Merkür retrosu ne zaman başlayacak, etkisi ne kadar sürecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi

BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Astrolog Murat İpek Merkür'ün gerilemesinin burçlara etkisini değerlendirdi.

KOÇ



Merkür retrosu sizin kariyer, iş, ebeveynler, meslek gibi konuları içeren alanınızda başlıyor; o nedenle özellikle bağlantılı olan çalışma arkadaşları ve para konusunda çok daha temkinli olmanızda fayda var.

BOĞA



Merkür retrosu sizin dış ticaret, yabancı ülkeler, uzun yollar, inanç, akademi gibi konuları içinde barındıran başlıklarda çok daha dikkatli olmanızı söylemekte.



İKİZLER



Konuşkan İkizler, Merkür retrosu başkalarının parası, miraslar, nafaka, sigorta, cinsellik, eşin parası, yeniden doğum, ameliyatlar, rüyalar, sigortalar, resmi işler gibi konuları anlatan alanınızda gerçekleşecek.

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