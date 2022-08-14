Haftalık burç yorumları (15-21 Ağustos 2022)

Haberler - ntv.com.tr 14.08.2022 - 09:22
Bu hafta iki iyicil gezegen şans dağıtacak.
Bu hafta ilk etapta Koç, Aslan ve Yay burçları oldukça şanslılar. İkinci etapta ise Kova, İkizler ve Terazi burçları da bu olumlu gidişten nasiplerini alacaklarmış gibi görünmekte.
GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU
Ay’ın konumu:
15 - 21 Ağustos 2022 haftasında Ay, Koç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise ikizler burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya iki olumlu gezegenin birbirine göz kırpmasıyla başlıyoruz. Şans gezegeni Jüpiter ve güzellik, para gezegeni Venüs bize gayet olumlu bir süreç yaşatacak gibi görünmekte. Bu anlamda ilk etapta Koç, Aslan ve Yay burçları oldukça şanslılar. İkinci etapta ise Kova, İkizler ve Terazi burçları da bu olumlu gidişten nasiplerini alacaklarmış gibi görünmekte.
Hafta sonuna doğru ise Ay, Uranüs ile yan yana gelip, Satürn’e sert bir bakış atarak özellikle hem özgürlük hem de para konularında bizi yer yer sıkıştıracak olabilir.
Hafta sonu ise dedikoducu Merkür iletişim hızımızı artıracak ve özellikle güç gezegeni mafyöz Plüton ve şaşkınlıklar yaratıp durduk yerde bizi çarpan Uranüs ile yapacağı olumlu tutum, çalışma hayatımızda ve maddi konularda güzel konuşmalara, gelişmelere bizi hazırlayacakmış gibi durmakta. Bu anlamda önemli gelişmeler getirebilecek görüşmeleri hafta sonuna bırakmakta fayda var diyebiliriz.
Genel olarak bu hafta için “olumlu bir haftadır” diyebiliriz. Özellikle planlamalar yapmak için de ideal görünmekte. Bu olumlu gökyüzünü kullanmakta fayda var.
Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları‘ndan takip edebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta özellikle kendinizle ilgili kararlarda oldukça iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ama maddi konularda ise yine ne olursa olsun temkinli olmayı elden bırakmamanızda fayda var derim. Keza aşk konusunda hoş gelişmeler de sizi bekliyor gibi durmakta.
Boğa
Bu haftaya daha çok kişisel gelişim açısından olumlu bir hafta olarak bakmanızda fayda var. Ve hoş bir tatil için size güzel fırsatlar sunuyor gökyüzü. Ve ayrıca gayrimenkul meselelerinde ise olumlu bir değişim sürecine girebilirsiniz. Tadilat ve taşınma için olumlu pozisyonlar olabilir.
İkizler
Yakın çevrenizle gayet olumlu gelişmeleri bu hafta yaşayabilir, hoş başlangıçlar içine girebilirsiniz. Bu anlamda kısa vadeli planlar için de gayet olumlu durmakta bu hafta. Fakat kendinizi olabilecek arkadan iş çevirmelere ve dedikodulara karşı korumanızda da fayda var.
Yengeç
Bu hafta sizin için ana başlık para gibi görünmekte. Ani ve güzel kazançların olmaması için açıkçası hiçbir neden yok diyebiliriz. O nedenle kendinizi maddi konulara biraz vermeniz sizin için iyi olabilir. Sosyalleşme konusunda ise tam bir fiyasko haftadan geçecek olabilirsiniz. Dikkat!
Aslan
Sizin için özellikle kişisel durumunuz açısından olabilecek gelişmelerde gayet şanslı bir haftadan geçeceksiniz dersem abartmış olmam. Ama ikili ilişkiler, ortaklıklar ve kariyer konularında ise dikkatli olmanızda fayda var. Biraz hayal kırıklığına açık duruyor olabilirsiniz.
Başak
Eğer bu hafta devlet baba ile ilgili işleriniz varsa veya büyük şirketlerde hallolmamış işler duruyorsa bir an önce bunlara girişmenizde fayda var. Aynı zamanda bu hafta sağlık konusunda özellikle ufak tefek kazalar içinde tedbirli olun derim. Hızlı araç kullanmayın özellikle.
Terazi
Bu hafta hayal kırıklığı yaratacak konuşmalara ve sizi etkileyecek bazı dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Özellikle iş arkadaşlarınız ve yakın çevrenize dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Ayrıca sosyal hayatınızda bir hızlanma ve olumlu gelişmeler de sizi bekliyor.
Akrep
Bu hafta ne olursa olsun ortaklık veya evlilik gibi uzun süreli ilişkilerinize dikkat edin derim. Bu anlamda olabilecek olumlu veya olumsuz gelişmelerde elinizden geldiğince az yorum yaparak ve daha çok dinleyerek olayları tam kavramanızı tavsiye ederim. Aceleci olmayın hiçbir konuda.
Yay
Bu hafta akademik konular, uzak yollar ve aşk meselelerinde yüreğiniz ısınacak gibi duruyor. Özellikle bu yılın başlarında bu konularda elinizden kaçan fırsatlar varsa tekrar gündeme gelebilir. Bunu kullanmanızda fayda var diyebilirim. Yine bu hafta sağlığa ve kazalara dikkat edin.
Oğlak
Haftaya para konusunda dikkatli davranarak girmenizde fayda var. Aşk meselelerinde ise kesinlikle ısrarcı olmamaya bakın derim. Özellikle bu konuda soğukkanlı olduğunuz takdirde bilin, kazanan siz olacaksınız. Resmi işler varsa olumlu gelişmeler sizi bekliyor.
Kova
Maddi konularda bu hafta önünüzde açılma söz konusu olabilir. Kendinizi çok daha başarılı ve ilerlemiş bir konumda hissedebilirsiniz. Ayrıca gayrimenkul konularında ise hem olumlu hem de olumsuz gelişmeleri aynı anda yaşama riskiniz var. Olabildiğince sakin kalın.
Balık
Bu hafta para, kariyer, sağlık ve çalışma atmosferiniz hakkında olumlu gelişmelere açık duruyorsunuz. Bu başlıklarda yapmanız gerekenleri mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. İkili ilişkilerde ise kardeşlerinize, arkadaşlarınıza çok daha makul yaklaşın derim.