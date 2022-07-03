Haftalık burç yorumları (4-10 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 03.07.2022 - 09:11
Akılcıl kararlar verildiği sürece sıkıntı yaşanmayacak bir hafta.
Bu hafta, özellikle aile ile veya arkadaş eş, dostla yapılacak programlar için hiçte fena durmamakta değerlendirmenizde fayda var.
Ay’ın konumu:
04-10 Temmuz 2022 haftasında Ay, Başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve hafta sonu pazar günü de Akrep burcunda olacak. Ay’ın burcunuzdaki etkilerini Günlük Burç Yorumlarından takip edebilirsiniz.
Haftanın Gökyüzü olayları:
Bu haftaya mücadele gezegeni Mars’ın güç ve iktidar delisi Plüton ile mücadelesiyle devam ediyoruz. Hafta sonuna kadar gittikçe etkisini kaybedecek olan bu görünüm özellikle kazalar ve gereksiz erk savaşları için pek bir müsait dikkatli olmakta fayda var. Ayrıca benliğimizi anlatan Güneş'in yaralı şifacı ile olan sorunlu ilişkisi durum ve koşulları özellikle sağlık ve kişisel gelişim konularında zorlayabilir.
Hafta ortası da Plüton ile hayaller gezegeni Neptün arasında ki açı güçlenmeye başlayacağı için çevremizdeki güçlü insanlara dair hayranlığımız artarken var olanı yanlış algılamak gibi de bir durum içine düşmemiz mümkün durmakta. Yaratıcı çalışmalar için uygun olan bu konum abartıyıda içinde barındırdığı için biraz daha dikkatli olmamızda fayda var diyebilirim.
Hafta sonu çok daha olumlu bir gökyüzü bizi karşılıyor. Özellikle aile ile veya arkadaş eş, dostla yapılacak programlar için hiçte fena durmamakta.
Genel olarak haftaya nispeten zorlayan koşullar altında girecek olsakta hafta sonuna doğru baskılanma çok daha azalacak dememiz mümkün. O nedenle olabilecek önemli adımları hafta sonuna doğru yapmamızda yarar var.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bu hafta kariyer ve özellikle maddi manevi vereceğiniz kararlarda biraz daha dingin ve akılcıl olmanızda fayda var. Bu başlıklarda enteresan gelişmeler olabilir. Haftanın ikinci yarısında sosyal alanda biraz daha görünür olma şansınız var. Kalabalık programlar için iyi bir zamanlama dememiz mümkün.
Boğa
Uzak yollar ve ileri tarihli planlamalar için olumlu duran bir görünüm var bu hafta ama kariyer konusunda kendinizi biraz koştururken bulmanızda olası. Ayrıca hafta sonuna doğru da daha enerjik daha güçlü bir konumda olmanızda söz konusu. O nedenle dış mekan programları yapmanız sizin içinde hoş olabilir.
İkizler
Bu hafta biraz kendinizi baskılanmış hissedebilirsiniz. Daha çok kendinizle ilgili konu ve başlıklarda karar almakta zorlanmanız söz konusu. Ama hafta sonuna doğru çok daha sağlam ve güçlü bir süreç önünüzde açılacak. Maddi konularda ani kararlar vermediğiniz sürece gayet iyi bir hafta yaşamanız mümkün duruyor.
Yengeç
Bu hafta kariyerle ilgili enteresan gelişmeler olup bu konularda farklı çözüm yollarına ilerlemeniz olası. Ama bunun yanında maddi manevi hemen hemen her konuda da yanlış anlama ya da alınganlık göstermenizde söz konusu olabilir. Bir şey söylemeden önce bir kere daha düşünmenizde fayda var olumlu bir gelişmeyi zora sokmayın derim.
Aslan
Bu hafta kendi iç sesinizle biraz fazla konuşuyor olabilirsiniz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek kendinizi daha çekimser daha müdafalı bir yerede çekmeniz çok mümkün. Mümkün olduğunca özellikle iş ve resmi dailerle olan meseleleriniz varsa üstüne gitmenizde fayda var diyebiliriz.
Başak
Çok daha sosyal bir haftadan geçeceksiniz gibi görünmekte. Bu sosyallik içinde özellikle yeni tanıştığınız insanlarla iş ve para konusunda hoş bir başlangıç oluşturmanız muhtemel kendinizi ne olursa olsun olumlu bir yönde değiştirmek içinde bu haftayı kullanmanız mümkün durmakta. Harcamalarınıza biraz daha dikkat!
Terazi
Duygusal anlamda hassas bir haftadan geçeceksiniz gibi görünmekte. Evlilik uzun süreli birliktelik konuları durduk yerde bir anda gündeminize oturabilir ve doğal olarak kendinizi afallamış bulmanızda olası. Bunun yanında bu hafta maddi konularda boşvermiş bir tavır takınmamaya gayret edin çünkü size iyi gelmeyebilir.
Akrep
Aşk konusunda güzel gelişmeler olabilir bu hafta ve uzun süreli bir ilişki içinde olumlu görüşler yaşamanız mümkün. Bu hafta ayrıca gayrimenkul konularına, taşınma, tadilat konularında da biraz daha temkinli olmanız gerekebilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise çok fazla aceleci olmamaya gayret edin. Karar vermeden biraz daha düşünün derim.
Yay
Çalışma hayatınız ve iş arkadaşlarınızla bu hafta aranızı olabildiğince iyi tutmanızda fayda var, ufak tefek sorunlara biraz açık durmakta gökyüzü. Eğer resmi işleriniz varsa bu hafta olumlu bir gelişme olursa hareket alın. Bir an önce bitirmek için bir bu tip işlere girişirseniz sonuç sevimli olmayabilir. Temkinli olmakta fayda var.
Oğlak
Bu hafta gayrimenkul konularından biraz uzak kalmanız iyi olur. Almanız gereken bir karar varsada daha dikkatli kararlar verin derim. İkili ilişkilerde de çok daha olumlu gelişmeler yaşamanız muhtemel o nedenle ilişkide olduğunuz insanlarla yapıcı birilişki geliştirmeniz sizin için çok daha güzel sonuçlar doğuracaktır.
Kova
Arkadaş ve kardeş ilişkilerinize azami noktada dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçecek olabilirsiniz. Kendinizi ne olursa olsun ateşli konuşmaların içine atmamanızda fayda var. Gereksiz muhabbetlerin sonu çokta tatlı bir yere gelmeyebilir. Maddi konuda önünüze bir imkan açılabilir bunu değerlendirmeye gayret edin.
Balık
Bu hafta uzak mesafelerden gelebilecek haberlere kulak kabartmanızda fayda var diyebilirim. Özellikle duygusal konular bir anda gündeminize oturabilir ve siz bu konuda kararsız kalabilirsiniz. Bu hafta maddi manevi hemen hemen her konuda kendinizi doğru tarttığınız sürece bir sıkıntı yaşamayacağınızı da söylemek gerek.