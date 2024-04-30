Günlük burç yorumları (30 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün gün doğumu ile Jüpiter-Uranüs gezegenleriyle olumlu etkileşimde olan Ay işlerimizin hızlıca olabilmesi ve genişleme, ferahlama enerjisini barındırıyor olacak. Beklenmedik güzel gelişmelerin günü olabilir. Somut değerler üzerinden harekete geçeceğiz, işlerimizi bitirmek ve olumlu sonuçlar alabilmek için güzel bir gün karşımızda olacak. Ancak Mars Balık burcunun son derecesinde hareket ediyor, eylemlerimiz konusunda daha dikkatli olmalıyız. Etrafımızda gelişen olaylar insanların aklını kaçırdığını düşünmemize neden olabilir. İlaç kullanımı ve anestezi gerektiren operasyonlar için dikkatli olunması gereken bir gün. Kapalı alanlarda kalmak olumsuz duygulara kapılmamıza neden olabilir. Akşam saatlerinde Ay’ın Kova burcuna geçişi ve Plüton ile kavuşum yaparak Venüs gezegenine dik açı oluşturması ilişkilerde manipülatif olayların yaşanmasına neden olabilir. Kendimizi güvensiz hissettiğimiz alanlardan uzak durmamız gerek. Akşam bir eğlence veya yemeğe gidecek olursanız alkol tüketimi ile ilgili daha özenli olmanız gerekebilir. Hem zehirlenmeler hem de kendine hâkim olma durumlarında sorunlar yaşanabilir.