250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı. Parkta 250 timsah bulunurken, ziyaretçiler bazıları 2 metre uzunluğa ulaşan timsahları elleri ile besleyebiliyor.

250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 1

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 250 timsah bir araya getirildi. Dubai'nin ilk timsah parkı kapılarını ziyaretçilere açtı.

DÜNYA HABERLERİ

250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 2

Park, farklı ülkelerden getirilen timsahlara ev sahipliği yapıyor.

250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 3

Kuruluşun yöneticisi Mark Gansuana, "Timsahlar Tunus'tan ve Güney Afrika'dan geliyor.  Burada yumurtadan çıkanlar da var. Bu Ortadoğu'da bir ilk." dedi.

250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 4

Bununla birlikte, timsahlar ortadoğu ülkesi için ilginç bir manzara oluşturuyor.

250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 5

Tesis, 20 bin metrekarelik bir alana yayılıyor.

250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 6

Ziyaretçiler, uzunlukları 2 metreyi bulan timsahları tesisin belirli noktalarında besleyebiliyor.

250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 7
250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 8
250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 9
250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 10
250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 11
250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 12
250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 13
250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 14
250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı - 15
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