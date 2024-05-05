Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler haftanın son gününden hepinize merhabalar, bugün Ay Koç burcundaki seyahatini sürdürüyor. Sabah saatlerinde Ay-Mars kavuşumu ile günü başlatıyor. Duygusal açıdan çatışmacı hissedebilir ve birkaç gündür yaşadığımız yoğun empati duygusunu geride bırakabiliriz. Daha çok bireysel ihtiyaçlarımız için harekete geçeceğimiz bir gün olacak. Ay-Mars kavuşumuna destek veren Plüton dışa dönük enerjinin daha yoğun hissedileceğini gösteriyor. İçsel olarak harekete geçmemiz gereken konularda gücümüzü toparlayabiliriz ancak bu güç bazen yakıcı sonuçlar elde etmemize neden olabilir. Bugün diğer insanlar ile kuracağımız iletişimlerde kalp kırıcı sözcükler dökülebilir ortaya bu nedenle sakin kalmakta fayda var.