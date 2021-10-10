Haberler - ntv.com.tr 10.10.2021 - 09:59
Hayatımıza hareketlilik geri dönüyor.
Bu hafta daha güvenli ve güçlü adımlar atabiliriz. Ekonomik olarak temkinli olmamız iyi bir hafta için yeterli.
11-17 Ekim 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
11-17 ekim 2021 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya bize dersler vererek bizi yer yer bunaltan zamanın efendisi Satürn’ün artık doğru harekete geçmesiyle başlıyoruz. Hayatımız artık ağırlaşan, o rehavet içindeki halinden uzaklaşmaya başlayacak.
Hafta sonuna doğru ise Güneş ile Jüpiter arasında oluşacak olan olumlu etkileşim bizi biraz abartılı ve gösterişli kılabilir ama sonuçta ne olursa olsun adı üzerinde ben dediğimiz neyimiz varsa şans gezegeni ile olumlu. Eh, daha ne olsun!
Genel olarak bu haftayı, tam hız yapmamız gerekenleri ortaya koyup, hızla iş bitirerek geçirmemiz ideal olacaktır. Para konusunda ise riskli yatırımlardan çok daha güvenli sularda yüzmeye gayret etmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu haftayı, iletişim kazalarından uzak bir biçimde geçirdiğiniz takdirde sorun yaşamayacağınız söylememiz mümkün. Özellikle mahkeme işleri, hele avukatlarla, sizi temsil edecek olan kişilerle olan iletişiminize ciddi bir biçimde dikkat etmeniz gerekebilir. Bu anlamda işlerinizin kolay ilerlemesi için sakin olmaya gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Kırıcı sözlerden kaçınmadığınız ve çevrenize ağır eleştirilerde bulunmadığınız takdirde iyi bir hafta sizi bekliyor. Özellikle çalışma hayatınızda iş arkadaşları veya ortaklarınızla yeni bir düzen, sistem geliştirmeniz sizin pek hayrınıza durmakta. Birikmiş işlerinizi toparlamak için ideal zamanlar. O nedenle kolları sıvamanızda fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Artık bu hafta aşk kapınızı çalsın değil mi? Çalmıyorsa da çaldırmanın bir yoluna bakın derim. Uzun süredir tek düze ilerleyen bir hayatın içinde olduğunuz çok açık o nedenle bu hafta bir partneriniz varsa ilişkinizi renklendirin. Kimse yoksa da çevrenize biraz bakın ve insanlara şans tanıyın derim. Gökyüzü bu anlamda gayet iyi duruyor.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Kendinizi bu hafta biraz kalabalıklar arasında kaybolmuş hissedebilirsiniz ve bu kalabalıklar da yabancı bir kalabalık olmayacaktır. Kendinizi mümkün mertebe ailenizle ve yakınlarınızla daha iyi ilişkiler yakalamak konusunda kararlı bir konumda tutmanızda fayda var. İlişkileri sabote edecek olan akrabaları durdurmayı bilmelisiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Patron veya iş yaptığınız yönetici vasfındaki insanlarla olan ilişkinize hayli dikkat etmeniz gerekebilir. Bu hafta durduk yerde bir konuşmanın tartışmaya dönmemesine gayret edin derim. Çünkü kontrolsüz tepkiler gösterme olasılığı sizin için açıkçası bu hafta yıkıcı olabilir. Ve ayrıca sağlık konusunda kan ve kanla ilgili hastalıklara dikkat etmeniz sizin hayrınıza.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Yurt dışı veya akademik konularda meseleleriniz varsa bu hafta çarpıcı gelişmeler sizi bekliyor olabilir. Şaşırmayın! Ama para konusunda açıkçası hiç de fena bir haftada değilsiniz doğrusu. Önünüze gelecek olan fırsatları doğru bir biçimde değerlendirmenizde fayda var. Kendinizi bu hafta daha güçlü gösterin ve gücünüzü kullanın.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Evet, haftanın aşk kelebeği sizsiniz gibi duruyor. Bu anlamda enteresan başlangıçlar, gelişmeler neden olmasın! Elbette güzel gelişmelere biraz da sizin yardımcı olmanız gerekecek. Her şey de şansa bırakılmamalı, değil mi? Bu anlamda keyifli günler yaşayabilirsiniz. Kendinizi şöyle bir bakıma almanız gerekebilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Maddi anlamda bu hafta gerginlikten uzak kalmanız gerekecek. Önümüzdeki zamanlarda yolunuz tam olarak açılıp sizi gülümsetecek fırsatlar önünüzde açılabilir. Olabildiğince kendinizi maddi konularda özellikle koruma altına almanızda fayda var. Olur olmadık birilerinin sizin maddi durumunuzu didiklemesine müsaade etmeyin derim.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Bu haftanın sosyal yaşam sevgi pıtırcığı sizsiniz gibi duruyor. Kendinizi biraz oradan oraya koştururken görebilirsiniz. Partiler, toplantılar yakın akraba, eş dost dolanıp durmanız pek muhtemel. Ve fakat bu süreçte sağlık konusunu da elden bırakmamanızda fayda var. Önünüzde kendinizi toparlamak için iyi bir hafta duruyor. Kullanın bunu.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Tam hız kendinizi koştururken bulacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Hem telefon trafiğiniz hem de yüzyüze görüşmeleriniz hayli fazlalaşabilir. Tabii bu süreçte iletişimde yer yer sıkıntılar da yaşamanız olası. Bunun yanında ailenizden birileri size ekstradan angarya yükleyebilir. Başa gelen çekilir psikolojisine girebilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Uzun süredir aradığınız huzuru bu hafta buluyorsunuz dersem şaşırmayın. Daha olumlu ve iyimser bir psikoloji içinde elbette Polyanna gibi dolanma durumunuz da olabilir. Aşırılıklara az da olsa eğiliminiz olduğu için kendinizi dizginlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü kullanılmak, iyi niyetinizin suistimal edilme olasılığı var. İşin özü, koruyun kendinizi.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu haftanın maddi, manevi şanslı burçlarından biri de sizsiniz. Yeter ki içinizden geçen duyguları fazla abartmayın ve oturup kalkıp ağlaya, güle kararlar almayın. Yani işin gerçeği kendinizi biraz daha tarafsız ve sakin dinleyin. Spor yapmanız ve fiziksel gerçekliğinizi daha da iyi bir hale getirmek için ideal bir hafta.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları'ndan takip edebilirsiniz.