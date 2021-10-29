2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri

Ünlü seyahat habercisi Lonely Planet, 2022'de gidilecek en iyi yerleri açıkladı. Uzman isimlerin birleşerek seçtiği gidilecek en iyi 10 ülke sıralamasında ilk sırada Cook Adaları yer alırken, en iyi 10 bölge sıralamasında ise birinciliği İzlanda’nın Westfjords bölgesi aldı. Listede Yeni Zelanda’nın Auckland şehri ise 2022’de gidilecek en iyi şehir olarak seçildi.

Haberler - ntv.com.tr 29.10.2021 - 06:26

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 1

EN İYİ 10 ÜLKE

1. COOK ADALARI

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 2

 2. NORVEÇ

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 3

3. MAURİTİUS

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 4

 4. BELİZE

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 5

5. SLOVENYA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 6

6. ANGUİLLA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 7

7. UMMAN

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 8

8. NEPAL

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 9

9. MALAVİ

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 10

10. MISIR

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 11

EN İYİ 10 BÖLGE

 1. WESTFJORDS, İZLANDA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 12

2. BATI VİRJİNYA, ABD

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 13

 3. XİSHUANGBANNA, ÇİN

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 14

 4. KENT BÖLGESİNİN SAHİLİ, BİRLEŞİK KRALLIK

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 15

5. PORTO RİKO

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 16

 6. SHİKOKU, JAPONYA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 17

7. ATACAMA ÇÖLÜ, ŞİLİ

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 18

 8. SCENİC RİM REGİONAL, AVUSTRALYA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 19

9. VANCOUVER ADASI, KANADA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 20

10. BURGONYA, FRANSA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 21

EN İYİ 10 ŞEHİR

 1. AUCKLAND, YENİ ZELANDA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 22

2. TAİPEİ, TAYVAN

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 23

3. FREİBURG, ALMANYA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 24

 4. ATLANTA, ABD

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 25

 5. LAGOS, NİJERYA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 26

6. LEFKOŞA, KIBRIS

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 27

7. DUBLİN, İRLANDA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 28

8. MERİDA, MEKSİKA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 29

9. FLORANSA, İTALYA

2022’de gidilecek en iyi 30 tatil yeri - 30

10. GYEONGJU, GÜNEY KORE  

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