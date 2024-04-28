103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu

103 yıldır düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ne Filistin protestoları damga vurdu. Dev Filistin bayrağı açan protestocular, Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anmak için hareketsiz yattı. Etkinlikte ABD Başkanı Biden da söz aldı. Biden, Trump'a yönelik eleştirilerde bulunurken, Putin'e gazetecilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 1

ABD Başkanı Joe Biden'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği'ne Filistin protestoları damga vurdu.

DÜNYA HABERLERİ

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 2

Savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink'in düzenlediği protesto için göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla Washington Hilton Oteli'nin önünde toplandı.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 3

Göstericiler, "Soykırımcı Joe", "Utanın!" ve "Medya her yalan söylediğinde Gazze'de bir gazeteci ölüyor." sloganları atarken, "Gazeteciler, işinizi yapın ve soykırım hakkında yazın!", "Gazze'de İkinci Dünya Savaşı'ndan fazla gazeteci öldürüldü." mesajları içeren pankartlar taşıdı.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 4

Bir grup gösterici otelin camından aşağı dev bir Filistin bayrağı sallarken, diğer bir grup da Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri anmak için otelin önünde hareketsiz yattı.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 5

Otelin karşısındaki sokakta Gazze ve Batı Şeria'da öldürülen her bir gazetecinin adının yazdığı kanlı basın yelekleri sergilendi.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 6

BİDEN'DAN TRUMP'A ELEŞTİRİ, PUTİN'E ÇAĞRI

Yoğun protestolar eşliğinde gerçekleşen etkinlikte ABD Başkanı Joe Biden da söz aldı. Biden, burada yaptığı konuşmasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı "olgunlaşmamışlıkla" suçladı. İlerlemiş yaşını tiye alan Biden, Washington'daki basın mensuplarına da yüklendi.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 7

Biden, Trump ile başkanlık rekabetine ilişkin, “Evet, yaş bir sorun. Ben yetişkin bir adamım ve 6 yaşındaki bir çocuğa karşı yarışıyorum” ifadelerini kullandı. 81 yaşındaki Biden, 77 yaşındaki eski Başkan Trump için “Yaş tek ortak noktamız. Başkan yardımcım aslında beni destekliyor.” dedi.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 8

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için çağrı yaptı.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 9

103 YILDIR DÜZENLENİYOR

1921 yılından bu yana düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde basın özgürlüğünün önemine dikkat çekiliyor.

Etkinlik 1914 yılında kurulan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenleniyor.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 10

Etkinliğe şu ana kadar sadece 2 ABD Başkanı katılım göstermedi. Ronald Reagan, suikast girişiminde yaralandığı için etkinliğe katılamamıştı. Donald Trump ise boykot kararı almıştı.

103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 11
103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 12
103 yıllık etkinliğe Filistin protestoları damga vurdu - 13
DAHA FAZLA GÖSTER