2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk Covid-19 vakası görüldü: Salgın endişeleri artıyor

ntv.com.tr - Reuters 17.07.2021 - 12:14
Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın Başkanı Seiko Hashimoto, cuma günü sporculara yapılan rutin bir testte, olimpiyat köyünde kalan bir kişinin Covid-19 çıktığını doğruladı. Hasmimoto, gizlilik politkaları gereğince yurt dışından gelen kişinin kimliğini ve uyruğunu açıklamadı.
Bununla birlikte, küresel salgın nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Oyunları, çoğunlukla seyircisiz ve sıkı karantina kuralları altında yapılıyor. Nüfusunun yalnızca yüzde 20’sinin aşılandığı Japon halkı, yeni corona virus enfeksiyonlarında artışın ortasında yapılan olimpiyatlar hakkında hali hazırda şüpheliydi.
Aynı zamanda, yurt dışından gelen ziyaretçi süper yayıcı bir olaya yol açabileceğinden endişe ediliyor.
Hashimoto ise halkın eleştirilerini kabul ederek yaptığı açıklamada, “Hala birçok endişe verici faktör olduğunu anlıyorum. Organizatörler, insanların bu oyunların güvenli ve emniyetli olduğunu anlamasını sağlamaya çalışmalı” dedi.
Diğer taraftan, şimdiye kadar, oyunlara katılan yerli ve yabancı uyruklu 40'tan fazla kişinin testi pozitif çıktı. En son vaka, 11 bin yarışmacının çoğunluğunun kalacağı Tokyo sahilindeki 44 hektarlık sporcu köyündeki ilk vaka olarak kayıtlara geçti.