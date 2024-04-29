Gazze'deki toplu mezarlar soykırım kanıtı mı?

SORUŞTURMA AÇILDI MI?

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Ravina Shamdasani yaptığı açıklamada, ceset sayısını doğrulamak için soruşturma yapılması gerektiğini ancak "çok sayıda cesedin bulunduğunun açık olduğunu" söyledi.

Shamdasani, "Bazılarının elleri bağlıydı, bu elbette uluslararası insan hakları hukukunun ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine işaret ediyor ve bu daha fazla soruşturmaya tabi tutulmalı" diye ekledi.