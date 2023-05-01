250 timsah bir arada: Dubai'de Ortadoğu'nun ilk timsah parkı açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 250 timsah bir araya getirildi. Dubai'nin ilk timsah parkı kapılarını ziyaretçilere açtı.
Park, farklı ülkelerden getirilen timsahlara ev sahipliği yapıyor.
Kuruluşun yöneticisi Mark Gansuana, "Timsahlar Tunus'tan ve Güney Afrika'dan geliyor. Burada yumurtadan çıkanlar da var. Bu Ortadoğu'da bir ilk." dedi.
Bununla birlikte, timsahlar ortadoğu ülkesi için ilginç bir manzara oluşturuyor.
Tesis, 20 bin metrekarelik bir alana yayılıyor.
Ziyaretçiler, uzunlukları 2 metreyi bulan timsahları tesisin belirli noktalarında besleyebiliyor.