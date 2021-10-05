Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

05.10.2021 - 00:00

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 1

Saat 16:00 ya kadar ay boşlukta.

Bugün sorun çözmek için doğru konuşmaya gayret edin. Derdinizi net ve temiz anlatın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 2

Koç

Para konusu yine gündeminizde olacak. Öfkelenmeden sakin kararlar verirseniz bu ay sonuna doğru faydasını görürsünüz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 3

Boğa

Çevrenize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Olaylara bakış tarzı sizin için önemli. Ama problemleri gereksiz büyütüyorsunuz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 4

İkizler

Gün içerisinde dekorasyon konusunda köklü değişikliklere gidebilirsiniz. Kafanızı dağıtmak için ev işlerine dalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermenizin hayırlı olacağı bir gün.  Bugün “Benim dediğim olacak” diye diretmeyin.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 6

Aslan

Alacaklıysanız hatırlatın karşı tarafa veya yeni para olanakları için biraz koşturun derim. Ama harcama yapmadan makul hareket edin.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 7

Başak

Beklediğiniz bir mali gelişme hızla gerçekleşebilir. Veya bu konuyla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bu konuları kurcalayın biraz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 8

Terazi

Söylemek istediklerinizi lafı dolandırmadan söylerseniz, yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsiniz. Yani her konuda ilişkilere dikkat.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 9

Akrep

Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir. Kim kime dumduma bir hal çevrenizde gelişebilir. Manasızlıklara açık olun.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 10

Yay

Sağlığınız, ufak tefek rahatsızlıklar nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanız söz konusu olabilir. Sağlığa dikkat edin biraz.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Sosyal ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. İş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor gibi durmakta. Evrakları dikkatli okuyun.

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 12

Kova

İş de katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Çalışın!

Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021) - 13

Balık

Bugün herhangi bir konuda karar vermek sizin içi çok zor olabilir. Kararsız kaldığınız konularda mutlaka çevrenize danışın.

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