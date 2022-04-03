Haftalık burç yorumları (4-10 Nisan 2022)

Mantıklı olanın kazanacağı bir hafta

Bu haftanın ana başlığı "Eyvah mahvolduk!” ile “Aman koyver gitsin!” arasında olacak gibi. Bu nedenle haftayı ne karamsar ne de fazla vurdumduymaz bir halde geçirin derim.

Ay’ın konumu:

4-10 Nisan 2022 haftasında ay, Boğa burcunda ilerlemeye devam edecek ve pazar günü Yengeç burcunda olacak. Ayın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın gökyüzü olayları:

Bu haftaya savaş gezegeni Mars’ın, disiplinler kralı Satürn ile el ele verip kadersel dönüşümlerini de aynı zamanda anlatan Kuzey ve Güney ay düğümlerinin sert görünümüyle başlıyoruz. Bu sert görünüm de doğal olarak varmamız gereken hedefler konusunda biraz akıl karıştırıcı olabilir. Özellikle ekonomik kararlarımızda daha dikkatli ilerlememiz gerekiyor, çünkü ay düğümleri tutulma aksı olan Boğa, Akrep burçlarında bu konuları belirgin kılacak.

Aynı zamanda güzellik, para ve sağlık gezegeni Venüs’ün, Satürn egemenliğindeki burçlardan kurtulup kendini tam bir kraliçe gibi hissettiği Balık burcuna geçerek bizi Jüpiter’le bir yandan mutlu etmeye koyulacağı müjdesini de vermek isterim.

Hafta sonu, hafta başındaki bu zorlayan görünümü Merkür ve Jüpiter hafifleterek bizleri çok daha cesur ve atak bir noktaya getirecek. O nedenle eylemlerinizi biraz daha hafta sonuna doğru kaydırmanızda fayda var, kesinlikle daha rahat hareket edebilirsiniz. Sadece yapmanız gerekeni olabildiğince gülümseyerek yapın ve gerçekçi olun, göreceksiniz harika bir hafta geçireceksiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)