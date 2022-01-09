Haftalık burç yorumları (10-16 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 09.01.2022 - 09:45 | Son Güncelleme : 09.01.2022 - 09:48
Merkür geri gitmeye başlıyor.
Bu hafta Merkür yine geri geri gidiyor. Yeni bir şeylere başlamak, almak yerine var olanı tamamlayıp değerlendirmeyi deneyin.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
10 - 16 Ocak 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftayı anlatmaya elbette haylaz Merkür’ün 2022'deki ilk retrosunu konu ederek başlayacağız. 14’ünde Kova burcunda durağan hale geçerek başlayan bu geri gidiş, Merkür'ün 5 Şubat'ta Oğlak burcunda artık ileri harekete geçmesiyle sonlanacak. Bununla ilgili olarak hazırladığım Merkür retro yazısını yine buradan okuyabilirsiniz. Haftaya bir başka damgasını vuracak olan etki ise Satürn’ün ay düğümleriyle yapacağı sert görünüm ve buna eklenen Güneş, Neptün arasında nahoş durum olacak. Bu da bize biraz hayal kırıklığıyla karışık “Her şey neden bu kadar zor ki?” sorusunu sordurtabilir. Ama diğer yandan şans ve talih gezegeni Jüpiter de Neptün'le el ele bize toz pempe bir portre çizecek.
Hafta sonu ise bir yandan sorumluluklarımızı hatırlarken diğer yandan topluca gerçek dışı bir dünyada yaşıyormuşuz gibi de davranabiliriz. Bu biraz da aslına bakılırsa ağlanacak halimize gülmek gibi de tanımlanabilir.
Genel olarak bu haftayı tanımlamakta zorlanacağımızı söylememiz pek mümkün. “Aaa, pes yahu!” diyenleri çevrenizde çokça duyabilirsiniz.
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta iş ve işle ilgili konularda hoş güzel ve fakat kendinize inanmışlığınızın koşul olarak gelişeceği durumlar gerçekleşebilir. O nedenle olabildiğince olayları faydacı bir yerden görmeye çalışın. Koşullu tekliflerle karşılaşabilirsiniz ve hemen bir karar vermeniz beklenebilir.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Yurt dışı ile ilgili konular varsa bu aralar hayatınızda önemli gelişmeler olabilir. Otorite figürü olabilecek insanlardan beklemediğiniz iyimser bir tablo ile karşılaşabilirsiniz. Kendinizi ayrıca bu hafta sağlık konusunda biraz koruma altına da almanızda fayda var.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
İçinizdeki sese bu hafta kulak vermenizde fayda var. Düşündüğünüz bu aralar başınıza geliyor olabilir ve gökyüzü bu hafta bu anlamda sizi şaşırtacak gibi duruyor. Yani kendiniz için ve sevdikleriniz için daha olumlu düşünceler içinde olmanız sizin için çok iyi olur.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta çevrenizde gelişen konuşmalara, saptamalara iyice kulak kabartmanızda fayda var. Çünkü çok laf çok dert demek olabilir sizin için. Dolduruşa gelmeniz an meselesi olabilir ve gereksiz yere kötü pozisyona düşebilirsiniz. Duyun ama, duyduklarınızı konuşmayın bence.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Emlak konusunda alım satım veya kiralama ile ilgili mevzular varsa öteden beri sizi takip eden bu hafta bu konularda ufak ufak adım atmaya başlamanız hoş olur. Eğer kripto para veya borsa ile ilgili bir hareket alacaksanız geçmişe ait verileri iyi tarayın.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Sağlık konusunda bu hafta daha dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle sırt ve boyun bölgesi, kan ve kanla ilgili olan hastalıklarada ekstra bir önem verin. Bunun dışında bu hafta gizli saklı işler önünüze gelebilir ve siz bu anlamda ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Ortak yapılan işler konusunda bu hafta her şey üstünüze yıkılabilir. Onun için hafta başından itibaren çevrenizdekilere iş ortamı veya değil, ne yapıp neleri yapamayacağınızı keskin hatlarla çizin. Ayrıca devlet kapısıyla ilgili yapmanız gereken bazı işlerde tekrar önünüze gelebilir.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Aşk konusunda bu hafta ani ve üst üste hızlı gelişmeler yaşamanız olası. Kendinizi olabildiğince olayların ve durumların akışına bırakmanızda fayda var. Aşkdan, terk edilmekten, terk etmekten kokmayın derim. En şık kıyafenizle yağmura tutulduğunuzda yağmuru suçlayabilir misiniz? Koyverin kendinizi.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Evet, biraz sevimsiz girebilirsiniz bu haftaya. Hesap kitap ve hatta dilat işleri önünüze açılabilir. Tadilat derken bunu fiziksel olarak almayın bir tek. Hayatınızla ilgilide bir tadilat, hayatınızda kendini konuşturabilir. Ne olursa olsun dürüst olun kaderinize. O sizi bu hafta kucaklayacak.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Bu hafta inat etmeyi ve duyduklarınızın öfkesini sevdiklerinizden çıkarmaktan vazgeçmelisiniz. Yoksa çuvaldızı da geçtim daha birçok sivri şey batabilir oranıza buranıza. Haklı olduğunuz konuda bile susup “Evet siz haklısınız“ deyip geçiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Kendinizi bu hafta en çok sıkıştığınız konuda bir anda ferahlamış hissedebilirsiniz. Bunun nedenlerini doğru görün, çünkü ileride çözüm yolları da size buradan konuşacak olacaktır. Olabildiğince ayaklarınız yere basmalı ve kendinize olan güveninizi tazelemelisiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu hafta uykunuza özen gösterin, çünkü yorgun olan, bedeninizden çok aklınız olacak gibi duruyor. Ruh sağlığınız ve kararlarınızı bu hafta denetim altında tutmanızda fayda var, çünkü söyleyeceğiniz birkaç kontrolsüz söz, sizi ve sevdiklerinizi etkileyebilir.