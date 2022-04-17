Haftalık burç yorumları (18-24 Nisan 2022)

Güneş artık Boğa burcunda

Boğa burcu olan bütün astrolojiseverlerin doğum günü kutlu olsun.

Ay’ın konumu:

18-24 Nisan 2022 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya oldukça bir yoğun gökyüzüyle giriş yapıyoruz. Benliğimizi anlatan güneşin ileri hareketini tamamlamak üzere olan Plüton’a yapacağı sert görünüm bizi olaylar karşısında biraz tahammülsüz kılabilir. Bunun yanında iletişimi anlatan Merkür’ün ise Uranüs ile yapacağı yan yana olması bu tahammülsüzlüğü bir anda söze döküp istemediğimiz sözlerin dudaklarımızdan dökülmesine neden olabilir.

İyicil tanrıça Venüs ise aynı zamanda Uranüs’e yapacağı olumlu açıyla nispeten üslubumuzu toparlamamıza yardımcı olacak. Bu durum biraz zorlanıyor olsak da maddi konularda da olumlu gelişmelere kapı açabilir.

Hafta sonu ise uzun süredir eli cetvelli öğretmen Satürn’ün ay düğümlerine yaptığı baskıyı bir nebze hafifletecek olan Merkür'ün olumlu yaklaşımı bizi hayat planımızda çok daha olumlu bir düşünme biçimine getirebilir. Bu anlamda verilecek kararlarda nispeten hafta sonuna doğru harekete geçmekte fayda var. En azından hafta başındaki kaostan bir derece daha sıyrılmış olursunuz.

Genel olarak tansiyonu yüksek bir haftadan geçeceğimizi söylemek mümkün. O nedenle başta sağlık konuları olmak üzere maddi, manevi her alanda kendinizi korumanız gereken bir süreç yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)