Günlük burç yorumları (9 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 09.01.2022 - 09:11
Eski aşklar hortlayabilir.
Hiç prim vermeyin derim. İyi bir şey olsaydı zaten şimdi yanınızda olurdu.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Gelecekte size yük olacak bir şeye aşırı harcama eğiliminde olabilirsiniz. Kredi kartınızı ulaşamayacağınız bir yere kaldırın derim.
Boğa
Birlikte yaşadığınız veya yakın dostlarınızla üzerinize düşeni yaparak evde huzuru korumaya odaklanın. Bugün bencilliğe yer yok.
İkizler
Sesinizi duyurun bugün. Ne istediğinizi veya ne düşündüğünüzü kimse bilmiyorsa, işlerin istediğiniz gibi olmasını bekleyemezsiniz.
Yengeç
Sevdiğiniz birine yardım etmek için bir teklifte bulunmanız sizi ona daha da yakınlaştıracaktır. İlişkiler adına kullanın bugünü.
Aslan
İnisiyatif alın ve yeni bir şeye başlayın. İster kişisel ister profesyonel bir girişim olsun, yapmaya karar verdiğiniz şeyi başarabileceksiniz.
Başak
Cazibeniz ve benzersiz sunum şekliniz, en yüksek parayı ve çok sayıda talebi almanızı sağlayacaktır. O nedenle haftayı planlayın derim.
Terazi
Duygusal bağınızın olduğu biri tarafından üzerinizde yoğun baskı hissedebilirsiniz. Kendi etik kurallarınıza kesinlikle aykırı davranmayın.
Akrep
Yatırımlar veya finansal fırsatlar hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz, mevcut yaşam tarzınızı o kadar iyileştirmeniz elinizde görünüyor.
Yay
Bugün aşk size göz kırpıyor belli ki. Evet kafanız fazlaca bulanık olabilir ama biraz başınızı kaldırıp yakışıklı veya güzellere göz atın bence.
Oğlak
Evde gerekli değişiklikleri yapın, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Çocuklarla da zaman geçirmeyi ihmal etmemekte fayda var.
Kova
Aklınıza gelen herhangi bir para kazanma fikrini araştırın ve ilgili insanları takip edin. Pazarlama konusunda biraz kafa yorun bugün.
Balık
Hadi hareketlenin bugün! İlginizi çeken aktivitelere dalın, tanıştığınız insanlardan ve size sunulan olasılıklardan keyif alacaksınız.