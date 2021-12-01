2021'de dünyada yılın fotoğrafları

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 01.12.2021 - 06:36
14 Ekim'de balıkçılar, Çin'in Tianjin kentinin dışındaki Devlet Kalkınma ve Yatırım Kurumu'nun (SDIC) elektrik santralinin önündeki gölden avlarını getiriyorlar.
13 Mayıs'ta, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nden corona virüs aşı programı hakkında konuştuktan sonra ayrılırken gülüyorlar.
2 Ağustos'ta Tokyo 2020 Olimpiyatları, Atletizm Erkekler 3000m Engelli koşusu finali.
23 Nisan'da insanlar, Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki bir krematoryum sahasında corona virüs nedeniyle ölen kurbanları yakmak için bekliyor.
6 Ağustos'da, Yunanistan'ın Evia adasındaki Limni köyünde orman yangını nedeniyle gerçekleşen tahliye sırasında insanlar bir vapura biniyor.
28 Şubat'ta Myanmar'ın Yangon kentindeki askeri darbeye karşı düzenlenen bir protesto sırasında göstericiler çevik kuvvet polisleriyle çatışırken bir protestocu yangın söndürücü püskürtüyor.
24 Kasım'da göçmenler, Dungeness, İngiltere'de kanalı geçtikten sonra bir cankurtaran teknesi ile karaya çıkarılıyor.
10 Kasım'da bir kadın, Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen Chhath Puja Hindu dini festivali sırasında kirli Yamuna nehrini kaplayan köpüğün ortasında dururken, Güneş tanrısına tapıyor.
15 Nisan'da 78 yaşındaki Wang Tianchang, Çin'in Gansu eyaleti, Wuwei'nin eteklerinde Gobi çölünün kenarına dikilmiş bir ağacı suluyor,.
27 Ağustos'ta, Klausenpass, İsviçre yakınlarındaki yüksek İsviçre Alpleri çayırlarında yaz tatilinden sonra bir inek helikopterle taşınıyor.
18 Mayıs,'ta, Kuzey Makedonyalı Vasil, Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen 2021 Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinde sahne alıyor.
11 Ağustos'ta, Rusya'nın Yakutya bölgesindeki Taastaakh köyü yakınlarında orman yangını sırasında bir ağaç yanıyor.
1 Kasım'da göçmenler, Meksika'nın Hermenegildo Galeana kentinden Mexico City'ye giderken çocuklarını alışveriş sepetinde taşıyor.
20 Nisan'da ABD'nin Minneapolis eyaletine bağlı Minnesota kentinde George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski Minneapolis polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı dava sıorasında Hennepin County Hükümet Merkezi önünde bir kişi karara tepki gösteriyor.
19 Ağustos'ta Şii Müslümanlar, Irak'ın Kerbala kentinde Şii Müslüman takviminin en kutsal günü olan Aşure'yi anmak için bir araya geldi.
9 Kasım'da 42 yaşındaki satıcı Zuriati, Endonezya'nın Jakarta kentinde, yüksek gelgitler nedeniyle sular altında kalan Muara Angke limanında müşterilerini beklerken, 3 yaşındaki kızı Syifa Belanursabila ile birlikte tezgahında oturuyor.
26 Ocak'ta, Endonezya'nın Bogor kentindeki bir hastanenin izolasyon odasında Covid-19 hastalığı nedeniyle hastanede yatan bir hasta, solunum maskesiyle zorlukla nefes alıyor.
25 Eylül'de İspanya'nın El Paso kentindeki Kanarya Adası, La Palma'da bir yanardağın patlamasının ardından lav ve duman yükseliyor.
3 Kasım'da, gazeteciler, eski polis memuru Jimmy "Barbecue" Cherizier'i, Haiti, Port-au-Prince'in La Saline gecekondu bölgesinde bir medya turu yaparken kaydediyor.
25 Mart'ta, 50 yaşındaki Shade Ajayi, Nijerya'nın Kwara eyaletinde, Ilorin'deki Gramer Okulu'nda ders sırasında not alıyor.
19 Şubat'ta bir yarasa ekolojisti olan Phillip Alviola, Filipinler'in Laguna eyaleti, Los Banos'taki Filipinler Üniversitesi bir binada yakalanan bir yarasadan sürüntü alıyor.
12 Nisan'da Haridwar, Hindistan'da Hindular, Ganj nehrine dalmak için geçit töreninden önce maske takıyor.
17 Ocak’ta Manaus, Brezilya'daki Parque Taruma mezarlığında 16 yaşındaki Kelvia Andrea Goncalves, corona virüs hastalığı nedeniyle vefat eden 39 yaşındaki annesi Andrea dos Reis Brasao'nun cenaze töreni sırasında ağlıyor.
