2020 Tokyo Olimpiyatları görkemli açılış töreniyle başladı

Geçtiğimiz yıl corona virüs pandemisi nedeniyle bir yıl ertelenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları Tokyo 2020, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Ulusal Stadyum'unda sloganıyla düzenlenen açılış töreniyle başladı.

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ntv.com.tr 23.07.2021 - 14:48

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın resmi açılışı töreni başladı. Törende dansçılar birbirinden estetik koreografiler sergilerken Olimpiyatlara katılan milli sporcular da açılıştaki yerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak. Böylece Olimpiyatlarda Türk bayrağını 1996'da Derya Büyükuncu'dan sonra ilk kez Yüzme Federasyonu'ndan iki genç sporcu taşımış olacak.

Açılış töreninin başında Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler anılırken 1972'de Almanya'nın Münih kentinde öldürülen 11 İsrailli sporcu için de anma töreni düzenlendi. Böylece İsrailli sporcuların öldürüldüğü bu olay ilk kez Olimpiyat açılış töreninde anılmış oldu.

Japonya Ulusal Stadyum'unda boş koltuklar önünde gerçekleşen açılış törenine 15 farklı ülke ve uluslararası kuruluştan lider ile kabine düzeyinde 70 temsilci katılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden katılımcılar arasında yer alıyor.

OLİMPİYAT OYUNLARI TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK SPORCU SAYISI 42 tesiste yaklaşık 15 gün boyunca düzenlenecek müsabakalarda 19 bin sporcunun 33 dalda mücadele edeceği bildirilirken bu sayı, Olimpiyat Oyunları tarihindeki en yüksek sayı oldu.

"Discover Tomorrow (Yarını Keşfet)" gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcında Japonya'nın en ünlü şarkıcılarından olan Misia, Japonya Ulusal Marşı'nı söyledi.

Törende düzenlenen koreografide Japonya kültüründe önemli yeri olan marangozluk mesleğini temsilen dans gösterisi yapıldı.

TÜRKİYE'DEN 108 SPORCU 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu, 18 branşta temsil edecek.

Tokyo Olimpiyatlarına atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda 6, tekvando ile artistik cimnastikte 5, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla madalya için mücadele edecek.

TAKIM SPORLARINDA SADECE VOLEYBOL Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

OLİMPİYAT HALKALARI DETAYI Törende sergilenen Olimpiyat halkalarının, 1964'teki oyunlar için Tokyo'ya gelen sporcuların diktiği ağaçlardan elde edilen kerestelerle yapıldığı belirtildi.

4 BRANŞTA İLK KEZ YARIŞILACAK Tokyo 2020'de sporcular 4 branşta ilk kez madalya mücadelesi verecek.

Sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü 2020 Tokyo Olimpiyatları programında ilk kez yer alacak. Olimpiyatlarda son olarak 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yer alan beyzbol/softbol ise yeniden oyunlara dahil edildi.

OHAL ŞARTLARINDA DÜZENLENİYOR Japonya, Covid-19 salgınının dünya genelindeki durumu ve hükümetin salgınla mücadele kapsamında 12 Temmuz’dan 22 Ağustos’a dek OHAL uygulama kararı aldı.

Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, "seyircilere yönelik oldukça zor bir karar aldıklarının farkında olduklarını" söyledi.