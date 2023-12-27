2023'te "yeniden diriltme" çalışmaları hız kazandı! Geçmişin kapısı aralandı

İLACA DİRENÇ 5 MİLYON ÖLÜM DEMEK

De la Fuente, "Daha önce canlı organizmalarda bulmadığımız yeni dizileri, yeni molekül türlerini ortaya çıkarmamızı sağladı ve moleküler çeşitlilik hakkındaki bilgilerimizi genişletti. Günümüzün bakterileri bu moleküllerle hiç karşılaşmadı." ifadelerini kullandı.

Antibiyotiklerin çoğu bakteri ve mantarlardan geliyor. Son yıllarda patojenler, aşırı kullanım nedeniyle bu ilaçların çoğuna karşı dirençli hale geldi.

De la Fuente'nin yaklaşımı alışılmışın dışında olsa da, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre küresel nüfus her yıl mikrobiyal direnç nedeniyle yaklaşık 5 milyon ölümle karşı karşıya. Yeni çözümler sunabilecek olası adayları belirleme aciliyeti hiç bu kadar fazla olmamıştı.