3 Ocak'ta, Marisa Ford, Mater Dei Hastanesi, corona virüs hastalığı (COVID-19) salgını sırasında15 yaşındaki kanser hastası kızı Rebecca Zammit Lupi'yi odasında komada yatarken öpüyor. Mater Dei Hastanesi, koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını sırasında, Tal-Qroqq, Malta, 30 Aralık 2020.
30 Ocak'ta çekirge sürüsü tarafından etrafı sarılan bir kişi, Nanyuki, Kenya yakınlarındaki bir tepenin üzerinde duruyor.
https://www.ntv.com.tr/dunya/azerbaycanda-askeri-helikopter-dustu14-can-kaybi,ReocI8ZHzkqVvwOlpQZ0tQ
20 Mart’ta Plaisance, Haiti'deki kardeşler 13 yaşındaki Rode Naika Joseph ve 18 yaşındaki Rodelin Joseph, mezarlığın kapılarında yas tutuyorlar.
29 Mart’ta, Stoke-on-Trent, İngiltere'de corona virüs pandemisinin başlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından açık hava sporlarına izin verildiği ilk gün, insanlar projektörler altında futbol oynuyorlar.
30 Temmuz’da, Tokyo 2020 Olimpiyatlarında, kadınlar bireysel trambolin mücadelesi finalinde Japon Megu Uyama ısınıyor.
22 Haziran’da River Warriors'ın bir üyesi olan Argie Aguirre, Filipinler, Baseco'daki Pasig Nehri'nden çöp topluyor.
14 Ağustos’ta, Ulusal Kolordu siyasi partisinin aktivistlerinin Kiev, Ukrayna'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi binası önünde düzenlediği protesto sırasında göstericiler polis memurlarıyla çatışıyor.
13 Mart’ta, Sarah Everard'ın Londra, İngiltere'de kaçırılıp öldürülmesinin ardından insanlar Clapham Common Bandstand'daki bir anma alanında toplanırken polis bir kadını gözaltına aldı.
16 Kasım’da, Kanada'nın Abbotsford, British Columbia eyaletinin batısındaki Britanya Kolumbiyası'nda etkili olan yağmur fırtınaları, toprak kaymalarını ve sel baskınlarını tetikleyerek otoyolları trafiğe kapattıktan sonra, su basan bir ahırda mahsur kalan inekler bir grup insan tarafından kurtarılıyor.
30 Nisan’da bir ekran, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Xinjiang Özerk Bölgesi Hotan'daki bir trafik kavşağında çekilmiş bir resmini gösteriyor.
Lübnan'ın Beyrut kentinde 14 Ekim 2021'de çıkan bir silah ateşinin ardından bir ordu askeri, bir kız öğrencinin ailesine ulaşmasına yardım ediyor.
16 Eylül’de Grönland’da Ilulissat yakınlarında gün batımı sırasında Jakobshavn buz fiyortunun ağzında buzdağları görülüyor.
6 Ocak’ta Trump yanlısı protestocular Washington'da ABD Kongresi tarafından 2020 ABD başkanlık seçimlerine itiraz etmek için düzenlenen bir miting sırasında polisle çatışıyor.
25 Ağustos’ta, İsrail-Gazze sınırında İsrail karşıtı bir protesto sırasında aldığı yaradan ölen Filistinli Usame Deeij'in annesi, kuzey Gazze Şeridi'ndeki cenaze töreninde ağıt yakıyor.
25 Kasım’da Meksika'nın Tapachula kentindeki bir stadyumda, Meksika hükümetinin topraklarından geçmek üzere olan göçmenlerin otobüslere binmek için sıraya girerken Ulusal Muhafız üyesinin kalkanının içinden bir göçmen çocuk görülüyor.
20 Kasım’da bir kutup ayısı, Manitoba, Kanada'daki Hudson Bay topluluğu yakınlarındaki başgösteren kar fırtınasından korunmak istiyor.
Kısmen çöken Champlain Towers South konut binası Surfside, Florida, ABD'de 4 Temmuz 2021'de yıkılıyor.
27 Ağustos’ta MotoGP Britanya Grand Prix Silverstone pistinde Yamaha pilotu Fabio Quartararo antrenman sırasında kaza yapıyor.
6 Mayıs’ta, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Jacarezinho gecekondu mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik bir operasyon sırasında bir polis memuru pozisyon alıyor.
