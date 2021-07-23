2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı

Geçtiğimiz yıl corona virüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları Tokyo 2020, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Ulusal Stadyum'unda sloganıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı.

ntv.com.tr 23.07.2021 - 14:48 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 15:26

2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 1

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışı töreni başladı. Törende dansçılar birbirinden estetik koreografiler sergilerken Olimpiyatlara katılan milli sporcular da açılıştaki yerini aldı.

2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 2

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.

Böylece Olimpiyatlarda Türk bayrağını 1996'da Derya Büyükuncu'dan sonra ilk kez Yüzme Federasyonu'ndan iki genç sporcu taşımış olacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 3

Açılış töreninin başında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler anılırken 1972'de Almanya'nın Münih kentinde öldürülen 11 İsrailli sporcu için de anma töreni düzenlendi.

Böylece İsrailli sporcuların öldürüldüğü bu olay ilk kez Olimpiyat açılış töreninde anılmış oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 4

Japonya Ulusal Stadyum'unda boş koltuklar önünde gerçekleşen açılış törenine 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilci katılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden katılımcılar arasında yer alıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 5

OLİMPİYAT OYUNLARI TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK SPORCU SAYISI

42 tesiste yaklaşık 15 gün boyunca düzenlenecek müsabakalarda 19 bin sporcunun 33 dalda mücadele edeceği bildirilirken bu sayı, Olimpiyat Oyunları tarihindeki en yüksek sayı oldu.
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 6
"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcında Japonya'nın en ünlü şarkıcılarından olan Misia, Japonya Ulusal Marşı'nı söyledi.
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 7
Törende düzenlenen koreografide Japonya kültüründe önemli yeri olan marangozluk mesleğini temsilen dans gösterisi yapıldı.
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 8

TÜRKİYE'DEN 108 SPORCU

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu, 18 branşta temsil edecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 9
Tokyo Olimpiyatlarına atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda 6, tekvando ile artistik cimnastikte 5, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla madalya için mücadele edecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 10

TAKIM SPORLARINDA SADECE VOLEYBOL

Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 11

OLİMPİYAT HALKALARI DETAYI

Törende sergilenen Olimpiyat halkalarının, 1964'teki oyunlar için Tokyo'ya gelen sporcuların diktiği ağaçlardan elde edilen kerestelerle yapıldığı belirtildi.

2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 12

4 BRANŞTA İLK KEZ YARIŞILACAK

Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek.


Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü 2020 Tokyo Olimpiyatları programında ilk kez yer alacak.

Olimpiyatlarda son olarak 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi. 

2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 13

OHAL ŞARTLARINDA DÜZENLENİYOR

Japonya, Covid-19 salgınının dünya genelindeki durumu ve hükümetin salgınla mücadele kapsamında 12 Temmuz’dan 22 Ağustos’a dek OHAL uygulama kararı aldı.
Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, "seyircilere yönelik oldukça zor bir karar aldıklarının farkında olduklarını" söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 14
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 15
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 16
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 17
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 18
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 19
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 20
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 21
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 22
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 23
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 24
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 25
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 26
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 27
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 28
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 29
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 30
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 31
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 32
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 33
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 34
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 35
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 36
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 37
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 38
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 39
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 40
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 41
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 42
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 43
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 44
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 45
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 46
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 47
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 48
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 49
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 50
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 51
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 52
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 53
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 54
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 55
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 56
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 57
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 58
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 59
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 60
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 61
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 62
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 63
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 64
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 65
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 66
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 67
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 68
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 69
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 70
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 71
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 72
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 73
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 74
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 75
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 76
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 77
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 78
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 79
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 80
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 81
2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı - 82

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