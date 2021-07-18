Haftalık burç yorumları (19 Temmuz-25 Temmuz 2021 haftası)

18.07.2021 - 09:12
Kova burcunda melankolik bir dolunay
Bu haftaya damgasını vuracak olan Kova burcunda ki dolunay bizi biraz içe dönük bir yapıda, yeniliklere hazırlayacakmış gibi durmakta.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar.
Bu hafta kendinizi daha sosyal ve hareketli hissedebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışma ve onlalrla maddi manevi kontaklar kurma şansına da sahip olacaksınız gibi duruyor. Ama bu süreçte ne olursa olsun artık işe yaramayan ilişki ve iletişim modellerinden kendinizi sıyırın derim. Çünkü buna ciddi anlamda ihtiyaç duyacak olabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Boğa
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar.
Bu haftanın size en önemli hediyesi iş ve kariyerde “artıuk yeter biraz hareket et ve yenile kendini” demesi olacak. Elbette bu Boğa burcu biri için çok da kolay bir şey değil. Ama eğer kendinizi yeniler ve yaptığınız işlerde, bağlantılarda olumlu gelişmeler içine gi,rerseniz bu hafta sizin için olumlu yönde dönüşüm haftası olabilir.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
İkizler
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili İkizler ve yükselen İkizler burcu olanlar.
Kendinizi artık basın, halkla ilişkiler, tanıtım ve her şekilde sosyal medyada görünür yapmak için elinizden geleni yapmanız gereken bir haftadasınız. O nedenle kendinizi olabildiğince ortaya koyun ve bunu öyle hep bildik yollardan yapmayın derim. Bu haftayı insanların gözlerinde kendinizi parlatmak için kullanabilirsiniz.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Yengeç
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar.
Bu hafta hem ruh sağlığınıza hemde maddi anlamda ödemelerinize dikkat etmeniz gereken bir s üreçten geçecek olabilirsiniz. Para harcamanıza dikkat etmenizde fayda var. Bir anda bu hafta elinizden yüksek meblalarda hareketlilik olabilir. O nedenle konuşmalarınıza ve attığınız imzalara çok dikkat etmenizde fayda var.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Aslan
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar.
Bu hafta gökyüzü sizi bir kere daha uzun vadeli ilişkiler konusunda sınavdan geçirecek diyebiliriz. Özellikle ilişkinizi onarmak, tekrar yapılandırmak adına nasıl hareket ettiğinizi ve bunun yeterli olup olmadığını kendinizde biraz sorgulayacak olabilirsiniz. Bu sorguda kendinize acımasız olmamalısınız. Rahat bırakın biraz kendinizi.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Başak
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar.
Bu hafta hizmet aldığınız ve verdiğiniz insanlarla ilgili olarak bazı bitişler, başlangıçlar yaşamanız çok mümkün. Bu anlamda önünüzde bazı seçenekler açılabilir ve siz bu seçenekler doğrultusunda eğer günümüz koşullarını idame ettirecek bir tercihte bulunursanız bu haftanın kazananı kesinlikle siz olursunuz daha sabırlı olmaya gayret edin.
Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Terazi
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar.
Bu hafta sizin tam anlamıyla aşk haftanız ve ilişkinizde “tamam mı devam mı ? “ dediğiniz bir süreçten geçecek olabilirsiniz. O nedenle bu hafta eğer bir karar verme durumunda kalırsanız gönlünüzün kelebekler uçuşan duygularıyla değil, aklınızın yolunda karar verin derim.
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Akrep
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar.
Bu hafta kendiniz için yapabileceğiniz en güzel gerişimleri yapmanızı tavsiye ederim. Yılı ortalık ve hatta geçmeye başladık. Gökyüzü size bu haftayla birlikte artık hareket almanızı ve önünüzde güzel adımlar atmanızı söylemekte. Çekimser kalabilirsiniz ama korkmayın engellerin ilerleyen zamanlarda bir bir kendiliğinden kalkacağını göreceksiniz.
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Yay
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar.
Yakın çevremiz, kardeşler, arkadaşlarımız, iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, uzun vadeli olmayan plan ve projeleri anlatan konularda biraz hareketleneceksiniz gibi durmakta. Bu hafta kilit cümleniz “anlayışlı ve fazlasıyla sabırlıyım.” Olmalı. Bu konuda artık kendinizi daha olumlu ve yeniliklere açık bir noktada bırakın derim.
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Oğlak
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar.
Para ve spekülatif yatırımlar konusunda kendinizi bu hafta albaştan her şeyi tazeleyip tamamlayıp yoluna koyacakmış gibi hissedebilirsiniz. Ama bu hissinize çok da güvenmemenizde fayda var. Çünkü Neptün’ün Merkür ile iletişimi bazen neyin ne olduğu konusunda akılları bulandırabilir. Bu anlamda dikkatli olmakta fayda var.
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Kova
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.
Bu hafta kelimenin tam anlamıyla yenileceniğiz bir hafta oalcak demek çok doğru olur. O nedenle mesela elinizde oyalanan işler varsa biran önce yapıp kurtulun. Çünkü bu haftayı kendinize ayırmanız size iyi gelecektir. Maddi konularda ise onun, bunun lafına değer vererek bu hafta hareket etmezseniz çok iyi olur.
Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.
Balık
19 Temmuz - 25 Temmuz 2021
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar.
Bu haftanın size en önemli getirisi kendinizle ilgili ve geleceğinizi de içeren kararlar almanız olacak gibi görünmekte. O nedenle radikal bir karar almak yerine konu üzerinde biraz daha kendinizi toparlayıp plan yapmanız harika olacaktır. Bu hafta kendinizi yormadan daha ağır kanlı ilerleyin. Bu tutum sizi rahatlatacaktır.
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