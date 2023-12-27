2023'te "yeniden diriltme" çalışmaları hız kazandı! Geçmişin kapısı aralandı
Bir dizi molekülü ve karmaşık organizmaları hayata döndürmeye çalışan yeniden diriliş biyolojisi dünya çapındaki laboratuvarlarda ilgi görüyor. Bazı bilim insanlarının nihai hedefi yok olan hayvan ve bitkileri yeniden diriltmek.
Bilim insanlarının çalışmaları sonucunda yok oluştan döndürme projeleri dünya çapında hız kazanıyor.
Çalışmalar aynı zamanda atalarımızın nasıl yaşayıp ölmüş olabileceğini daha iyi anlamak için insanlık tarihini de inceliyor.
2023'te başlayan ve önemli gelişme kaydeden bazı projeler bu amacı desteklemeye devam ediyor.