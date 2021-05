Haftalık burç yorumları (17 Mayıs 2021 - 23 Mayıs 2021)

Neptün, Merkür ile kavgalı. Satürn ise retroya giriyor.

Bu hafta gökyüzü yine kavga dövüş. Neptün, Merkür ile Venüs, Ay ile Güneş, Jüpiter ile ve Satürn’ün Uranüs ile sert ilişkileri olacak. Bize de olabildiğince sabırlı ve sakin kalmak düşüyor.

17 MAYIS 2021- 23 MAYIS 2021 GÖKYÜZÜ GENEL DURUMU

Ay’ın konumu:

17 MAYIS 2021- 23 MAYIS 2021 haftasında Ay, Yengeç burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Terazi burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu hafta malum gökyüzü yine hop oturup hop kalkıyor. O nedenle sakinliğimizi ve sabırlı davranışlar geliştirmeyi bildiğimiz sürece bu haftanın kazananı tabi biz olacağız.

Bu süreçte, özellikle Güneş in artık Koç burcunun son belalı derecesinde olması ve üstüne her bir şeyi umarsızca büyüten Jüpiter in Balık burcunun ilk derecesinde güçlü olması ve bir de sert açı yapmaları Boğa burcunun özelliklerinde ilk akla gelen para ve deprem konusunu tetikleyecekmiş gibi durmakta.

O nedenle maddi anlamda en azından dikkatli olmanızda fayda var. En az risk hangi alandaysa o konuda birikiminizi tutmanız sanırım çok daha iyi olacaktır. Sağlık konusunda ise söz söylemeye bile gerek yok. Lütfen dikkat!

Gökyüzünün bu hafta hareketliliğinin burcunuz üzerindeki etkisini Haftalık Burç Yorumları ‘ndan takip edebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)