2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı

ntv.com.tr 23.07.2021 - 14:48 | Son Güncelleme : 23.07.2021 - 15:26
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışı töreni başladı. Törende dansçılar birbirinden estetik koreografiler sergilerken Olimpiyatlara katılan milli sporcular da açılıştaki yerini aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak.
Böylece Olimpiyatlarda Türk bayrağını 1996'da Derya Büyükuncu'dan sonra ilk kez Yüzme Federasyonu'ndan iki genç sporcu taşımış olacak.
Açılış töreninin başında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler anılırken 1972'de Almanya'nın Münih kentinde öldürülen 11 İsrailli sporcu için de anma töreni düzenlendi.
Böylece İsrailli sporcuların öldürüldüğü bu olay ilk kez Olimpiyat açılış töreninde anılmış oldu.
Japonya Ulusal Stadyum'unda boş koltuklar önünde gerçekleşen açılış törenine 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilci katılıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden katılımcılar arasında yer alıyor.
Törende sergilenen Olimpiyat halkalarının, 1964'teki oyunlar için Tokyo'ya gelen sporcuların diktiği ağaçlardan elde edilen kerestelerle yapıldığı belirtildi.
Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek.
Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü 2020 Tokyo Olimpiyatları programında ilk kez yer alacak.
Olimpiyatlarda son olarak 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi.
Japonya, Covid-19 salgınının dünya genelindeki durumu ve hükümetin salgınla mücadele kapsamında 12 Temmuz’dan 22 Ağustos’a dek OHAL uygulama kararı aldı.
Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, "seyircilere yönelik oldukça zor bir karar aldıklarının farkında olduklarını" söyledi.