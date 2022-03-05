Günlük burç yorumları (5 Mart 2022)

Haberler - ntv.com.tr 05.03.2022 - 06:18
Ay koç burcunda ilerliyor, baş ağrısına karşı bol su tüketebilir ve sükûneti sağlamakta zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Nezaketi elden bırakmamakta fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kendi benliğinizin keşfetmediğiniz dişil taraflarıyla yüzleşebilirsiniz. Bazı olaylara karşı dramatik tavırlar sergileyip, alınganlık yapmaktan kaçınmaya çalışabilirsiniz.
Boğa
Bilinç dışında var olan ve sizi huzursuz edici duygular hissedebilirsiniz. Bakış açınızı değiştirmeyi yahut dönüştürmeyi deneyimleyebilirsiniz.
İkizler
Dahili olduğunuz gruplarda etkin ve aktif rol almak, içinde bulunduğunuz aitlik ve güven ihtiyacını destekleyici rol edinebilir.
Yengeç
İş ortaklarınızla girdiğiniz sunum ve toplantılarda üstlerinizin beğenisini toplayabilirsiniz. Hedeflerinize yön verebilir ya da düzenlemeye gitmeyi düşünebilirsiniz.
Aslan
Parçaları bütüne daha kolay ulaştırıp, büyük resmi daha iyi görmek için uygun perspektife ulaşabilirsiniz. Zihninizde akıp giden bir nehrin yüceliğini hissedebilirsiniz.
Başak
Ortaklıklarınız veya eşinizle ilgili göremediğiniz noktalar gün yüzüne çıkabilir. Duygu durumunuzu dengeli yaşamakta kolaylık bulabilirsiniz.
Terazi
İş birliği ihtiyacınızı gidermek için adımlar atabilirsiniz, taahhüte dayalı ilişkiler kurmadan önce durup kendinizi dinlemek yardımcı olabilir.
Akrep
Bütün benliğinizle kendinizi işe verebilir, hünerlerinizi sergileyebilirsiniz. Adanmışlık ile yaptığınız çalışmalarınız dengeli hissetmenizi sağlayabilir.
Yay
Dans, müzik ve edebiyat gibi alanlarla ilgilenebilirsiniz. Çocuklarınıza ya da yakınlarınıza karşı yumuşak tavır sergilemeye çalışmakta yarar var.
Oğlak
Toprakla uğraşmak ve üretimde bulunmak kendinizi daha değerli hissettirebilir, var oluşunuzun önemini hatırlatabilir.
Kova
Günlük trafik, rutin ve kısa mesafeli seyahatlerde dikkatli olmaya özen gösterebilirsiniz. Açık tartışmalara, iğneleyici unsurlara aldanmamaya çalışmak sizin için iyi olabilir.
Balık
Başkalarında beğendiğiniz özelliklerinin kendinizde de olduğunu fark edebilir, özsaygınızın arttığını hissedebilirsiniz.