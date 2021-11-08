Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Kasım 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 08.11.2021 - 00:12

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 1

Ay oğlakta, hepimiz bugün köleyiz.

Haftanın ilk günü ve ay oğlakta nasıl da sevimli! Fazla söze gerek yok, çalışın, çalışın ve daha çok çalışın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 2

Koç

Utangaç olmayın ve güvensizliklerinizin sizi yenmesine izin vermeyin. Kendinizi göstereceğiniz bir gün.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 3

Boğa

Yapman gereken bir şey olduğuna dair rahatsız edici bir his var ama ne olduğunu düşünemiyor musun? Bu his sizi bütün gün rahatsız edebilir.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 4

İkizler

Yeni bir arkadaş edinebilirsin. İş arkadaşınız aniden size ilgi göstermeye başlarsa şaşırmayın. Hoş biriyse tutun kolundan.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 5

Yengeç

Romantizm bugün sizin için çiçek açıyor. Bekarsanız, şöyle bir yürüyüş sizi yeni ve heyecan verici biriyle temasa geçirebilir.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 6

Aslan

Önünüzde çok yoğun bir gün olabilir, ancak konsantre olamayabilirsiniz. Geçmişten çok fazla sorun çıkabilir. Takılmayın!

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 7

Başak

Bugün üzerinize güçlü bir yaratıcı dürtü gelebilir. Sezginiz, ürettiğiniz her şeyde etkili bir rol oynayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 8

Terazi

Konuşmalarda rüyalar konusu gündeme gelebilir. Paylaşın gördüklerinizi.  Arkadaşlarınızın sahip olduğu iç görülere şaşırabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 9

Akrep

Bazı görevler yapılmazsa, sorun değil. Bu kadar beklediler, başka bir gün halletmenin zararı olmaz.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 10

Yay

İyi bir dinleyici olun, ancak gerekirse geri çekilin. Kendi başına bir şeyler yapmaya daha eğilimliyseniz bugün nazikçe dinlemeyeceğinizi söyleyin.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 11

Oğlak

Endişeniz takdire şayan değil, ancak bazen insanlar işleri kendi başlarına halletmeyi tercih ederler. O nedenle diğer kişilere müsaade edin.

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 12

Kova

Kalbini takip et ve çalışmaya devam et. Sonuçlarını gösterdiğinizde arkadaşınız bunu farklı görecektir. Çalışın!

Günlük burç yorumları (8 Kasım 2021) - 13

Balık

Partneriniz hazır olduğunda konuşacaktır. O nedenle çok fazla karşınızdaki kişinin üstüne gitmeyin.

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