Gazze'deki toplu mezarlar soykırım kanıtı mı?
İsrail ordusunun altı ayı aşkın süredir havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Nasır ve Şifa hastanelerinin çevresinde bulunan toplu mezarlar Filistinlilere uygulanan soykırımın en büyük kanıtı olabilir. Daha önce, Srebrenitsa'da bulunan toplu mezarlar mahkemenin "soykırım kararı" almasında önemli kanıtlar sunmuştu.
400 CESET BULUNDU
Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak kabul edilen Gazze, 7 Ekim'den beri büyük bir katliama sahne oluyor.
2 milyondan fazla insan doğrudan hedef alınıyor, masum siviller hayatını kaybediyor, zorla yerinden ediliyor, evleri yıkılıyor ve açlığa mahkum ediliyor.
Filistinli yetkililer, Gazze'nin merkezindeki Nasır Hastanesi'nde bulunan bir toplu mezarda yaklaşık 400 ceset bulunduğunu açıkladı.