Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Eylül Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

06.09.2021 - 00:09

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 1

2021’in Aşk konusunda en şanslı günü.

Aşk konusunda karşınızdakine açılın gitsin. Nasıl olsa sonu malum.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 2

Koç

Çalışırken bugün işinize çok kişi karışabilir. Baş ve baş bölgesiyle ilgili sağlık durumlarına dikkat etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 3

Boğa

Aşk konusunda kendinizi sere serpe ortalığa bırakıp seçici davranmaktan uzak davranabilirsiniz. Bunu kendinize bugün yapmayın derim.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 4

İkizler

Yakın arkadaşlarınız mı yoksa yeni tanıştıklarınız mı arasında kalacağınız bir gün yaşamanız çok olası. Muhtemel para konusunda bazı karışıklıklar olabilir.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Maddi anlamda kendinizi korumanız gerken bir zamandan geçiyorsunuz artık hayatınıza ve çevrenize çeki düzen vermeniz gereken zamanlardasınız.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 6

Aslan

Parayı nasıl kazandığınızdan ziyade nasıl harcadığınızı sorgulayacağınız bir zamandan geçiyorsunuz. Harcamalara çok dikkat edin bu aralar.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 7

Başak

Bugün alacağınız kararlarda özellikle kendinizi tam olarak nerede nasıl konumlandırdığınızı biraz sorgulamanız gerekebilir. Gereksiz sözler etmeyin.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 8

Terazi

Kendinizi bugün biraz şanssız ve özellikle iş ilişkilerinde kafası karışmış bir halde görebilirsiniz. Bu durum geçici çok takmamaya çalışın derim.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 9

Akrep

Bugün şansınıza güvenerek manasız atılımlarda bulunmamanızda fayda var çünkü kendinizi ve sınırlarınızı çok zorladığınız taktirde sorun yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 10

Yay

İş ortamında patronlar veya iş verenlerle bugün muhatap olursanız eğer sinirlerinize sahip çıkın çünkü bir anda ortalık karışabilir.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Bugün bir sunumunuz veya ortaya koyacağınız bir iş varsa tam olarak hazırlanmış olduğunuzdan emin olmanızı tavsiye ederim. Rezil olmayın derim.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 12

Kova

Ödemelerle ilgili sıkıntılar olabilir çünkü para akışınızda bazı sorunlar kendini gösterebilir da ha idareli davranmanız sizin hayrınıza olacaktır.

Günlük burç yorumları (6 Eylül 2021) - 13

Balık

Evet tam olarak “Ne yapıyorum ben yahu?” dediğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. Bunu sormanın ne zamanı ne de yeri artık. İşinizi yapın.

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