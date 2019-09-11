11 Eylül'ün 18. yıldönümü
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
ABD'de 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarının üzerinden tam 18 yıl geçti. Saldırının yıldönümünde Beyaz Saray ve Pentagon'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan ABD Başkanı Trump bir konuşma yaptı.
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111 Eylül'ün saldırılarının üzerinden tam 18 yıl geçti. Saldırıda hayatını kaybedenler törenlerle anılıyor.
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BEYAZ SARAY'DA SAYGI DURUŞUABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen saygı duruşuna katıldı.
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PENTAGON'DA ANMA TÖRENİBeyaz Saray'da düzenlenen anmanın ardından Pentagon'da düzenlenen törene geçen Trump burada bir konuşma yaptı.
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"İŞTE O ANDA DÜNYANIN DEĞİŞECEĞİNİ FARK ETTİM."Trump törende yaptığı konuşmada, 11 Eylül 2001 sabahı New York'taki ofisinden ikinci uçağın İkiz Kuleler'e çarptığını gördüğünü belirterek, "İşte o anda dünyanın değişeceğini fark ettim." ifadesini kullandı.
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5Bu törenin ardından Virginia'daki Pentagon binasına hareket eden Trump, buradaki 11 Eylül Anıtı'na çelenk bıraktı.
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6Pentagon'daki törene, Başkan Trump ve eşi Melanie Trump'ın yanı sıra Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları ve çok sayıda komutan katıld
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11 EYLÜLABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.
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8İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.
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9Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Ortadoğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.
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