Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021)

06.09.2021 - 00:09
2021’in Aşk konusunda en şanslı günü.
Aşk konusunda karşınızdakine açılın gitsin. Nasıl olsa sonu malum.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Çalışırken bugün işinize çok kişi karışabilir. Baş ve baş bölgesiyle ilgili sağlık durumlarına dikkat etmenizde fayda var.
Boğa
Aşk konusunda kendinizi sere serpe ortalığa bırakıp seçici davranmaktan uzak davranabilirsiniz. Bunu kendinize bugün yapmayın derim.
İkizler
Yakın arkadaşlarınız mı yoksa yeni tanıştıklarınız mı arasında kalacağınız bir gün yaşamanız çok olası. Muhtemel para konusunda bazı karışıklıklar olabilir.
Yengeç
Maddi anlamda kendinizi korumanız gerken bir zamandan geçiyorsunuz artık hayatınıza ve çevrenize çeki düzen vermeniz gereken zamanlardasınız.
Aslan
Parayı nasıl kazandığınızdan ziyade nasıl harcadığınızı sorgulayacağınız bir zamandan geçiyorsunuz. Harcamalara çok dikkat edin bu aralar.
Başak
Bugün alacağınız kararlarda özellikle kendinizi tam olarak nerede nasıl konumlandırdığınızı biraz sorgulamanız gerekebilir. Gereksiz sözler etmeyin.
Terazi
Kendinizi bugün biraz şanssız ve özellikle iş ilişkilerinde kafası karışmış bir halde görebilirsiniz. Bu durum geçici çok takmamaya çalışın derim.
Akrep
Bugün şansınıza güvenerek manasız atılımlarda bulunmamanızda fayda var çünkü kendinizi ve sınırlarınızı çok zorladığınız taktirde sorun yaşayabilirsiniz.
Yay
İş ortamında patronlar veya iş verenlerle bugün muhatap olursanız eğer sinirlerinize sahip çıkın çünkü bir anda ortalık karışabilir.
Oğlak
Bugün bir sunumunuz veya ortaya koyacağınız bir iş varsa tam olarak hazırlanmış olduğunuzdan emin olmanızı tavsiye ederim. Rezil olmayın derim.
Kova
Ödemelerle ilgili sıkıntılar olabilir çünkü para akışınızda bazı sorunlar kendini gösterebilir da ha idareli davranmanız sizin hayrınıza olacaktır.
Balık
Evet tam olarak “Ne yapıyorum ben yahu?” dediğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Bunu sormanın ne zamanı ne de yeri artık. İşinizi yapın.