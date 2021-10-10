Hayatımıza hareketlilik geri dönüyor.

Bu hafta daha güvenli ve güçlü adımlar atabiliriz. Ekonomik olarak temkinli olmamız iyi bir hafta için yeterli.

11-17 Ekim 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

11-17 ekim 2021 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya bize dersler vererek bizi yer yer bunaltan zamanın efendisi Satürn’ün artık doğru harekete geçmesiyle başlıyoruz. Hayatımız artık ağırlaşan, o rehavet içindeki halinden uzaklaşmaya başlayacak.

Hafta sonuna doğru ise Güneş ile Jüpiter arasında oluşacak olan olumlu etkileşim bizi biraz abartılı ve gösterişli kılabilir ama sonuçta ne olursa olsun adı üzerinde ben dediğimiz neyimiz varsa şans gezegeni ile olumlu. Eh, daha ne olsun!

Genel olarak bu haftayı, tam hız yapmamız gerekenleri ortaya koyup, hızla iş bitirerek geçirmemiz ideal olacaktır. Para konusunda ise riskli yatırımlardan çok daha güvenli sularda yüzmeye gayret etmeniz sizin için çok daha iyi olacaktır.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)