Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021)

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 00:12
Ay oğlakta, hepimiz bugün köleyiz.
Haftanın ilk günü ve ay oğlakta nasıl da sevimli! Fazla söze gerek yok, çalışın, çalışın ve daha çok çalışın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Utangaç olmayın ve güvensizliklerinizin sizi yenmesine izin vermeyin. Kendinizi göstereceğiniz bir gün.
Boğa
Yapman gereken bir şey olduğuna dair rahatsız edici bir his var ama ne olduğunu düşünemiyor musun? Bu his sizi bütün gün rahatsız edebilir.
İkizler
Yeni bir arkadaş edinebilirsin. İş arkadaşınız aniden size ilgi göstermeye başlarsa şaşırmayın. Hoş biriyse tutun kolundan.
Yengeç
Romantizm bugün sizin için çiçek açıyor. Bekarsanız, şöyle bir yürüyüş sizi yeni ve heyecan verici biriyle temasa geçirebilir.
Aslan
Önünüzde çok yoğun bir gün olabilir, ancak konsantre olamayabilirsiniz. Geçmişten çok fazla sorun çıkabilir. Takılmayın!
Başak
Bugün üzerinize güçlü bir yaratıcı dürtü gelebilir. Sezginiz, ürettiğiniz her şeyde etkili bir rol oynayabilirsiniz.
Terazi
Konuşmalarda rüyalar konusu gündeme gelebilir. Paylaşın gördüklerinizi. Arkadaşlarınızın sahip olduğu iç görülere şaşırabilirsiniz.
Akrep
Bazı görevler yapılmazsa, sorun değil. Bu kadar beklediler, başka bir gün halletmenin zararı olmaz.
Yay
İyi bir dinleyici olun, ancak gerekirse geri çekilin. Kendi başına bir şeyler yapmaya daha eğilimliyseniz bugün nazikçe dinlemeyeceğinizi söyleyin.
Oğlak
Endişeniz takdire şayan değil, ancak bazen insanlar işleri kendi başlarına halletmeyi tercih ederler. O nedenle diğer kişilere müsaade edin.
Kova
Kalbini takip et ve çalışmaya devam et. Sonuçlarını gösterdiğinizde arkadaşınız bunu farklı görecektir. Çalışın!
Balık
Partneriniz hazır olduğunda konuşacaktır. O nedenle çok fazla karşınızdaki kişinin üstüne gitmeyin.