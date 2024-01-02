2024'ün en çok beklenen uzay görevleri: NASA 40 yılın ardından Ay'a dönüyor

Bezos'un kız arkadaşı Lauren Sanchez, göreve liderlik edeceğini ve kendisine kimlikleri henüz açıklanmayan beş kadının daha eşlik edeceğini söyledi.

Sanchez'in astronot olarak hiçbir deneyimi yok ancak zaten Blue Origin'in amacı sivilleri uzaya göndermek.

Bezos, ticarileştirilmiş bir uzay yolculuğu çağına öncülük etmek istiyor ancak Blue Origin müşterileri şu anda bu deneyim için birkaç milyon dolar ödemek zorunda.