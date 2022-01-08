Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 8 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 08.01.2022 - 05:27

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 1

Gerginliğe açık bir gün.

Kazalara ve olur olmadık tartışmalara karşı daha temkinli olmanızda fayda var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 2

Koç

Bugün ne yapacağınızı doğru planlayın. Yeni bir gelir kaynağı, harcamalarınızı rahatlatacaktır. Elinizden geleni yapmaya bakın.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 3

Boğa

Bugün kişisel ve duygusal hata yapma riskiniz var. Önce planlarınız da değişiklik yapmayı düşünün. Sonra hareket alın derim.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 4

İkizler

Harekete geçerseniz ve niyetinizi doğru ortaya koyarsanız, özel hayatınızda olumlu bir değişiklik meydana gelecektir.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Sırf birini etkilemek için imkânsız bir görevi üstlenmekten kaçının. Bunun yerine bugün, ne yapacaksanız az ama öz yapın derim.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 6

Aslan

En çok sevdiğiniz insanları içeren bir şeyler yapmayı planlayın bugün. Bu sizi daha fazla güvende ve huzurlu hissettirecektir.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 7

Başak

Üzerinde çalıştığınız bir projeye kalite ve derinlik katabilecek bir şeyler yapın derim.  Bu anlamda seminer, kurs vb. takip etmenizde fayda var.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 8

Terazi

Arkadaşlarınızın, ailenizin veya sevgilinizin sizden ne istediğine yeterince dikkat etmezseniz, huzurunuz bugün tehlikeye girecek gibi duruyor.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 9

Akrep

Kimseyi yönlendirmeyin. Kesin olun ve ilişkinizde gereksiz oyunlar oynamayın. Bu doğrultuda hareket almaya bakın derim.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 10

Yay

İlginizi çeken bir şeye katılın ve yeni arkadaşlar edinmeye gayret edin. Yeniliklerin bugün size iyi geleceğini söylemeliyim.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Sahip olduğunuz deneyimlerden neler öğrendiğinize odaklanın ve karşılaşabileceğiniz durumu en iyi şekilde faydaya çevirin bugün.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 12

Kova

Mali durumunuza yakından bakın ve mevcut yaşam tarzınızda parayı dengelemeye yardımcı olacak bazı ayarlamalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (8 Ocak 2022) - 13

Balık

Size ne sorulursa sorulsun veya kimin izlediği önemli değil, kontrolü ele alarak karşılaştığınız her durumu manipüle edebilirsiniz.

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