27 Nisan’da "Süper Pembe Ay" olarak bilinen dolunay, Fransa'nın Paris kentinde corona virüs hastalığının yayılmasına karşı alınan sıkı önlemler nedeniyle ülke çapında sokağa çıkma yasağı sırasında Eyfel Kulesi'nin arkasında yükseliyor.
12 Ocak’ta Filipinler'in Batangas eyaletindeki yanardağın patlamasından bir yıl sonra, Taal Volkanı adasında bir kuş sürüsü uçuyor.
3 Ağustos’ta Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Erkekler 400m Engelli finalinde Norveçli Karsten Warholm altın madalya kazanmak için çizgiyi geçtikten sonra objektiflere yansıyor.
19 Kasım’da göçmenler, Grodno bölgesindeki Beyaz Rusya-Polonya sınırına yakın bir ulaşım ve lojistik merkezinde toplanıyor.
16 Eylül’de Ciudad Acuna, Meksika'da, ABD'de iltica talebinde bulunan göçmenler, Meksika ile ABD arasındaki Uluslararası Köprü'nün yakınındaki Rio Grande nehrinde, işlemleri bekliyor.
13 Ocak’ta bir işçi, Narayanganj, Bangladeş'teki bir boya fabrikasında boya yaptıktan sonra kumaşları kurutuyor.
5 Temmuz’da Afganistan'ın Parwan eyaleti Amerikan birlikleri tarafından boşaltıldıktan ABD'ye ait ikinci el malzemeleri satan Afgan bir adam dükkanında dinleniyor.
8 Ekim’de Vardak eyaletinden Taliban askeri Mostashhed, yüzlerce Taliban askeri Kabil'deki eğlence parkını ziyaret etmek için bir gün izin alırken, başkenti ilk ziyaretinde poz veriyor.
13 Temmuz’da Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir kontrol noktasında Taliban ile şiddetli çatışmalar sırasında Afgan Özel Kuvvetlerine ait Humvee'lerin imha edildiği görülüyor.
19 Mayıs’ta Faslı bir çocuk, İspanya'nın Ceuta kentinde binlerce göçmenin sınırı yüzerek geçmesinden sonra, İspanya-Fas sınırı arasındaki çitin yakınında yüzen şişeleri kullanarak yüzerken ağlıyor.
24 Temmuz’da Debbie Carroll Boyce, Teksas, ABD'deki Ms.Texas Yarışması'nda sahnedeki perdeleri açıyor.
1 Mayıs’ta, başkent Brüksel’de Bois de la Cambre parkında Belçika'nın corona virüs kısıtlamaları nedeniyle uygulanan sosyal mesafe önlemlerine ve kısıtlamalarına aykırı olarak "La Boum 2" adlı bir parti için toplanan kişilere tazyikli su sıkılıyor.
24 Mayıs’ta, Bahçesaray, Kırım'daki bir hayvanat bahçesindeki minyatür parkında araç modelleri arasında bir gibon maymunu yürüyor.
12 Nisan’da Japan Pom Pom adlı amigo ekibinin kurucusu 89 yaşındaki Fumie Takino ve diğer üyeler, çevrimiçi performans sergilemeden önce hatıra fotoğrafları için poz veriyorlar.
5 Mart’ta, Dakar, Senegal'de muhalefet lideri Ousmane Sonko cinsel saldırı suçlamaları sonrasında tutuklandıktan sonra, yağmalanan bir süpermarket içinde bir çocuk objektiflere yansıdı.
27 Ocak’ta 19 yaşındaki jokey Fallou Diop, Senegal'deki Lambafar ahırından gelecekte rekabet etmek için eğittiği Raissa Betty adında genç bir kısrağa biniyor.
22 Nisan’da, corona virüs hastası kişiler, Sırbistan'ın Belgrad kentinde Covid-19 hastanesine dönüştürülen Stark Arena spor salonunda yataklarda yatıyor.
2 Ağustos’ta Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda, Atletizm Bayanlar 400m Engelli yarı finali öncesi antrenman yapan sporcular.
15 Haziran’da, İstanbul, Marmara Denizi'ne yayılan, deniz yaşamını ve balıkçılığını tehdit eden müsilajı temizleme çalışmaları yapılıyor.
23 Ekim’de 20 yaşındaki Hawa, Burhanuddin Rabbani Üniversitesi'nde (Taliban tarafından Kabil Eğitim Üniversitesi olarak yeniden adlandırıldı) üçüncü sınıf Rus edebiyat öğrencisi, kız kardeşiyle birlikte Afganistan başkenti Kabil'deki evlerinde pencere pervazında bir kitap okuyor.
