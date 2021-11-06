Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 06.11.2021 - 05:51
Merkür de akrep burcunda!
Ay sonuna kadar bu haylaz Merkür yüzünden unutkanlıklar ve kafa karışıklıkları söz konusu olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Uzak yollar, yabancı kültürlerle pek alakalı bir gün geçirmeniz olası. Yolculuk yapmanız bugün size iyi gelir.
Boğa
Cinsellik konusunda partnerinizle daha uyumlu olmak adına konuşabilir ve çok daha keyifli zaman geçirebilirsiniz.
İkizler
Ortak işlerde güzel sonuçlar almamanız için hiçbir neden yok. Mümkün mertebe paylaşımcı olun.
Yengeç
Ortalığı toparlamak, angarya işleri kaldırmak için iyi bir gün. Gezmek, tozmak yerine oturup işinizi bitirin derim.
Aslan
Ailenizle yaşanmış gerginliklerden uzaklaşmanız gerekecek, çok daha pozitif bir süreç başlayabilir.
Başak
Bugün ay size bir yandan çözüm, diğer yandan da bedellerini sunacak gibi görünmekte. Karar vermeniz gerekebilir.
Terazi
Kardeşlerinizle iletişimde kalabileceğiniz çok daha olumlu bir gün. Kısa molalar vermek için ideal.
Akrep
Ziynet eşyalarınıza, ufak tefek değerli eşyalarınıza bugün çok daha dikkat etmeniz gerekecek. Kaybolabilir, çalınabilir.
Yay
Bugün, geçen günlere göre çok daha kararlı ve olumlu bir gün. O nedenle yapmanız gereken ne varsa girişin yapın.
Oğlak
Genel olarak bugünü dinlenerek geçirmenizde fayda var. Önemli işlere girişseniz de sonu gelmeyebilir.
Kova
Daha sosyal, daha kalabalıkların içinde olmanız bugün size iyi gelebilir. Yeni insanlarla tanışmanız sizi yeniler.
Balık
Çözüm üretebileceğiniz bir gün. Özellikle maddi anlamda hem kendinize hem de yakınlarınıza faydanız dokunabilir.