Haftalık burç yorumları (11-17 Nisan 2022)

Terazi burcunda zorlu bir dolunay

Üç olumsuz gezegen bu dolunaya eşlik edeceği için nereden bakarsanız bakın haftayı maddi manevi açıdan bizlere zorlaştıracak diyebiliriz.

Ay’ın konumu:

11-17 Nisan 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya Merkür’ün Plüton ile yaptığı zorlu görünümle başlıyoruz. Tutkulu konuşmalar, inatlaşmalar ve bunların olumsuz getirilerine dikkat etmemiz gerekecek. Maddi konularda ise hafta başı dediğim dedik durumlara da çok müsait görünmüyor, o nedenle daha mülayim olduğunuz takdirde emin olun kazanan siz olacaksınız.

Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak dolunay haftasına bakalım.

16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda zorlu bir dolunay bizi beklemekte. Ortaklıklar, evlilik, hukuki meseleler ve mahkemeler de artık öyle ya da böyle noktayı koymak, yüklerimizden hafiflemek söz konusu olabilir. Bu tutulmaya radikal ve güç delisi Plüton’un olumsuz konumlanması yaşayacağımız olaylarda işin hararetini arttıracak gibi duruyor. Ve fakat bunun yanında savaş tanrısı Mars ile disiplinli öğretmen Satürn’ün bu dolunaya olumlu bakışı bize çok daha fazla mücadele edecek gücü verecektir. Ama sonuçta ne olursa olsun, üç olumsuz gezegen bu dolunaya eşlik edeceği için nereden bakarsanız bakın haftayı maddi manevi açıdan zorlaştıracak diyebiliriz.

Genel olarak haftaya baktığımızda pek de kolay bir haftadan geçmeyeceğimiz aşikar. Olur olmadık şeylere sinirlenmeden, daha dingin ve sabırlı olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Türkiye açısından ise bu dolunay gündemi hareketlendirip ekonomik anlamda dalgalanmalara neden olabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)