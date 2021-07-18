Haftalık burç yorumları (19 Temmuz-25 Temmuz 2021 haftası)

Kova

19 Temmuz - 25 Temmuz 2021

Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar.

Bu hafta kelimenin tam anlamıyla yenileceniğiz bir hafta oalcak demek çok doğru olur. O nedenle mesela elinizde oyalanan işler varsa biran önce yapıp kurtulun. Çünkü bu haftayı kendinize ayırmanız size iyi gelecektir. Maddi konularda ise onun, bunun lafına değer vererek bu hafta hareket etmezseniz çok iyi olur.

Bu hafta ikili ilişkilerde artık önünüzü görebileceksiniz ve kendinizi daha enerjik daha Ay’ın günlük hareketini ve burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumları ‘ın dan takip edebilirsiniz.