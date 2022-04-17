Haftalık burç yorumları (18-24 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 17.04.2022 - 09:26 | Son Güncelleme : 17.04.2022 - 09:33
Güneş artık Boğa burcunda
Boğa burcu olan bütün astrolojiseverlerin doğum günü kutlu olsun.
Ay’ın konumu:
18-24 Nisan 2022 haftasında Ay, Akrep burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü ise Kova burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya oldukça bir yoğun gökyüzüyle giriş yapıyoruz. Benliğimizi anlatan güneşin ileri hareketini tamamlamak üzere olan Plüton’a yapacağı sert görünüm bizi olaylar karşısında biraz tahammülsüz kılabilir. Bunun yanında iletişimi anlatan Merkür’ün ise Uranüs ile yapacağı yan yana olması bu tahammülsüzlüğü bir anda söze döküp istemediğimiz sözlerin dudaklarımızdan dökülmesine neden olabilir.
İyicil tanrıça Venüs ise aynı zamanda Uranüs’e yapacağı olumlu açıyla nispeten üslubumuzu toparlamamıza yardımcı olacak. Bu durum biraz zorlanıyor olsak da maddi konularda da olumlu gelişmelere kapı açabilir.
Hafta sonu ise uzun süredir eli cetvelli öğretmen Satürn’ün ay düğümlerine yaptığı baskıyı bir nebze hafifletecek olan Merkür'ün olumlu yaklaşımı bizi hayat planımızda çok daha olumlu bir düşünme biçimine getirebilir. Bu anlamda verilecek kararlarda nispeten hafta sonuna doğru harekete geçmekte fayda var. En azından hafta başındaki kaostan bir derece daha sıyrılmış olursunuz.
Genel olarak tansiyonu yüksek bir haftadan geçeceğimizi söylemek mümkün. O nedenle başta sağlık konuları olmak üzere maddi, manevi her alanda kendinizi korumanız gereken bir süreç yaşayabileceğimizi söyleyebiliriz. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Bu hafta dedikoduya, arkanızdan iş çeviren tiplere dikkat etmenizde fayda var. Abuk sabuk konuşmalar özellikle parayla ilgili olanlara değer vermemeniz hayrınıza. Ayrıca sizden yaşça büyük olanlarla, hele yönetici konumundaysa uzak kalın derim.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta sizin için hayli renkli geçecek gibi görünmekte. Ne de olsa Güneş sizi parlatmaya başlıyor. Yeni imkanlar ve insanlar için güzel kapılar önünüzde açılacak diyebiliriz. İş ve çalışma arkadaşlarınıza biraz dikkat ettiğiniz takdirde sorunsuz bir hafta sizinle olacak.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar. Özellikle kariyer alanında uzun süredir beklediğiniz bir sonucu elde edebilirsiniz. Bu hafta sürpriz gelişmeler ve kararlar almanız olası. Artık daha görünür olmanın keyfini çıkarmaya başlayacaksınız diyebiliriz. Duygusal olarak hayatınızda bu hafta gelişmeler olabilir.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta yeni insanlarla tanışabilir ve sosyal hayatında bir hareketlilik yaşayabilirsin. Özellikle öğrenci bir Yengeçseniz yine bu hafta dikkatinizi toplamakta zorluk çekebilir veya iş konusunda sunum yapmanız gereken bir çalışansanız daha dikkatli olmanızda fayda var derim.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. İnatlaşmadığınız veya durduk yerde alınganlık göstermediğiniz sürece bu haftayı gayet olumlu bir biçimde geçirmeniz olası. O nedenle otorite figürü olarak duran insanlara çevrenizde biraz daha ılımlı davranmanız sizi avantajlı bir noktaya getirecektir.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Bu hafta ikili ilişkiler konusunda abartıdan kaçınmalısınız ve ayrıca aşk ve ilişkiler konusunda da yine kendinizi sağlıklı bir konuma çekip ilişkinizi tarafsız bir gözle eleştirmeye bakın derim. Maddi konularda ise fırsatlar için ortamınızı iyi takip edin.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Bu hafta aşk ve ilişkiler konularına elleşmediğiniz takdirde iyi bir hafta geçirmemeniz için hiçbir nedeniniz yok diyebilirim. Özellikle sağlık konusunda kendinizi olumlu adımlar içinde bulabilirsiniz. Bu anlamda bu haftayı kullanmanız sizin için çok hayırlı olacaktır.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Eğer toprak meseleleri veya gayrimenkullerle ilgili çözülmemiş konular varsa bu hafta bu konularda atılım içinde olmaya pek hevesli olmayın derim. Ve fakat ortaklık veya birlikte yapılacak işlerde mülayim olursanız maddi anlamda güzel fırsatlar da önünüze gelebilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Maddi anlamda köklü değişimi anlatan teklifler veya olanaklar önünüze gelebilir. Eğer fırsat olarak değerlendirdiğiniz bu konuda aklınızı berrak tutup, tarafsızca değerlendirme şansınız olursa ne mutlu size. Ama eğer küçük de olsa bir kafa karışıklığı söz konusu ise uzak durun derim.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Bu hafta ani, çarpıcı sözlerden konuşmalardan ne kadar uzak kalırsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Her duyduğunuza bir anlam yükleyip dolduruşa gelme riskiniz var diyebilirim. Ayrıca bu hafta plan program yapmak yeni bir şeylere niyetlenmek için de gayet olumlu.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu haftanın maddi konularda çevresine bakması gereken burçlarından biri de sizlersiniz. Kendinizi mümkün mertebe alacak verecek mevzularında dikkatli bir konumda tutun. Karamsar olmamaya gayret ederseniz kazançlı çıkacak olan siz olursunuz.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Bu hafta sizin için biraz yoğun geçebilir. Maddi konularda özellikle hafta sonuna doğru biraz daha dikkatli ve özenli olmanızda fayda var. Ayrıca sağlık konusunda da yapmanız gerekenleri ertelememeniz gerekecek. Ufak tefek kazalara dikkat edin.