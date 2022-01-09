Haftalık burç yorumları (10-16 Ocak 2022)

Merkür geri gitmeye başlıyor.

Bu hafta Merkür yine geri geri gidiyor. Yeni bir şeylere başlamak, almak yerine var olanı tamamlayıp değerlendirmeyi deneyin.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

10 - 16 Ocak 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Yengeç burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftayı anlatmaya elbette haylaz Merkür’ün 2022'deki ilk retrosunu konu ederek başlayacağız. 14’ünde Kova burcunda durağan hale geçerek başlayan bu geri gidiş, Merkür'ün 5 Şubat'ta Oğlak burcunda artık ileri harekete geçmesiyle sonlanacak. Bununla ilgili olarak hazırladığım Merkür retro yazısını yine buradan okuyabilirsiniz. Haftaya bir başka damgasını vuracak olan etki ise Satürn’ün ay düğümleriyle yapacağı sert görünüm ve buna eklenen Güneş, Neptün arasında nahoş durum olacak. Bu da bize biraz hayal kırıklığıyla karışık “Her şey neden bu kadar zor ki?” sorusunu sordurtabilir. Ama diğer yandan şans ve talih gezegeni Jüpiter de Neptün'le el ele bize toz pempe bir portre çizecek.

Hafta sonu ise bir yandan sorumluluklarımızı hatırlarken diğer yandan topluca gerçek dışı bir dünyada yaşıyormuşuz gibi de davranabiliriz. Bu biraz da aslına bakılırsa ağlanacak halimize gülmek gibi de tanımlanabilir.

Genel olarak bu haftayı tanımlamakta zorlanacağımızı söylememiz pek mümkün. “Aaa, pes yahu!” diyenleri çevrenizde çokça duyabilirsiniz.