Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 9 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 09.01.2022 - 09:11

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 1

Eski aşklar hortlayabilir.

Hiç prim vermeyin derim. İyi bir şey olsaydı zaten şimdi yanınızda olurdu.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 2

Koç

Gelecekte size yük olacak bir şeye aşırı harcama eğiliminde olabilirsiniz. Kredi kartınızı ulaşamayacağınız bir yere kaldırın derim.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 3

Boğa

Birlikte yaşadığınız veya yakın dostlarınızla üzerinize düşeni yaparak evde huzuru korumaya odaklanın. Bugün bencilliğe yer yok.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 4

İkizler

Sesinizi duyurun bugün. Ne istediğinizi veya ne düşündüğünüzü kimse bilmiyorsa, işlerin istediğiniz gibi olmasını bekleyemezsiniz.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Sevdiğiniz birine yardım etmek için bir teklifte bulunmanız sizi ona daha da yakınlaştıracaktır. İlişkiler adına kullanın bugünü.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 6

Aslan

İnisiyatif alın ve yeni bir şeye başlayın. İster kişisel ister profesyonel bir girişim olsun, yapmaya karar verdiğiniz şeyi başarabileceksiniz.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 7

Başak

Cazibeniz ve benzersiz sunum şekliniz, en yüksek parayı ve çok sayıda talebi almanızı sağlayacaktır. O nedenle haftayı planlayın derim.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 8

Terazi

Duygusal bağınızın olduğu biri tarafından üzerinizde yoğun baskı hissedebilirsiniz. Kendi etik kurallarınıza kesinlikle aykırı davranmayın.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 9

Akrep

Yatırımlar veya finansal fırsatlar hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz, mevcut yaşam tarzınızı o kadar iyileştirmeniz elinizde görünüyor.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 10

Yay

Bugün aşk size göz kırpıyor belli ki. Evet kafanız fazlaca bulanık olabilir ama biraz başınızı kaldırıp yakışıklı veya güzellere göz atın bence.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Evde gerekli değişiklikleri yapın, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çocuklarla da zaman geçirmeyi ihmal etmemekte fayda var.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 12

Kova

Aklınıza gelen herhangi bir para kazanma fikrini araştırın ve ilgili insanları takip edin. Pazarlama konusunda biraz kafa yorun bugün.

Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022) - 13

Balık

Hadi hareketlenin bugün! İlginizi çeken aktivitelere dalın, tanıştığınız insanlardan ve size sunulan olasılıklardan keyif alacaksınız.

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