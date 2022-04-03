Haftalık burç yorumları (4-10 Nisan 2022)

Haberler 03.04.2022 - 09:48
Mantıklı olanın kazanacağı bir hafta
Bu haftanın ana başlığı "Eyvah mahvolduk!” ile “Aman koyver gitsin!” arasında olacak gibi. Bu nedenle haftayı ne karamsar ne de fazla vurdumduymaz bir halde geçirin derim.
Ay’ın konumu:
4-10 Nisan 2022 haftasında ay, Boğa burcunda ilerlemeye devam edecek ve pazar günü Yengeç burcunda olacak. Ayın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın gökyüzü olayları:
Bu haftaya savaş gezegeni Mars’ın, disiplinler kralı Satürn ile el ele verip kadersel dönüşümlerini de aynı zamanda anlatan Kuzey ve Güney ay düğümlerinin sert görünümüyle başlıyoruz. Bu sert görünüm de doğal olarak varmamız gereken hedefler konusunda biraz akıl karıştırıcı olabilir. Özellikle ekonomik kararlarımızda daha dikkatli ilerlememiz gerekiyor, çünkü ay düğümleri tutulma aksı olan Boğa, Akrep burçlarında bu konuları belirgin kılacak.
Aynı zamanda güzellik, para ve sağlık gezegeni Venüs’ün, Satürn egemenliğindeki burçlardan kurtulup kendini tam bir kraliçe gibi hissettiği Balık burcuna geçerek bizi Jüpiter’le bir yandan mutlu etmeye koyulacağı müjdesini de vermek isterim.
Hafta sonu, hafta başındaki bu zorlayan görünümü Merkür ve Jüpiter hafifleterek bizleri çok daha cesur ve atak bir noktaya getirecek. O nedenle eylemlerinizi biraz daha hafta sonuna doğru kaydırmanızda fayda var, kesinlikle daha rahat hareket edebilirsiniz. Sadece yapmanız gerekeni olabildiğince gülümseyerek yapın ve gerçekçi olun, göreceksiniz harika bir hafta geçireceksiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Merhaba sevgili Koçlar ve yükseleni Koç burcu olanlar. Öncelikle arkanızdan iş çevirenlere bu hafta dikkat etmeniz gerektiğini söylemeliyim. Özellikle sosyal alanda, insanların önünde konuşurken daha dikkatli ve özenli olmanız, imalı cümleler kurmamaya özen göstermeniz gerekecek. Bu hafta kafanızı toparlamak ve kendinize doğru bir yol çizmek için ideal günlerden geçeceksiniz, kullanın bunu.
Boğa
Merhaba sevgili Boğalar ve yükseleni Boğa burcu olanlar. Bu hafta işinizde, patron veya yöneticiyseniz hal ve hareketlerinize daha çekidüzen vermenizde fayda var. Önünüzde gayet olumlu, kendinizi parlatabileceğiniz fırsatlar varken küçük konulara takılıp kalmamaya özen gösterin. Değişim ve dönüşümün ilk etkilerini bu hafta itibariyle hayatınızda deneyimlemeye başlayabilirsiniz.
İkizler
Merhaba sevgili İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar. İş ve işle ilgili olaylarda bu haftadan itibaren zorlu ama iyi sonuçlar ele alabileceğiniz bir haftadan geçeceksiniz. Kendinizi ne yaşarsanız yaşayın “Ben zaten çok şanssızım” gibi olumsuz tanımlamalardan uzak tutun. Yaşadıklarınızın elbette çok önemli bir nedeni var, ama şimdilik siz fark edemiyor olabilirsiniz. İşinize odaklanın ve planlar yapın.
Yengeç
Merhaba sevgili Yengeçler ve yükseleni Yengeç burcu olanlar. Bu hafta kriz yönetimi konusunda biraz zaaflı bir süreçten geçecek olabilirsiniz. O nedenle değişen durum ve koşulları çok iyi takip etmeniz sizin için iyi olacaktır. Başta cinsellik olmak üzere psikolojik konularda hassas ve kırılgan hissetmeniz muhtemel. Ayrıca hukuki konularda işleriniz varsa olabildiğince atak olmanızda fayda var.
