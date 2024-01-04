2024 yılında en çok beklenen 21 önemli gelişme

1. ARTIK YIL

Her dört yılda bir Gregoryen takvimi, astronomik döngüdeki küçük farklılığa uyum sağlayacak şekilde kendini ayarlar.

Bir astronomik yıl yaklaşık olarak "365,242" gün olmasına rağmen normal bir takvim yılı 365 gündür. Artık yıl uygulaması ile yıllar içinde bu sayı dengelenir.

Kısacası 29 Şubat'ta doğan bebekler, bu sene doğum gününüzü tam tarihinde kutlayabileceksiniz. Diğer herkes için ise bu hayatın tadını çıkarmak için fazladan bir gün demek.