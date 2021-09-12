Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 13-19 Eylül 2021 haftası Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

12.09.2021 - 10:03

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 1

Gerginliklere açık bir hafta.  Paranızı koruyun! 

Gerginliklere açık bir haftadan geçeceğimiz çok açık ama aynı zamanda da yeni ümitlerin içimizde filizlendiğine şahit olabiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

13-19 Eylül 2021 haftasında Ay, Yay  burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık  burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya bizi sis perdesi içinde saklayan ve zaman zaman yanıltan Neptün’ün, bizi, kişiliğimizi ve varlığımızı anlatan Güneş ile karşıtlığı ile başlıyoruz. Gerçeklerle hayallerin ayrıştığı ve idealize ettiklerimizin çok da gerçekçi olmadığını fark edebiliriz. Bu anlamda beklentilerimizin bir kısmının boşa çıkması pek olası.

Hafta sonuna doğru ise Akrep burcunda hareket etmeye başlayan Venüs ilk haylazlığını yaparak Satürn ile sert bir iletişimde olacak. Bu da bize sağlık başta olmak üzere para konusunda biraz canımızın sıkılacağını söyleyebilir.

Genel olarak bu hafta bize, yatırım ve para konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini söylemekte. Ufak tefek kazalara da açık olabiliriz. Makul ve mantıklı hareketlerde bulunmaya özen gösterelim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 2

Koç

Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. 

Bu hafta özellikle uyku ve ruh sağlığınızla ilgili konularda biraz daha dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Olmadık konuları aklınıza takıp keyfinizi kaçırma potansiyeliniz hayli fazla. Sevdiklerinizin ve aynı zamanda sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçeceksiniz.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

 

 

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 3

Boğa

Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.   

Biraz mızmızlanacağınız, kolay kolay bir şeyleri beğenmeyeceğiniz bir hafta sizi bekliyor diyebilirim. Aşk, ilişkiler konularından ziyade akademik konular ve kariyer alanında aklınızı başınıza toplayıp hareket ederseniz bu hafta iyi haberler alırsınız.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

 

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 4

İkizler   

Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.    

Güzel gelişmelerin olabileceği bir hafta ve fakat sağlığınıza bu hafta dikkat edin ve açıkçası bu ayın sonuna kadar sağlık ve aynı zamanda çalışma koşullarınızda da dikkatli olmanızda fayda var. Akılcı olun yeterli.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.    

İlişkiler konusunda gergin bir hafta, bir de bu gergin havanın üzerine tuz biber ekecek davranışlarda bulunmamanızı tavsiye edeceğim. Dikkatinizi daha çok varsa resmi işlerinizin çözümüne adamanız çok daha hayırlı olacaktır. Panik yapmayın.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

 

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 6

Aslan

Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.

Aile büyüklerinizin özel istekleri veya sağlıklarıyla ilgili bazı koşturmaları sizi biraz oyalayacak gibi görünmekte. Aynı zamanda ev ve tadilat işleri de sürpriz bir biçimde kapınızı çalabilir. Bu hafta yapacaklarınızı doğru planlamanızı tavsiye edeceğim.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

 

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 7

Başak

Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.    

Bu hafta çocuklarınız varsa onlarla ilgili konularda bunalabilirsiniz. Manalı, manasız istekleri sizi maddi anlamda da sıkıştırabilir. O nedenle olabildiğince sakin olmaya gayret edin, ayrıca spekülatif yatırımlar konusunda da temkinli olmanızda fayda var.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 8

Terazi

Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.

Bu hafta sürpriz giderlerin çıkma olasılığını göz önünde bulundurmanızda fayda var. Aynı zamanda gayrimenkül konularında kararlar vermeniz gerekiyorsa bu anlamda önünüzü doğru görmeniz için bilen insanlardan tavsiye almaktan çekinmeyin.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

 

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 9

Akrep

Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.    

Bir yandan ekonomik anlamda çözüm konusunda sağlam adımlar atarken, diğer yandan borçlanmak gibi durumlar önünüze gelebilir. Yakın gelecekte bu borçlanmalar size olumlu dönecekse borçlanabilirsiniz. Yani bu hafta paraya iki kere dikkat edin.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

 

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 10

Yay

Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.   

Sizin için bu haftanın en önemli başlığı iletişim kazaları diyebiliriz. Yazdıklarınıza konuştuklarınıza çok daha dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçiyor olabilirsiniz. Kendinizi bu hafta dert dinlerken, dert anlatırken bulmanız muhtemel.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.    

Ne olduğunu tam olarak bilmediğiniz maddi konularda hareket almamanız gereken bir hafta. Sizi bu konuda manipüle etmeye çalışacak insanlar çıkabilir. Renkli teklifler getirebilirler. Karar vermeden önce uzun uzun düşünmenizi kesinlikle tavsiye ederim.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

 

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 12

Kova

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.

Bu hafta sizin için en güzel gelişme tanıtım ve halkla ilişkiler konularında olacaktır. Kendinizi birilerine anlatmak yaptıklarınızı göstermek için iyi bir hafta. Bilginizi paylaşırken daha anlaşılır olmaya gayret ederseniz iyi bir hafta sizi bekliyor.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ından takip edebilirsiniz.

 

Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021) - 13

Balık

Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.

Ortak gelirlerden pay almak veya bu konularda çözüm üreteceğiniz durumlar varsa bu anlamda hareket almanız için ideal bir hafta. Ve fakat resmi olarak bir yerlere imza atacaksanız çok iyi okuyun, çıkarlarınızı doğru bir biçimde gözetin.

Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER