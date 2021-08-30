Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 30 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

30.08.2021 - 00:11

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 1

Merkür Terazi burcuna giriyor

Merkür 5 Kasım’a kadar bir ileri, bir geri bizi daha diplomatik ve nezaketli bir üslup içine sokacak gibi görünmekte.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 2

Koç

Güzel ama zor bir gün. O nedenle hırslarınıza yenilip “Onu da istiyorum, bunu da yaparım” diyerek koca bir haftayı zora sokmayın.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 3

Boğa

Bugün hemen hemen her konuda biraz daha dingin ve yorumsuz kalmayı deneyin. Gökyüzü bu anlamda sizi yorabilir.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Bugün olumlu olun, gülümseyin merak etmeyin onlar da insafa gelecek veya siz artık vazgeçeceksiniz. Boş verin sallayın gitsin üç kuruşluk tipleri.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Duygusal hayatınızda hangisini seçerseniz onu yaşayacaksınız gibi bir durum söz konusu. Burada hayata dair iyimserliğiniz sınanıyor olacak.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Büyük büyük işlerden, planlardan söz etmeyin kendinize. Sakin olun ve ileriyi görerek hareket edin. Sonra kalırsınız öyle.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 7

Başak

Özellikle akademik bazı konularda ve eğitimde yakınlarınızdan aradığınız desteği olumlu bir biçimde göreceğinizi söylemek mümkün.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Herkesin içinde sinirlerinize hakim olmanızı tavsiye edeceğim. Öfkelenip olmadık laflar etme potansiyeliniz fazlasıyla mevcut. Aman diyeyim!

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 9

Akrep

Koşturmaya koyulun. Çünkü bugün de para konusu gündeminizde olacak. Öfkelenmeden sakin sakin… Her an parlama ihtimaliniz var.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 10

Yay

Olabildiğince bugünü olumlu kararlar vererek geçirin, karamsarlık çözüm getirmeyecek. Biraz hoyrat ve sorumsuz takılın bugün derim.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Bugün kendiniz için yapacağınız hemen hemen her şey yerini bulabilir. O nedenle öncelikle kendinize yatırım yapın. 

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 12

Kova

Ortaklar ve ortaklık konularında stresli bir gün yaşamanız olası, o nedenle sakin olun ve çevrenize daha güvenli bakın.

Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021) - 13

Balık

Angarya işler varsa ve kestirmeden işi halletmeye bakın. Bu konuda destek alın. Kas ağrılarına dikkat!

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