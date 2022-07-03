Haftalık burç yorumları (4-10 Temmuz 2022)

Akılcıl kararlar verildiği sürece sıkıntı yaşanmayacak bir hafta.

Bu hafta, özellikle aile ile veya arkadaş eş, dostla yapılacak programlar için hiçte fena durmamakta değerlendirmenizde fayda var.

Ay’ın konumu:

04-10 Temmuz 2022 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü de Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.

Haftanın Gökyüzü olayları:

Bu haftaya mücadele gezegeni Mars’ın güç ve iktidar delisi Plüton ile mücadelesiyle devam ediyoruz. Hafta sonuna kadar gittikçe etkisini kaybedecek olan bu görünüm özellikle kazalar ve gereksiz erk savaşları için pek bir müsait dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca benliğimizi anlatan Güneş'in yaralı şifacı ile olan sorunlu ilişkisi durum ve koşulları özellikle sağlık ve kişisel gelişim konularında zorlayabilir.

Hafta ortası da Plüton ile hayaller gezegeni Neptün arasında ki açı güçlenmeye başlayacağı için çevremizdeki güçlü insanlara dair hayranlığımız artarken var olanı yanlış algılamak gibi de bir durum içine düşmemiz mümkün durmakta. Yaratıcı çalışmalar için uygun olan bu konum abartıyıda içinde barındırdığı için biraz daha dikkatli olmamızda fayda var diyebilirim.

Hafta sonu çok daha olumlu bir gökyüzü bizi karşılıyor. Özellikle aile ile veya arkadaş eş, dostla yapılacak programlar için hiçte fena durmamakta.

Genel olarak haftaya nispeten zorlayan koşullar altında girecek olsakta hafta sonuna doğru baskılanma çok daha azalacak dememiz mümkün. O nedenle olabilecek önemli adımları hafta sonuna doğru yapmamızda yarar var.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)