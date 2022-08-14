Haftalık burç yorumları (15-21 Ağustos 2022)

Bu hafta iki iyicil gezegen şans dağıtacak.

Bu hafta ilk etapta Koç, Aslan ve Yay burçları oldukça şanslılar. İkinci etapta ise Kova, İkizler ve Terazi burçları da bu olumlu gidişten nasiplerini alacaklarmış gibi görünmekte.

GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

15 - 21 Ağustos 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise ikizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya iki olumlu gezegenin birbirine göz kırpmasıyla başlıyoruz. Şans gezegeni Jüpiter ve güzellik, para gezegeni Venüs bize gayet olumlu bir süreç yaşatacak gibi görünmekte. Bu anlamda ilk etapta Koç, Aslan ve Yay burçları oldukça şanslılar. İkinci etapta ise Kova, İkizler ve Terazi burçları da bu olumlu gidişten nasiplerini alacaklarmış gibi görünmekte.

Hafta sonuna doğru ise Ay, Uranüs ile yan yana gelip, Satürn’e sert bir bakış atarak özellikle hem özgürlük hem de para konularında bizi yer yer sıkıştıracak olabilir.

Hafta sonu ise dedikoducu Merkür iletişim hızımızı artıracak ve özellikle güç gezegeni mafyöz Plüton ve şaşkınlıklar yaratıp durduk yerde bizi çarpan Uranüs ile yapacağı olumlu tutum, çalışma hayatımızda ve maddi konularda güzel konuşmalara, gelişmelere bizi hazırlayacakmış gibi durmakta. Bu anlamda önemli gelişmeler getirebilecek görüşmeleri hafta sonuna bırakmakta fayda var diyebiliriz.

Genel olarak bu hafta için “olumlu bir haftadır” diyebiliriz. Özellikle planlamalar yapmak için de ideal görünmekte. Bu olumlu gökyüzünü kullanmakta fayda var.

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)