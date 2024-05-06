Günlük burç yorumları (6 Mayıs 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir günden hepinize merhabalar, bugün Ay koç burcundaki seyahatine devam ederken sabah saatlerinde Ay, Chiron, Merkür kavuşumu gerçekleşiyor. Bu durum iletişim konusunda ve duygusal ihtiyaçlarımız konusunda bize zarar verebilecek gelişmeler meydana gelebileceğini gösteriyor. Fevri davranışların ilişkilere zarar verebileceği bir etki karşımızda. Özellikle son 1 aydır yaşadığınız olaylar neticesinde bazı konulara vereceğiniz tepkiler veya aldığınız tepkiler kalp kırıklıklarına neden olabilir. Koç burcundaki yerleşimler hareketlilik ve canlılık verir ancak Ay’ın bulunduğu balzamik faz bu girişimlerin zarar verici etkilerinin olabileceğini konusunda uyarır. Bu nedenle bir başlangıç yapacaksanız hemen harekete geçmek yerine 9-10 Mayıs tarihlerini bekleyin.