Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 7 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 1

Ay, transit hareketine Boğa burcunda devam ediyor. Sosyal medya ile uzakları yakın edebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Güven ihtiyacı duyabilir ve bunu somut adımlarla gidermek isteyebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 2

Koç

Sahip olduğunuz finansal kaynakları ev ve aile için kullanma eğiliminde olabilirsiniz. Duygusal harcamaların dozunu kaçırmayın derim.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 3

Boğa

Sesinizi dağa taşa duyurmak istiyor olabilirsiniz. Bu esnada ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymasında fayda var, kırıcı olmamaya dikkat.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 4

İkizler

İçsel sıkıntılar sağlığınızı tetikleyebilir, stres faktörünü içinizde yaşamak yerine paylaşmayı deneyebilirsiniz. Biraz da başkaları düşünsün.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Grup aktiviteleri ve paylaşımlarında çeşitli yardımlarla öne çıkabilirsiniz. Çekingen tavırları bir kenara koymakta yarar var.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 6

Aslan

Deneyim ve bilgilerinize ihtiyaç duyuluyor, gereken aktarımı yaptıktan sonra patronlarınızın ya da sorumlularınızın beğenisini kazanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 7

Başak

Bugün beş dakika bile olsa şöyle bir durup kafanızı dinlendirin. Zihninize hükmeden düşünceleri kontrol etmeye çalışmanız, gerçekleştirmeye başlamanın ilk adımıdır.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 8

Terazi

Eş ve aileden gelen finansal kaynaklar için kaygılanabilirsiniz. Her şeyin sizin kontrolünüzde olmadığını bilerek akışta kalmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 9

Akrep

İçinizdeki coşku ve yaşam sevinci sizi keyif gezilerine götürebilir. Yeni ilişkiler ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 10

Yay

Birtakım değişiklik ve revizelerde bulunmak gerekebilir, özellikle iş yerinde. Sinirlilik ve gerginliğinizi başkalarından çıkarmayın.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Size göre olmadığını düşündüğünüz şeyleri bugün keyifle karşılayabilir, romantik ve duygusal konuşmalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 12

Kova

Ev işlerinde ve bozulan aletlerin tamiri gibi konularda size ihtiyaç duyulabilir. Aranılan insan olmanın sizi tatmin ettiğini hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022) - 13

Balık

Gündelik sorunlarınıza ve iletişim problemlerine pratik çözümler sunabilirsiniz. İçinize atmayın, zihninizi doldurmaya gerek olmadığını görebilmek mümkün.

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