Aslan
Merhaba sevgili Aslanlar ve yükseleni Aslan burcu olanlar. İş ve ortaklık konuları içindeyseniz bu hafta ağzınızdan çıkanı kulağınızın duyması gerekecek. Önünüzde almanız gereken yolları ayıklayıp planlamanızı tavsiye edeceğim. Ortak gelirlerde artış olabilir veya bir iyileştirme içine girebilirsiniz. Mahkemelerle ilgili gelişmelerde adım atmadan önce, bu hafta sizi temsil edecek kişiyi doğru denetlemeniz gerekebilir.
Başak
Merhaba sevgili Başaklar ve yükseleni Başak burcu olanlar. Öncelikle ufak tefek kazalara, sağlık konusunda kendinize özen göstermenizi tavsiye edeceğim bu hafta. Kendinizi yorgun hissetmeniz muhtemel. Bu konuların dışında, çocuklar ve aşk meselelerinde inatçı olmamanız gerekebilir. İkili ilişkilerde ve resmi işlerde güzel gelişmeler kapınızı çalabilir bu ve buna benzer konularda fırsatları kaçırmayın derim.
Terazi
Merhaba sevgili Teraziler ve yükseleni Terazi burcu olanlar. Haftanın en güzel haberlerinden biri, çalışıyorsanız iş konusunda ve iş arkadaşlarınızla ilgili olarak önünüze güzel fırsatların çıkacak olması diyebilirim. Bu konuda kendinizi hazır hissettiğiniz noktada hoş ve sağlam adımlar atabilirsiniz. Fakat aşk, meşk konularına çok fazla girmemeniz hayrınıza olur. Dikkatinizi daha çok kendinize vermeniz size iyi gelecek.
Akrep
Merhaba sevgili Akrepler ve yükseleni Akrep burcu olanlar. Bu hafta kendinizi aşk ve ilişkiler konusunda sanki hayatınızın en önemli dönemecinde hissedebilirsiniz. Elbette bu konuda abartılı tutum ve davranışlara oldukça açık olacağınız bir gerçek. Aynı zamanda aile büyüklerinizle de olabilecek sürtüşmelere kesinlikle dikkat etmeniz sizin için hayırlı olacak. Gayrimenkul konuları önünüze gelebilir.
Yay
Merhaba sevgili Yaylar ve yükseleni Yay burcu olanlar. Bu haftanın ana başlığı sizin için yakın çevreniz, kardeşleriniz ve eğitim konuları olacak. Bu başlıklarda “Olmuyor işte, ne yapsam yürümüyor” diyerek kendinizi bir kenara çekme eğilimine girebilirsiniz. Bunun yanında taşınma veya ufak çaplı bir tadilat durumu söz konusu olabilir, doğru karar verdiğinizden eminseniz hareket almakta bir sakınca yok.
Oğlak
Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükseleni Oğlak burcu olanlar. Kısa vadeli planlar veya yazmanız gereken işler için ideal bir hafta, fakat maddi konularda kararlar alıp bunları yürürlüğe koymak için çok da elverişli günlerden geçmeyebilirsiniz. Kendinizi bu noktada olabildiğince para meselelerinde koruma altında tutmanızda fayda var. İletişimde kendinizi doğru ifade ettiğinizden emin olun.
Kova
Merhaba sevgili Kovalar ve yükseleni Kova burcu olanlar. Bu hafta, “Ben ne şanssızım, tutunduğum bu dalda kırıldı" gibilerinden lafları kendinize fazlasıyla söyleyecek olabilirsiniz. Kendinizle ilgili kararlar verirken olmayan şeyler için ısrar etmemeniz sizin için en hayırlısı olacak. Oysa bu hafta maddi anlamda enteresan, hoş gelişmeler kapınızı çalabilir, bunlara odaklanmanızda fayda var.
Balık
Merhaba sevgili Balıklar ve yükseleni Balık burcu olanlar. Beyhude yere bu hafta kendinize haksızlık etmemenizi tavsiye edeceğim. Maddi manevi hayli güzel fırsatları sırf kendinizi sabote ettiğiniz için kaçırmak istemezsiniz. O nedenle manasız tiplerin hakkınızda konuşmalarına biraz kulağınızı kapamanız sizin için hayırlı olur. Unutmayın bir Balık burcu en iyi tuzağını kendine kurar.