2024'ün en çok beklenen uzay görevleri: NASA 40 yılın ardından Ay'a dönüyor
Uzayda gerçekleşmesi planlanan robotik ve insanlı görevlerin 2024 yılında da arkası kesilmiyor. NASA 40 yılın ardından Ay'a dönüyor ve Blue Origin sadece kadınlardan oluşan bir ekiple uzay yolculuğu planlıyor. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın 14 günlük uzay yolculuğu da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.
2023 yılı NASA'nın bir asteroidin parçalarını Dünya'ya getirmesinden Hindistan'ın Ay'ın güney kutbuna inmesine kadar uzay görevleri için harika bir yıl oldu.
Çeşitli uzay ajansları ve milyar dolarlık özel firmalar 2024 yılının şimdiden daha da verimli olması için çalışıyor.