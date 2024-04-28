103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu
103 yıldır düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ne Filistin protestoları damga vurdu. Dev Filistin bayrağı açan protestocular, Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anmak için hareketsiz yattı. Etkinlikte ABD Başkanı Biden da söz aldı. Biden, Trump'a yönelik eleştirilerde bulunurken, Putin'e gazetecilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ne Filistin protestoları damga vurdu.