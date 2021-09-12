Haftalık burç yorumları (13-19 Eylül 2021)

Gerginliklere açık bir hafta. Paranızı koruyun!

Gerginliklere açık bir haftadan geçeceğimiz çok açık ama aynı zamanda da yeni ümitlerin içimizde filizlendiğine şahit olabiliriz.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

13-19 Eylül 2021 haftasında Ay, Yay burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Balık burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya bizi sis perdesi içinde saklayan ve zaman zaman yanıltan Neptün’ün, bizi, kişiliğimizi ve varlığımızı anlatan Güneş ile karşıtlığı ile başlıyoruz. Gerçeklerle hayallerin ayrıştığı ve idealize ettiklerimizin çok da gerçekçi olmadığını fark edebiliriz. Bu anlamda beklentilerimizin bir kısmının boşa çıkması pek olası.

Hafta sonuna doğru ise Akrep burcunda hareket etmeye başlayan Venüs ilk haylazlığını yaparak Satürn ile sert bir iletişimde olacak. Bu da bize sağlık başta olmak üzere para konusunda biraz canımızın sıkılacağını söyleyebilir.

Genel olarak bu hafta bize, yatırım ve para konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini söylemekte. Ufak tefek kazalara da açık olabiliriz. Makul ve mantıklı hareketlerde bulunmaya özen gösterelim.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.