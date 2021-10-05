Günlük burç yorumları (5 Ekim 2021)

05.10.2021 - 00:00
Saat 16:00 ya kadar ay boşlukta.
Bugün sorun çözmek için doğru konuşmaya gayret edin. Derdinizi net ve temiz anlatın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Para konusu yine gündeminizde olacak. Öfkelenmeden sakin kararlar verirseniz bu ay sonuna doğru faydasını görürsünüz.
Boğa
Çevrenize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Olaylara bakış tarzı sizin için önemli. Ama problemleri gereksiz büyütüyorsunuz.
İkizler
Gün içerisinde dekorasyon konusunda köklü değişikliklere gidebilirsiniz. Kafanızı dağıtmak için ev işlerine dalabilirsiniz.
Yengeç
Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermenizin hayırlı olacağı bir gün. Bugün “Benim dediğim olacak” diye diretmeyin.
Aslan
Alacaklıysanız hatırlatın karşı tarafa veya yeni para olanakları için biraz koşturun derim. Ama harcama yapmadan makul hareket edin.
Başak
Beklediğiniz bir mali gelişme hızla gerçekleşebilir. Veya bu konuyla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bu konuları kurcalayın biraz.
Terazi
Söylemek istediklerinizi lafı dolandırmadan söylerseniz, yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsiniz. Yani her konuda ilişkilere dikkat.
Akrep
Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir. Kim kime dumduma bir hal çevrenizde gelişebilir. Manasızlıklara açık olun.
Yay
Sağlığınız, ufak tefek rahatsızlıklar nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanız söz konusu olabilir. Sağlığa dikkat edin biraz.
Oğlak
Sosyal ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. İş başarınızın temposu çok daha fazla artıyor gibi durmakta. Evrakları dikkatli okuyun.
Kova
İş de katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Çalışın!
Balık
Bugün herhangi bir konuda karar vermek sizin içi çok zor olabilir. Kararsız kaldığınız konularda mutlaka çevrenize danışın.