası. Merak etmeyin bugün çok da kötü değil.
Yay
Bomba gibi bir haftaya başlıyorsunuz sevgili yaylar, bugün para konularına girmediğiniz taktirde her şeyin tıkır tıkır işlediğini göreceksiniz. Evlilik konuları için gayet iyi.
Oğlak
Bugün çekirdek ailenizle ilgili konularda çözüm üretebilirseniz gayet iyi bir gün geçirebileceğinizi söylemek mümkün. Para birikim konusuna da eğilebilirsiniz.
Kova
Bugün sevgili kovalar “kendinizi bir üniversite kampüsüne atın ve derhal bir bölüme kayıt yaptırın.” diyecek kadar güzel, eğitimi destekleyecek bir gündesiniz.
Balık
Sevgili balıklar bugün noterde, devlet babanın ofislerinde işiniz varsa yapın derim. Ama harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Çekin elinizi kredi kartınızdan.