Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 08.01.2022 - 05:27
Gerginliğe açık bir gün.
Kazalara ve olur olmadık tartışmalara karşı daha temkinli olmanızda fayda var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün ne yapacağınızı doğru planlayın. Yeni bir gelir kaynağı, harcamalarınızı rahatlatacaktır. Elinizden geleni yapmaya bakın.
Boğa
Bugün kişisel ve duygusal hata yapma riskiniz var. Önce planlarınız da değişiklik yapmayı düşünün. Sonra hareket alın derim.
İkizler
Harekete geçerseniz ve niyetinizi doğru ortaya koyarsanız, özel hayatınızda olumlu bir değişiklik meydana gelecektir.
Yengeç
Sırf birini etkilemek için imkânsız bir görevi üstlenmekten kaçının. Bunun yerine bugün, ne yapacaksanız az ama öz yapın derim.
Aslan
En çok sevdiğiniz insanları içeren bir şeyler yapmayı planlayın bugün. Bu sizi daha fazla güvende ve huzurlu hissettirecektir.
Başak
Üzerinde çalıştığınız bir projeye kalite ve derinlik katabilecek bir şeyler yapın derim. Bu anlamda seminer, kurs vb. takip etmenizde fayda var.
Terazi
Arkadaşlarınızın, ailenizin veya sevgilinizin sizden ne istediğine yeterince dikkat etmezseniz, huzurunuz bugün tehlikeye girecek gibi duruyor.
Akrep
Kimseyi yönlendirmeyin. Kesin olun ve ilişkinizde gereksiz oyunlar oynamayın. Bu doğrultuda hareket almaya bakın derim.
Yay
İlginizi çeken bir şeye katılın ve yeni arkadaşlar edinmeye gayret edin. Yeniliklerin bugün size iyi geleceğini söylemeliyim.
Oğlak
Sahip olduğunuz deneyimlerden neler öğrendiğinize odaklanın ve karşılaşabileceğiniz durumu en iyi şekilde faydaya çevirin bugün.
Kova
Mali durumunuza yakından bakın ve mevcut yaşam tarzınızda parayı dengelemeye yardımcı olacak bazı ayarlamalar yapabilirsiniz.
Balık
Size ne sorulursa sorulsun veya kimin izlediği önemli değil, kontrolü ele alarak karşılaştığınız her durumu manipüle edebilirsiniz.