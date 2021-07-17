2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor

Japonya'da 2020 Tokyo Olimpiyatları Komitesi, sporcuların köyünde kalan bir kişinin Covid-19 sonucunun pozitif çıktığını doğruladı. Olimpiyatlarda tespit edilen ilk vaka, Japon hükümetinin “güvenli oyunlar” vaatleri konusunda şüphe uyandırdı.

ntv.com.tr - Reuters 17.07.2021 - 12:14

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 1

OLİMPİYAT KÖYÜNDE KALIYORDU

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın Başkanı Seiko Hashimoto, cuma günü sporculara yapılan rutin bir testte, olimpiyat köyünde kalan bir kişinin Covid-19 çıktığını doğruladı. Hasmimoto, gizlilik politkaları gereğince yurt dışından gelen kişinin kimliğini ve uyruğunu açıklamadı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 2

JAPON HALKI ENDİŞELİ

Bununla birlikte, küresel salgın nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Oyunları, çoğunlukla seyircisiz ve sıkı karantina kuralları altında yapılıyor. Nüfusunun yalnızca yüzde 20’sinin aşılandığı Japon halkı, yeni corona virus enfeksiyonlarında artışın ortasında yapılan olimpiyatlar hakkında hali hazırda şüpheliydi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 3

Aynı zamanda, yurt dışından gelen ziyaretçi süper yayıcı bir olaya yol açabileceğinden endişe ediliyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 4

Hashimoto ise halkın eleştirilerini kabul ederek yaptığı açıklamada,  “Hala birçok endişe verici faktör olduğunu anlıyorum. Organizatörler, insanların bu oyunların güvenli ve emniyetli olduğunu anlamasını sağlamaya çalışmalı” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 5

Diğer taraftan, şimdiye kadar, oyunlara katılan yerli ve yabancı uyruklu 40'tan fazla kişinin testi pozitif çıktı. En son vaka, 11 bin yarışmacının çoğunluğunun kalacağı Tokyo sahilindeki 44 hektarlık sporcu köyündeki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 6
Öte yandan, sporcular, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan olimpiyatlar için yeni gelmeye başlıyor. Covid-19 salgınını önleyici tedbirlerin bir parçası olarak, katılan sporculara günlük tükürük testleri yapılıyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 7
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 8
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 9
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 10
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 11
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor - 12

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