6 Ekim’de peçe takan bir kadın, Afganistan'ın Kabil kentinde kadın reklamlarının bir dükkan sahibi tarafından tahrif edildiği bir güzellik salonuna giriyor.
19 Eylül’de Bir ABD sınır devriye memuru, Meksika'nın Ciudad Acuna kentinde yiyecek almak için Amerika Birleşik Devletleri'nden Meksika'ya geçtikten sonra Rio Grande nehri boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmeye çalışan bir göçmenin gömleğini kapıyor.
29 Temmuz’da Tokyo 2020 Olimpiyatları Eskrim dalında Fransız Anita Blaze ile İtalyan Arianna Errigo yarı final mücadelesi öncesinde objektifler bu ilginç kareyi çekiyor.
Sosyal medyadan alınan videodan alınan bu görüntüde, 19 Ağustos’ta Afganistan'ın başkenti Kabil’de, tahliye edilmek üzere havaalanının çevre duvarı üzerinden Amerikan ordusuna teslim edilen bir bebek görülüyor.
12 Şubat’ta, Avustralya Açık tenis turnuvasında Japon Naomi Osaka, Tunuslu Ons Jabeur'a karşı üçüncü tur maçında objektiflere yansıyor.
11 Şubat’ta Irak'ın Dohuk kentinde hayvan hakları aktivistleri ayıları insanların evlerinde esaretten kurtardıktan sonra bir ayıyı vahşi doğaya saldıkları sırada kaçışıyor.
6 Ocak’ta, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Washington'daki ABD Kongre Binası önünde toplanırken polis mühimmatının neden olduğu bir patlama görülüyor.
19 Temmuz'da Almanya'nın Kreuzberg kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selden etkilenen bölgede karavanlar suya kapılıyor.
30 Mart’ta, ABD'nin başkenti Washington’da 98 yaşındaki Yoshia Uomoto, öncelikle Japon-Amerikalı yaşlılara hizmet veren destekli bir yaşam tesisi olan Nikkei Malikanesi'nde Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından, oğlu Mark Uomoto ve yeğeni Gail Yamada'nın bir yıl içinde ilk yüz yüze ziyaretleriyle onu şaşırtıyor.
20 Ocak’ta ABD’nin 46’ncı başkanı olan Joe Biden’ın yemin töreni sorasonda ABD Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris, göreve başlamadan önce eski Başkan Barack Obama'yı selamlıyor.
11 Ekim'de yaralı bir kaplumbağa, Ekvador, Salango'daki Deniz Faunası Rehabilitasyon Merkezi'nde gönüllüler yaralarını temizledikten sonra iyileşiyor.
19 Haziran’da tek bir sabit kamera ile çekilen beş ayrı fotoğrafın birleşik görüntüsü, Gürcistan'ın Tiflis yakınlarında görülen, Güneş'in üzerinden geçerken bir güneş lekesi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu siluet halinde gösteriyor.
28 Ağustos’ta bir itfaiyeci, California, ABD'de çıkan yangından evleri korumak için yangın söndürme ekibini yönetiyor.
31 Temmuz’da, Tokyo 2020 Olimpiyatları Su Topu Erkekler mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri takımından Max Irving, mücadele ediyor.
1 Kasım’da Laytown, İrlanda’da Covid-19 nedeniyle 2 yıldır ara verilen at yarışları yeniden düzenleniyor.
6 Haziran'da Peru'nun cumhurbaşkanı adayı Pedro Castillo, Chugur kentinde oy vermeden önce aile üyeleriyle kahvaltıda ekmek dağıtıyor.
15 Nisan'da Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde Covid-19'un yayılmasının ortasında hastalar, Lok Nayak Jai Prakash (LNJP) hastanesindeki yaralı koğuşunda tedavi görüyor.
2 Nisan’da Mexico City'de Meksikalı bir kadın ölen Salvadorlu Victoria Salazar'ı desteklemek için düzenlenen protesto sırasında çekiç tutarken tepki gösteriyor.
28 Eylül'de, İspanya, Kanarya Adası'ndaki La Palma yanardağının patlamasının ardından El Paso'dan bir mutfağın penceresinden lavlar görülüyor.
Bir askeri destekçi, 25 Şubat'ta Myanmar'ın Yangon kentinde düzenlenen bir askeri destek mitingi sırasında darbe karşıtı protestocularla yüzleşirken keskin bir nesneyi gösteriyor.
28 Eylül’de Oyuncu Daniel Craig, Londra, İngiltere'deki Royal Albert Hall'da yeni James Bond filmi "Ölmek İçin Zaman Yok"un galasına geliyor.