Merkür retrosu ne zaman başlayacak, etkisi ne kadar sürecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi

Yılda üç kez, Merkür gezegeni gökyüzünde geriye doğru hareket ediyor. 2022 yılının son ve üçüncü Merkür retrosu 29 Aralık'ta başlayıp 20 Ocak 2023 tarihinde tamamlanacak. Atlanta'da sertifikalı bir astrolog olan Donna Page, bu sefer Merkür 29 Aralık 2022'de Oğlak burcunda geri gidiyor ve bunun ilişkilerinizi biraz etkileyeceğini söylüyor.
Retro dönemlerini, Merkür'ün görünürde geri hareket halinde olduğu veya basitçe "Merkür geri hareketinde" olduğu zamanlar olarak adlandırırız. Astrolojiyle uğraşanlar için, özellikle bu zamanlar geleneksel olarak kafa karışıklığı, gecikme ve hüsranla ilişkilendirilir.
Astronomide geriye dönük hareket, genel olarak, bir nesnenin birincil, yani merkezi nesnenin dönüşünün tersi yöndeki yörüngesel veya dönme hareketidir. Geriye dönük hareketin astronomik açıklaması, güneş sistemimizdeki gezegenlerin Güneş etrafında farklı mesafelerde ve hızlarda döndüğünü anlamakla başlar. Bazen (bizim açımızdan) bir gezegen aniden yön değiştirmiş ve gökyüzünde ters yönde hareket etmeye başlamış gibi görünebilir. Bu, elbette, Dünya'nın gezegenin konumuna göre konumundan kaynaklanan bir yanılsamadır, çünkü yörüngedeki bir gezegen her zaman belirli bir yönde hareket eder ve rotasını aniden tersine çeviremez.
Astrolog Murat İpek Merkür'ün gerilemesinin burçlara etkisini değerlendirdi.
KOÇ
Merkür retrosu sizin kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanınızda başlıyor; o nedenle özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda var.
BOĞA
Merkür retrosu sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda çok daha dikkatli olmanızı söylemekte.
İKİZLER
Konuşkan İkizler, Merkür retrosu başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek.