Günlük burç yorumları (30 Ağustos 2021)

30.08.2021 - 00:11
Merkür Terazi burcuna giriyor
Merkür 5 Kasım’a kadar bir ileri, bir geri bizi daha diplomatik ve nezaketli bir üslup içine sokacak gibi görünmekte.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Güzel ama zor bir gün. O nedenle hırslarınıza yenilip “Onu da istiyorum, bunu da yaparım” diyerek koca bir haftayı zora sokmayın.
Boğa
Bugün hemen hemen her konuda biraz daha dingin ve yorumsuz kalmayı deneyin. Gökyüzü bu anlamda sizi yorabilir.
İkizler
Bugün olumlu olun, gülümseyin merak etmeyin onlar da insafa gelecek veya siz artık vazgeçeceksiniz. Boş verin sallayın gitsin üç kuruşluk tipleri.
Yengeç
Duygusal hayatınızda hangisini seçerseniz onu yaşayacaksınız gibi bir durum söz konusu. Burada hayata dair iyimserliğiniz sınanıyor olacak.
Aslan
Büyük büyük işlerden, planlardan söz etmeyin kendinize. Sakin olun ve ileriyi görerek hareket edin. Sonra kalırsınız öyle.
Başak
Özellikle akademik bazı konularda ve eğitimde yakınlarınızdan aradığınız desteği olumlu bir biçimde göreceğinizi söylemek mümkün.
Terazi
Herkesin içinde sinirlerinize hakim olmanızı tavsiye edeceğim. Öfkelenip olmadık laflar etme potansiyeliniz fazlasıyla mevcut. Aman diyeyim!
Akrep
Koşturmaya koyulun. Çünkü bugün de para konusu gündeminizde olacak. Öfkelenmeden sakin sakin… Her an parlama ihtimaliniz var.
Yay
Olabildiğince bugünü olumlu kararlar vererek geçirin, karamsarlık çözüm getirmeyecek. Biraz hoyrat ve sorumsuz takılın bugün derim.
Oğlak
Bugün kendiniz için yapacağınız hemen hemen her şey yerini bulabilir. O nedenle öncelikle kendinize yatırım yapın.
Kova
Ortaklar ve ortaklık konularında stresli bir gün yaşamanız olası, o nedenle sakin olun ve çevrenize daha güvenli bakın.
Balık
Angarya işler varsa ve kestirmeden işi halletmeye bakın. Bu konuda destek alın. Kas ağrılarına dikkat!