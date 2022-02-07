Günlük burç yorumları (7 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 00:00
Ay, transit hareketine Boğa burcunda devam ediyor. Sosyal medya ile uzakları yakın edebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Güven ihtiyacı duyabilir ve bunu somut adımlarla gidermek isteyebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sahip olduğunuz finansal kaynakları ev ve aile için kullanma eğiliminde olabilirsiniz. Duygusal harcamaların dozunu kaçırmayın derim.
Boğa
Sesinizi dağa taşa duyurmak istiyor olabilirsiniz. Bu esnada ağzınızdan çıkanı kulağınızın duymasında fayda var, kırıcı olmamaya dikkat.
İkizler
İçsel sıkıntılar sağlığınızı tetikleyebilir, stres faktörünü içinizde yaşamak yerine paylaşmayı deneyebilirsiniz. Biraz da başkaları düşünsün.
Yengeç
Grup aktiviteleri ve paylaşımlarında çeşitli yardımlarla öne çıkabilirsiniz. Çekingen tavırları bir kenara koymakta yarar var.
Aslan
Deneyim ve bilgilerinize ihtiyaç duyuluyor, gereken aktarımı yaptıktan sonra patronlarınızın ya da sorumlularınızın beğenisini kazanabilirsiniz.
Başak
Bugün beş dakika bile olsa şöyle bir durup kafanızı dinlendirin. Zihninize hükmeden düşünceleri kontrol etmeye çalışmanız, gerçekleştirmeye başlamanın ilk adımıdır.
Terazi
Eş ve aileden gelen finansal kaynaklar için kaygılanabilirsiniz. Her şeyin sizin kontrolünüzde olmadığını bilerek akışta kalmaya çalışın.
Akrep
İçinizdeki coşku ve yaşam sevinci sizi keyif gezilerine götürebilir. Yeni ilişkiler ve yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
Yay
Birtakım değişiklik ve revizelerde bulunmak gerekebilir, özellikle iş yerinde. Sinirlilik ve gerginliğinizi başkalarından çıkarmayın.
Oğlak
Size göre olmadığını düşündüğünüz şeyleri bugün keyifle karşılayabilir, romantik ve duygusal konuşmalar yapabilirsiniz.
Kova
Ev işlerinde ve bozulan aletlerin tamiri gibi konularda size ihtiyaç duyulabilir. Aranılan insan olmanın sizi tatmin ettiğini hissedebilirsiniz.
Balık
Gündelik sorunlarınıza ve iletişim problemlerine pratik çözümler sunabilirsiniz. İçinize atmayın, zihninizi doldurmaya gerek olmadığını görebilmek mümkün.