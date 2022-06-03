Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 3 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 03.06.2022 - 09:21

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 1

Ay Yengeç burcunda. Hızlı değişimlerde bulunabilir, ani kararlar alabilirsiniz. Geçmişi anımsatan detaylarla karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 2

Koç

Ev ve aile konuları önem kazanabilir. Duygusal desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 3

Boğa

Yakın çevrenizle beraber kısa gezilerde bulunabilir, kendinizi ait hissettiğiniz mekanları tercih edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 4

İkizler

Parasal durumlarda ani dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Alma-verme dengesini düzenlemeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Kabuğunuza çekilme isteği duyabilir, aynı zamanda başkalarına her zamankinden daha anlayışlı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 6

Aslan

İçten içe gurur yapabilir, incindiğiniz durumları içinizde halletmeye çalışabilirsiniz. Biriktirmek yerine paylaşın derim.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 7

Başak

Sosyal gruplarda görev edinebilir, yardıma gönüllü olabilirsiniz. Başkalarının ihtiyaçlarına daha duyarlı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 8

Terazi

Manipülatif söz ve davranışlar görebilirsiniz. İş hayatınız, duygusal hayatınıza baskın olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 9

Akrep

Farklı grup ve kuruluşlardaki arkadaşlarınızla diyaloğa geçebilir, samimi yakınlıklar kurabilirsiniz. Hedefleriniz değişken nitelikte olabilir.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 10

Yay

Güvende hissetmek adına pek çok şeyi kendiniz yapmak zorunda hissedebilirsiniz. Başlatmak ve bitirmek için gereken motivasyona sahip olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Duygusal taahhütlerde bulunabilir, ortaklıklarınızın eksiklerinizi tamamlar nitelikte olmasına önem verebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 12

Kova

Etrafınızda neler olup bittiğine bakmaksızın angarya işlerle meşgul olabilir, endişelerinizi bu şekilde dağıtmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022) - 13

Balık

Duygusal olarak korunma ihtiyacı duyabilir, aynı şekilde sevdiklerinize karşı korumacı olabilirsiniz.

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