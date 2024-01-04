2024 yılında en çok beklenen 21 önemli gelişme
Umut sonsuz ve çoğumuz için 2024 yeni bir başlangıç. Kontrol altına almadığımız kötü alışkanlıklarımız ve dünyanın dehşetiyle yüzleşmek durumunda kalabiliriz, o halde bu kısacık iyimserlik anını en iyi şekilde değerlendirelim. 2024'te sabırsızlıkla beklenen pek çok şey var. Bunlardan sadece 24'ü sizlerle...
Pek çoğumuz için 2024 yeni başlangıçları temsil ediyor.
Bu yeni yılda da kontrol altına almadığımız kötü alışkanlıklarımız ve dünyanın dehşetiyle yüzleşmek durumunda kalabiliriz.
O halde bu kısacık iyimserlik anını en iyi şekilde değerlendirelim.
2024'te sabırsızlıkla beklenecek pek çok şey var. Bunlardan sadece 24'ü sizlerle...