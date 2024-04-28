103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu

Biden, Trump ile başkanlık rekabetine ilişkin, “Evet, yaş bir sorun. Ben yetişkin bir adamım ve 6 yaşındaki bir çocuğa karşı yarışıyorum” ifadelerini kullandı. 81 yaşındaki Biden, 77 yaşındaki eski Başkan Trump için “Yaş tek ortak noktamız. Başkan yardımcım aslında beni destekliyor.” dedi.