Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 6 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 06.11.2021 - 05:51

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 1

Merkür de akrep burcunda!

Ay sonuna kadar bu haylaz Merkür yüzünden unutkanlıklar ve kafa karışıklıkları söz konusu olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 2

Koç

Uzak yollar, yabancı kültürlerle pek alakalı bir gün geçirmeniz olası. Yolculuk yapmanız bugün size iyi gelir.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 3

Boğa

Cinsellik konusunda partnerinizle daha uyumlu olmak adına konuşabilir ve çok daha keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 4

İkizler

Ortak işlerde güzel sonuçlar almamanız için hiçbir neden yok. Mümkün mertebe paylaşımcı olun.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Ortalığı toparlamak, angarya işleri kaldırmak için iyi bir gün. Gezmek, tozmak yerine oturup işinizi bitirin derim.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 6

Aslan

Ailenizle yaşanmış gerginliklerden uzaklaşmanız gerekecek, çok daha pozitif bir süreç başlayabilir.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 7

Başak

Bugün ay size bir yandan çözüm, diğer yandan da bedellerini sunacak gibi görünmekte. Karar vermeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 8

Terazi

Kardeşlerinizle iletişimde kalabileceğiniz çok daha olumlu bir gün. Kısa molalar vermek için ideal.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 9

Akrep

Ziynet eşyalarınıza, ufak tefek değerli eşyalarınıza bugün çok daha dikkat etmeniz gerekecek. Kaybolabilir, çalınabilir.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 10

Yay

Bugün, geçen günlere göre çok daha kararlı ve olumlu bir gün. O nedenle yapmanız gereken ne varsa girişin yapın.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Genel olarak bugünü dinlenerek geçirmenizde fayda var. Önemli işlere girişseniz de sonu gelmeyebilir.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 12

Kova

Daha sosyal, daha kalabalıkların içinde olmanız bugün size iyi gelebilir. Yeni insanlarla tanışmanız sizi yeniler.

Günlük burç yorumları (6 Kasım 2021) - 13

Balık

Çözüm üretebileceğiniz bir gün. Özellikle maddi anlamda hem kendinize hem de yakınlarınıza faydanız dokunabilir.

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