2024 yılında en çok beklenen 21 önemli gelişme

7. MICKEY KAMUYA AÇILIYOR

Telif hakkıyla korunan eserlerin kamu alanına girmesi eserleri kullanma ve paylaşma konusunda çok daha fazla özgürlük anlamına geliyor.

Uzun zamandır kamuya açılması beklenen eser, Mickey ve Minnie Mouse'u tanıtan 1928 Disney filmi "Steamboat Willie".

Eserler arasında JM Barrie'nin romanı "Peter Pan" da yer alıyor. Daha yaşlı izleyiciler için DH Lawrence'ın "Lady Chatterly's Lover" adlı filmi de listede.

Kamu malı olan şarkılar arasında "Mack the Knife", "I Wanna Be Loved By You" ve Cole Porter'ın "Let's Do It (Let's Fall in Love)" adlı şarkıları yer alıyor.