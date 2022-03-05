Günlük burç yorumları (5 Mart 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 5 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 05.03.2022 - 06:18

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 1

Ay koç burcunda ilerliyor, baş ağrısına karşı bol su tüketebilir ve sükûneti sağlamakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Nezaketi elden bırakmamakta fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 2

Koç

Kendi benliğinizin keşfetmediğiniz dişil taraflarıyla yüzleşebilirsiniz. Bazı olaylara karşı dramatik tavırlar sergileyip, alınganlık yapmaktan kaçınmaya çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 3

Boğa

Bilinç dışında var olan ve sizi huzursuz edici duygular hissedebilirsiniz. Bakış açınızı değiştirmeyi yahut dönüştürmeyi deneyimleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 4

İkizler

Dahili olduğunuz gruplarda etkin ve aktif rol almak, içinde bulunduğunuz aitlik ve güven ihtiyacını destekleyici rol edinebilir.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 5

Yengeç

İş ortaklarınızla girdiğiniz sunum ve toplantılarda üstlerinizin beğenisini toplayabilirsiniz. Hedeflerinize yön verebilir ya da düzenlemeye gitmeyi düşünebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 6

Aslan

Parçaları bütüne daha kolay ulaştırıp, büyük resmi daha iyi görmek için uygun perspektife ulaşabilirsiniz. Zihninizde akıp giden bir nehrin yüceliğini hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 7

Başak

Ortaklıklarınız veya eşinizle ilgili göremediğiniz noktalar gün yüzüne çıkabilir. Duygu durumunuzu dengeli yaşamakta kolaylık bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 8

Terazi

İş birliği ihtiyacınızı gidermek için adımlar atabilirsiniz, taahhüte dayalı ilişkiler kurmadan önce durup kendinizi dinlemek yardımcı olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 9

Akrep

Bütün benliğinizle kendinizi işe verebilir, hünerlerinizi sergileyebilirsiniz. Adanmışlık ile yaptığınız çalışmalarınız dengeli hissetmenizi sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 10

Yay

Dans, müzik ve edebiyat gibi alanlarla ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınıza ya da yakınlarınıza karşı yumuşak tavır sergilemeye çalışmakta yarar var.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 11

Oğlak

Toprakla uğraşmak ve üretimde bulunmak kendinizi daha değerli hissettirebilir, var oluşunuzun önemini hatırlatabilir.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 12

Kova

Günlük trafik, rutin ve kısa mesafeli seyahatlerde dikkatli olmaya özen gösterebilirsiniz. Açık tartışmalara, iğneleyici unsurlara aldanmamaya çalışmak sizin için iyi olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Mart 2022) - 13

Balık

Başkalarında beğendiğiniz özelliklerinin kendinizde de olduğunu fark edebilir, özsaygınızın arttığını hissedebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER