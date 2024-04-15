Haftalık burç yorumları (15-21 Nisan 2024)

Sevgili astroloji severler yeni bir haftadan hepinize merhabalar, 8 Nisan tarihinde gerçekleşen güneş tutulmasının etkilerini daha fazla hissedeceğimiz bir haftaya giriş yapıyoruz. Düşünsel ve duygusal açıdan bize acı veren geçmişin yüklerini atmaya hazırlandığımız evreye geldik. Geleceğe yönelik iyimser ve heyecanlı arayışlarımız sürerken, geçmişte aldığımız kararların sorumluluklarını üstlenmeye devam edeceğiz. Hayatımızda belki de en güvendiğimiz alanlardan uzaklaşmanın veya o alanların değişimine hazırlıksız yakalanmanın şoku içinde geleceğe dair hızlı kararlar alırken bulabiliriz kendimizi.

Bu hafta gerçekleşecek olan Jüpiter-Uranüs kavuşumu hayatlarımızda sarsılacağımız konuların meydana geleceğini gösteriyor. Jüpiter şans, bereket gezegenidir ancak bir öğretisi varsa bazen Satürn gezegeninden bile zorlu koşullar karşımıza çıkarabilir. Uranüs devrimlerin gezegenidir, var olan yapıyı bozan, sarsıcı etkileri bulunur. Dokunduğu, temas ettiği her şeyin düzenini değiştiren bir enerjisi vardır. Bu iki gezegenin Boğa burcundaki kavuşumu değer duygularımızı, para kaynaklarımızı tamamen değiştirecek bir etki ile karşımızda olacak. Boğa burcu dünya deneyimleri ile ilgili bir burçtur, somut değerler, fiziki koşulların ne olduğunu gösterir. Sahip olduğumuz değerleri büyük ölçütte değiştirecek bu kavuşum kimilerine şans getirirken kimilerine sarsıcı değişimler yaşatabilir. Güven ihtiyacı ile hareket ettiğimiz alanlar ne ise değişimin başlangıcı bu alanlarda gerçekleşecek. Boğa yeryüzü yani dünya ile ilişkili bir burç. İnsanın deneyim alanı olan maddenin her zaman kontrol edilemeyecek olduğunu, değişimlerin ilahi planın bir parçası olduğunu idrak edeceğiz.

Şimdi kendimizi güvenli alanlara çekmek adına insan olmanın gerekliliği konusunda nelerden vazgeçtik, hangi değerin önüne maddeyi koyduysak tüm sınavımız geri plana attığımız o değer duygularıyla, manevi bağlantılarımızla ilgili olacak. Toprak ile ilgili konular bir süre sınavımız haline dönüşecek. Sanki yeryüzüne tüm insanlar sığamıyormuş ve kaynaklar yetersizmiş gibi bunları paylaşmak adına, inançlar uğruna pek çok çatışma görülebilir. Jüpiter ve Uranüs kavuşumu devam ederken, Venüs ve Merkür’de Koç burcunda kavuşum yaşayacaklar. Bireysel anlamda ilişkileri kopma noktasına taşıyacak bu kavuşum, uzlaşı sağlama konusunda oldukça negatif etkiler barındırıyor.

Ulaşım ve iletişim konularında kazalar meydana gelebilir. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek Dolunay pek çok konunun açığa çıkmasına neden olacak.

Gelelim bu hafta burçları neler bekliyor kısmına…