2. Dünya Savaşı’ndan kalma fındıklı ve bademli kek bulundu

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana neredeyse bozunmadan kalan bir kek gün yüzüne çıkarıldı. Keşfi yapan uzmanlar Lisa Renn ve Doris Mührenberg, kekin pişirildiği zamanki şekliyle kabaca aynı olduğunu söyledi.

Renn, "Dış tarafı kurumla yoğun şekilde kömürleşmiş ve kararmış olmasına rağmen, içerisindeki fındık dolguları ve badem şekerleri seçilebiliyor. Kekin büyük olasılıkla, 28 ve 29 Mart arasında meydana gelen 1942 hava saldırısı sırasında yandığını düşünüyoruz” dedi.