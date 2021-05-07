Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Mayıs 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

07.05.2021 - 00:27

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 1

Ay 10:34 ile 14:52 arası boşlukta

Bugün Ay öğle saatlerinde boşlukta olduğu için yeni işlere başlamayın derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 2

Koç

Bugün kendinizi aslında rahat bırakmanız gereken günlerden.  Maddi konularda bu kafa yorgunluğuyla manasız alışverişler yapmamaya gayret edin. Canım koçlarım biraz daha sabır.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 3

Boğa

Özellikle hafta sonuna güzel planlar yapabiliyorsanız yapın sevgili boğalar. Kendinizi daha bir toparlamak için iyi bir gün. Maddi konularda enteresan gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 4

İkizler

Öfkenizi kesinlikle partneriniz varsa eğer ondan çıkartmaya çalışmayın ikizlerim. Cinsellikte dahil olmak üzere bugün orantılı davranmaya gayret edin. Bu sizin için kolay olmaz ama deneyin.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 5

Yengeç

Sevgili Yengeçler, yurtdışı ile ilgili işler veya tanıdıklarınızla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Ayrıca reklam halkla ilişkiler konularında da güzel bir gün denilebilir sizin için.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 6

Aslan

Sevgili aslanlarım, bugün iş konusunda dişi enerjisi yüksek olanlarla çok yanyana olmamanızda fayda var. Devler baba ile işiniz varsa önünüz açılabilir. Yazılanları iyi okuyun.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 7

Başak

Canım başaklarım, ilişkiler konusunda bugün kendi kendinizi belirsizlikler içine atma eğiliminde olabilirsiniz. O nedenle geleceğinizi düşünerek tarafsız cümleler kurun.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 8

Terazi

Bugün kendinizi iletişim kuracağım, çözüm üreteceğim derken daha da çözümsüz bir noktaya itme eğiliminde olmanız olası. Daha dikkatli olun derim sevgili teraziler.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 9

Akrep

Sevgili akrepler, sağlığınıza öncelik vermeniz gereken bir gün, özellikle de bu aralar daha da dikkat etmeniz gerekmekte. O nedenle olabildiğince önlemlerinizi alın.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 10

Yay

Hadi bakalım canım yaylarım. Elinizi, eteğinizi aşk , meşk konularından bugün çekmeye gayret edin. Kulağa güzel gelen şeyler duyabilirsiniz ama bunlar aldatıcı olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 11

Oğlak

“Maddi hayatınızla ilgili temkinli olun” diye size yazmaktan yoruldum. En iyisi siz bugün arkadaşlarınızla kardeşlerinizle lak lak yapın. Elleşmeyin çok fazla sağa sola.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 12

Kova

Balık  burcunda Ay- Neptün kavuşumu ve sizin para alanınızda. Çok şey söylemeye gerek yok sevgili kovalar bugün maddi konularda daha dikkatli olun ve harcamaya son verin.

Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021) - 13

Balık

Bugün burcunuzun iyi kötü bütün özelliklerini birebir göstereceğiniz bir günden geçeceksiniz. Balık  burcunun gölge yanlarını kendinizde göstermemeye çalışın canım balıklarım.

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