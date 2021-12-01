2021'de dünyada yılın fotoğrafları

16 Kasım’da, Kanada'nın Abbotsford, British Columbia eyaletinin batısındaki Britanya Kolumbiyası'nda etkili olan yağmur fırtınaları, toprak kaymalarını ve sel baskınlarını tetikleyerek otoyolları trafiğe kapattıktan sonra, su basan bir ahırda mahsur kalan inekler bir grup insan tarafından kurtarılıyor.