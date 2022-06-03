Günlük burç yorumları (3 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 03.06.2022 - 09:21
Ay Yengeç burcunda. Hızlı değişimlerde bulunabilir, ani kararlar alabilirsiniz. Geçmişi anımsatan detaylarla karşılaşabilirsiniz.
Koç
Ev ve aile konuları önem kazanabilir. Duygusal desteğe ihtiyaç duyabilirsiniz.
Boğa
Yakın çevrenizle beraber kısa gezilerde bulunabilir, kendinizi ait hissettiğiniz mekanları tercih edebilirsiniz.
İkizler
Parasal durumlarda ani dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Alma-verme dengesini düzenlemeniz gerekebilir.
Yengeç
Kabuğunuza çekilme isteği duyabilir, aynı zamanda başkalarına her zamankinden daha anlayışlı olabilirsiniz.
Aslan
İçten içe gurur yapabilir, incindiğiniz durumları içinizde halletmeye çalışabilirsiniz. Biriktirmek yerine paylaşın derim.
Başak
Sosyal gruplarda görev edinebilir, yardıma gönüllü olabilirsiniz. Başkalarının ihtiyaçlarına daha duyarlı hissedebilirsiniz.
Terazi
Manipülatif söz ve davranışlar görebilirsiniz. İş hayatınız, duygusal hayatınıza baskın olabilir.
Akrep
Farklı grup ve kuruluşlardaki arkadaşlarınızla diyaloğa geçebilir, samimi yakınlıklar kurabilirsiniz. Hedefleriniz değişken nitelikte olabilir.
Yay
Güvende hissetmek adına pek çok şeyi kendiniz yapmak zorunda hissedebilirsiniz. Başlatmak ve bitirmek için gereken motivasyona sahip olabilirsiniz.
Oğlak
Duygusal taahhütlerde bulunabilir, ortaklıklarınızın eksiklerinizi tamamlar nitelikte olmasına önem verebilirsiniz.
Kova
Etrafınızda neler olup bittiğine bakmaksızın angarya işlerle meşgul olabilir, endişelerinizi bu şekilde dağıtmak isteyebilirsiniz.
Balık
Duygusal olarak korunma ihtiyacı duyabilir, aynı şekilde sevdiklerinize karşı korumacı olabilirsiniz.