2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri

Ünlü seyahat habercisi Lonely Planet, 2022'de gidilecek en iyi yerleri açıkladı. Uzman isimlerin birleşerek seçtiği gidilecek en iyi 10 ülke sıralamasında ilk sırada Cook Adaları yer alırken, en iyi 10 bölge sıralamasında ise birinciliği İzlanda’nın Westfjords bölgesi aldı. Listede Yeni Zelanda’nın Auckland şehri ise 2022’de gidilecek en iyi şehir olarak seçildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.