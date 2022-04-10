Haftalık burç yorumları (11-17 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 10.04.2022 - 09:32 | Son Güncelleme : 10.04.2022 - 09:36
Terazi burcunda zorlu bir dolunay
Üç olumsuz gezegen bu dolunaya eşlik edeceği için nereden bakarsanız bakın haftayı maddi manevi açıdan bizlere zorlaştıracak diyebiliriz.
Ay’ın konumu:
11-17 Nisan 2022 haftasında Ay, Aslan burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya Merkür’ün Plüton ile yaptığı zorlu görünümle başlıyoruz. Tutkulu konuşmalar, inatlaşmalar ve bunların olumsuz getirilerine dikkat etmemiz gerekecek. Maddi konularda ise hafta başı dediğim dedik durumlara da çok müsait görünmüyor, o nedenle daha mülayim olduğunuz takdirde emin olun kazanan siz olacaksınız.
Malum Ay, yeniaylar ve dolunayların olduğu burçlarla yorumlanır ve yükselen burcunuza göre de hangi alanda etkili olduğu bu yoruma dahil edilir. Bu bilgiyi de cebimize koyarak dolunay haftasına bakalım.
16 Nisan Cumartesi günü Terazi burcunda zorlu bir dolunay bizi beklemekte. Ortaklıklar, evlilik, hukuki meseleler ve mahkemeler de artık öyle ya da böyle noktayı koymak, yüklerimizden hafiflemek söz konusu olabilir. Bu tutulmaya radikal ve güç delisi Plüton’un olumsuz konumlanması yaşayacağımız olaylarda işin hararetini arttıracak gibi duruyor. Ve fakat bunun yanında savaş tanrısı Mars ile disiplinli öğretmen Satürn’ün bu dolunaya olumlu bakışı bize çok daha fazla mücadele edecek gücü verecektir. Ama sonuçta ne olursa olsun, üç olumsuz gezegen bu dolunaya eşlik edeceği için nereden bakarsanız bakın haftayı maddi manevi açıdan zorlaştıracak diyebiliriz.
Genel olarak haftaya baktığımızda pek de kolay bir haftadan geçmeyeceğimiz aşikar. Olur olmadık şeylere sinirlenmeden, daha dingin ve sabırlı olmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Türkiye açısından ise bu dolunay gündemi hareketlendirip ekonomik anlamda dalgalanmalara neden olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Terazi burcundaki bu dolunay haftasında; Birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız gibi konular hakkında kararlar verebilir ve bu kararlarınızı sizi zorlayarak da olsa hayata geçirmek adına mücadele verebilirsiniz. Bu başlıklara bu hafta biraz daha hassas yaklaşın.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta yaşanacak olan dolunayın sizlere en önemli etkisi; iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar gibi konuları olacak gibi görünmekte. Bu anlamda elbette sağlık her şeyin başında geldiği için kendinizi ufak tefek kazalara karşıda korumaya almalısınız.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Terazi burcunun bu sert dolunayı bu hafta sizi; aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında bazı bitişlere ve yeni oluşumlara itecek olabilir. O nedenle kendinizi işinize yaramayanı bırakmaya hazırlayın derim.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu haftanın tatlılı, ekşili dolunayı sizi; yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar ve özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar konular başlıklarında sınayabilir. Taşınma konuları önünüze gelebilir. Sakin olun.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. Terazi burcunda yaşanacak olan dolunay bu hafta sizi; yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, iletişim, halkla ilişkiler gibi konular hakkında hareketlendirecek gibi görünmekte. Kendinizi ortaya koyarken soğuk kanlı olmaya bakın, acele etmeyin.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta dolunayın etkisinde; kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınızı anlatan başlıklarda bazı gelişmeler kapınızı çalabilir. O nedenle özellikle ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde bu hafta paranıza iki kere daha dikkat edin derim.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Burucunuzda gerçekleşecek olan bu dolunayın en önemli başlıkları; kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular olacaktır. Bu hafta bunları göze alarak eleştiri içeren sözleri biraz daha makul karşılayıp gülümseyerek geçmeniz gerekebilir. Sakin kalın.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta yaşayacağınız dolunay sizleri; psikolojiniz, hayalleriniz ve rüyalarınız, bunun yanında ruhsal ihtiyaçlarınız, korkularınız, endişeleriniz, güvensizlikler, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, gizli düşmanlar gibi konular içine çekebilir. Bu hafta hem içe dönük bir hesaplaşma yaşayabilir, hem de dostunuzu düşmanınızı görebilirsiniz.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Terazi burcunda yaşayacağınız dolunay etkisindeki bu haftada; Yeni arkadaşlıklar ve sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar başlıklarında kendinizi toparlayıp yol almak adına hareket alabilirsiniz. İletişim formatınıza dikkat edin derim.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu sert dolunay haftasında; toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan şöhretiniz gibi konular başta olmak üzere sert konuşmalara maruz kalabilirsiniz. O nedenle mümkünse bu haftayı bu tip durumlardan uzak yaşamaya bakın.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Terazi burcunda yasacağınız dolunay haftasında; yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, uzak akrabalar, felsefe, din, inanlar, hayatı sorgulama anlamlandırma ilgili konular başta olmak üzere değişim, dönüşüme açık olabilirsiniz. O nedenle artık işinize yaramayan yanınızla da vedalaşmayı bilmelisiniz. Uzun vadeli planlar yapmamaya çalışın bu hafta.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu dolunayda sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler gibi konular hakkında artık kendinizi sona gelmiş ve yorgun hissetmeniz olası. Durumu doğru kavrayın ve peşin hükümlü olmamaya bakın derim.